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 Четверо украинских воинов получили ранения на Донбассе. За сутки - 6 вражеских обстрелов, - штаб ОС

4 марта вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

По данным штаба, противник обстрелял позиции украинских сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Все обстрелы были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно:

- рядом с Крымским - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
- дважды неподалеку от Орехово - из минометов калибра 120 мм противник выпустил 11 мин и 8 мин из минометов калибра 82 мм, а также 3 выстрела враг совершил со станкового противотанкового гранатомета;
- вблизи Мироновского - из 82-мм миномета - 4 мины;
- в районе населенного пункта Шумы - из станкового противотанкового гранатомета - 6 выстрелов;
- рядом с Травневым - из миномета калибра 82 мм - 3 мины, также велся огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

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Кроме этого, за прошедшие сутки противник дважды совершил провокационный обстрел участка разведения №3, применив стрелковое оружие. Пострадавших нет. Огонь украинские защитники не открывали - с украинской стороны режим тишины был соблюден.

"Вчера, 4 марта, в результате вражеских обстрелов четверо военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

С начала текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли, потерь нет.

Четверо украинских воинов получили ранения на Донбассе. За сутки - 6 вражеских обстрелов, - штаб ОС 01

Источник: https://censor.net.ua/n3179538
 
 
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Найшвидшого одужання пораненим.
Горіть у пеклі москалі !!!
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Одужання пораненним воїнам України!!! Смерть масковським окупантам!!!! Сподіваюсь відповідь була гарною...???
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