EN|RU|UK
Темы дня: Новый Кабмин Российско-турецкая война в Сирии Коронавирус из Китая Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Общество
  577  4
Все про:игрушки (32) культура (642) Харлан Ольга (8)

 Украинская фехтовальщица Харлан стала прототипом куклы Барби

К 60-летию Mattel и Международному женскому дню компания выпустила новую коллекцию кукол.

Проект носит название Dream Gap, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Mattel.

"Мы знакомим девушек с историями женщин из всех слоев общества, чтобы показать им, что они могут стать кем угодно", - сообщают в компании. Создатели коллекции стремятся вдохновить как можно больше девушек.

Каждая из кукол - прототип успешной женщины из сферы спорта, культуры, искусства, моделинга, политики и науки.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украинская саблистка Харлан выиграла этап Кубка мира в США. ФОТО

Кроме олимпийской чемпионки Ольги Харлан, прототипами для коллекции послужили несколько десятков моделей, в частности художница Фрида Кало, математик Кэтрин Джонсон, пионер авиации Амелия Эрхард и другие.

Украинская фехтовальщица Харлан стала прототипом куклы Барби 01

"Будучи маленькой девочкой, я всегда мечтала о своей кукле Барби. И она у меня была, как и у большинства девочек. Но я даже и подумать не могла, что когда то сама стану куклой Барби! Безумно рада, что смогла мотивировать легендарный бренд для создания этой красотки", - написала спортсменка в Instagram.

Украинская фехтовальщица Харлан стала прототипом куклы Барби 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинка Харлан стала чемпионкой мира по фехтованию на саблях

Источник: https://censor.net.ua/n3179537
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Надеюсь, наша красуня смогла добиться достойного материального вознаграждения за использование своего имени и образа в коммерческом продукте с миллионными тиражами. На здоровье!
 показать весь комментарий
 
Сейчас какой-то зеленоскот выскочит, и нанчет волать , что это только благодаря тому что нелох влияет своим авторитетом не только Трампа, пукина итд, но и на всемирные корпорации.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх