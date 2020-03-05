 Число жертв коронавируса в Китае достигло 3 012 человек, инфицированных - 80,4 тыс., - госкомитет КНР

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил Госкомитет здравоохранения КНР.
С декабря число жертв коронавируса в стране составило 3 012 человек, зарегистрировано 80,409 тыс. случаев заболевания.
Все случаи смерти зафиксированы в эпицентре распространения инфекции провинции Хубэй, из них 23 скончались в административном центре провинции городе Ухане.
С декабря прошлого года жертвами коронавируса в Хубэе стали 2,902 тыс. человека, заболели 67,446 тыс. По состоянию на утро четверга, 40,5 тыс. человек вылечились и выписаны из больниц.
Всего на материковой части страны в настоящее время в медучреждениях проходит курс лечения 25,4 тыс. человек, состояние 6 тыс. больных оценивается как тяжелое.
В то же время, более 52 тыс. человек выздоровели и покинули медучреждения.
На китайских территориях вне материковой части с декабря прошлого года зарегистрировано 156 случаев заболевания: в Гонконге - 104 (при двух случаях смертельного исхода), в Макао - 10, на Тайване - 42 (один случай смерти).
На состоявшемся накануне заседании постоянного комитета политбюро ЦК Компартии Китая председатель КНР Си Цзиньпин отметил положительные тенденции в области преодоления инфекции и восстановлении нормальной производственной деятельности.
В то же время, он подчеркнул, что "необходимо четко осознавать, что ситуация в области борьбы с эпидемией и сфере социально-экономического развития остается сложной", обратив внимание в первую очередь на обстановку с распространением заболевания в Хубэе в целом и Ухане в частности.
По словам китайского руководителя, риск новых всплесков заражения коронавирусом в других районах страны все еще остается высоким, в связи с этим "нельзя снижать бдительность, нельзя снижать уровень профилактических мер".
Си Цзиньпин потребовал активизировать международное сотрудничество в области борьбы с эпидемией, чтобы Китай играл роль государства с высокой степенью ответственности".
одягнути захисну маску....йдіть до верховної ради та отримайте захисну маску, а потім, зрозуміло, до свого сімейного лікаря
04.03.2020 07:52 Viktor Turchanikov : В сотни и тысячи раз меньше.
Не ищите точного ответа, слишком много лиц заинтересованных в искажении правды,
и слишком много возможностей для манипуляции.
04.03.2020 07:55 буков : з 2000 хворих га грип, 50 не помирає.
04.03.2020 09:02 Обычный человек : В Украине смертность от сезонного гриппа,
по статистике за 2012-2019 года, - 0,14%
Смертность от коронавируса Covid-19, за пределами Китая, по статистике врачей - 1%.
А если учитывать Китай (конкретно Ухань, эпицентр заражения и зарождения вируса)
то 1,5% - 2,5%
04.03.2020 08:35 Verter_98 :
Десь бачив цифри що смертність грипу близько 0.1%. У корони в 33 рази більше 3,3%
официальные данные доступны и оценить степень искажений можно
( данные за пределами Китая приведены на утро каждого дня )
летальный исход (deaths) 03.03 deaths =173 ; 04.03 deaths =217 ( +44 )
выздоровели (recovered) : 03.03 ( 792 / 10785 ) ; 04.03 ( 837 / 12866 ) +45 вызд / +2081 инфц
смертность 24.02 : ~10 -:-12%% (27 / 228) от числа выздоровевших , инфицировано 2210
смертность 25.02 : ~12 -:-14%% (36 / 250) от числа выздоровевших , инфицировано 2489
смертность 26.02 : ~17 -:-18%% (45 / 254) от числа выздоровевших , инфицировано 2930
смертность 29.02 : ~17 -:-19%% (85 / 445) от числа выздоровевших , инфицировано 5930
смертность 01.03 : ~19 -:-21%% (108 / 506) от числа выздоровевших , инфицировано 7155
смертность 02.03 : ~20 -:-22%% (132 / 601) от числа выздоровевших , инфицировано 9046
смертность 03.03 : ~20 -:-22%% (173 / 792) от числа выздоровевших , инфицировано 10785
смертность 04.03 : ~23 -:-26%% (217 / 837) от числа выздоровевших , инфицировано 12866
смертность 05.03 : ~22 -:-25%% (273 / 1222) от числа выздоровевших , инфицировано 15006
примеры того как исполнять свои должностные обязанности и
как действовать
смотри в Израиле , США, Вышеградской четвёрке, Швеции, Финляндии , ...
а преступники обязаны понести кару
смертность 05.03 : ~5 -:-6%% (3012 / 52055) от числа выздоровевших
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напомню , что это официальные данные !
к результатам за пределами Китая доверия в тысячу раз больше .
по сообщениям ВОЗ :
иммунитет к вирусу не вырабатывается ;
лекарственные препараты для эффективного лечения отсутствуют во всём мире ;
НЕТ НИ ОДНОЙ ПРИЧИНЫ , которая могла бы вызвать такую разницу
все росказни про
1% 1,5% - 2,5% 3,3%%
чистейший киздёж "во благо"
типо чтобы не вызывать паники ,
а по итогу лишь оставшиеся в живых после эпидемии будут знать реальную смертность