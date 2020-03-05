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 Киевские новости
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Все про:дороги (1911) КГГА (2323) Киев (18641) ремонт (964)

 С 7 марта по 31 мая на части улицы Пушкинской в Киеве перекроют движение в связи с капремонтом, - КГГА. КАРТА

С 7 марта по 31 мая на части улицы Пушкинской перекроют движение в связи с капитальным ремонтом. В частности, в субботу работы начнут на участке между улицей Льва Толстого и бульваром Тараса Шевченко.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА, об этом сообщили в КК "Киевавтодор".

Во время ремонта движение на части улицы будет перекрыто. Однако жители улицы Пушкинской, спецтранспорт и автомобили, используемые для обслуживания, смогут заезжать в ремонтную зону.

Объехать перекрытую участок можно по маршрутам:

ул. Л. Толстого - ул. Владимирская - б-р Т. Шевченко - ул. Пушкинская;
ул. Васильковская - ул. Крещатик - ул. Б. Хмельницкого - ул. Пушкинская.

С 7 марта по 31 мая на части улицы Пушкинской в Киеве перекроют движение в связи с капремонтом, - КГГА 01

Работы продлятся до конца мая, но по возможности движение восстановят ранее.

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"Коммунальная корпорация просит прощения за неудобства", - сказано в сообщении.

Источник: https://censor.net.ua/n3179539
 
 
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