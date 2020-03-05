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 Один нардеп из "Слуги народа" проголосовал против нового Кабмина

Глава подкомитета по вопросам социальной политики агропромышленного комплекса, развития сельских территорий, науки и образования парламентского комитета по вопросам аграрной и земельной политики, нардеп от "Слуги народа" Дмитрий Костюк проголосовал против нового Кабмина.

"Голосую против! Не против нового правительства! А против отдельных старых министров в нем! И против голосования "пакетом"!", - цитирует Цензор.НЕТ публикацию нардепа в Facebook.

Один нардеп из Слуги народа проголосовал против нового Кабмина 01

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Отметим, что по данным сайта ВР, за новое правительство проголосовали 228 "слуг народа", 10 членов фракции отсутствовали, двое не голосовали, семеро воздержались, а один - нажал кнопку "против".

Против назначений проголосовали "Европейская солидарность" и "Оппозиционная платформа - За жизнь". "Батькивщина" - воздержалась. А "Голос" просто покинул зал заседаний.

Напомним, 4 марта Верховная Рада отправила в отставку правительство во главе с Алексеем Гончаруком. За соответствующее решение проголосовали 353 нардепа, 40 воздержались. Против не было подано ни одного голоса.

Парламент назначил премьер-министром Дениса Шмыгаля и проголосовал за новый состав правительства.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Слушаем Президента и голосуем", "Сняли Гончарука. Первый в зале", - как отправляли в отставку Гончарука и назначали Шмыгаля, - день работы ВР 4 марта. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3179535
 
 
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