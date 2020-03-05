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Все про:США (16185) чрезвычайное положение (121) COVID-19 (491)

 Чрезвычайное положение из-за коронавируса ввели в американском Лос-Анджелесе

В американском Лос-Анджелесе во вторник вечером тесты подтвердили 6 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. В городе и регионе объявили чрезвычайное положение.

Все шесть случаев - это заражение через контакт с лицами, которые были за границей, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Три случая заражения обнаружили у людей, прилетевших из северной Италии, один - человек, который был в командировке за рубежом, еще два - члены семьи, которые контактировали с человеком, приехавшим из-за границы и уже инфицированным.

Об этом на брифинге в Лос-Анджелесе заявили представители департамента здравоохранения и мэр города Эрик Гарсетти.

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Один из пациентов госпитализирован, пятеро - изолированы в собственных домах. Чиновники оставили в тайне информацию о том, в каких частях города находятся пациенты.

Городские власти а также работники департамента здравоохранения региона сообщили об объявлении чрезвычайного положения. Это означает, что теперь увеличится количество жителей, которых будут проверять на COVID-19, а также о том, что все медицинские учреждения, городские власти а также жители должны находиться в состоянии готовности.

"Провозглашение чрезвычайного положения - это консолидация наших усилий и кооперация чтобы придерживаться эффективной стратегии в борьбе с распространением вируса. Это провозглашение не является паникой с нашей стороны, а заявление о том, что мы готовы", - рассказывает Кэтрин Баргер, руководитель региона Лос-Анджелес.

Кэтрин Баргер предупреждает: с увеличением количества людей, которые пройдут проверку на вирус, неизбежно увеличится число тех, у кого обнаружат COVID-19.

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Чиновники призвали мыть руки, избегать людных мест и не общаться с незнакомцами.

Всего в городе зафиксировано уже 7 случаев. Передача вируса состоялась через непосредственный контакт, заявляют работники здравоохранения региона.

Напомним, в Калифорнии на прошлой неделе чрезвычайное положение объявили в Сан-Франциско, где пока не выявлено ни одного случая заражения, и регионе Оранж Каунти, где стало известно о трех инфицированных вирусом.

Источник: https://censor.net.ua/n3179534
 
 
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А зебилы граници закрывать собираются?
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Тепер середньовіччя у Лос-Анджелесі.
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Кстати у кого еще на страничке Цензор Нет, Розетка рекламирует защитные маски росийского производства по бешенным ценам?
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Самое интересное что ВОЗ неделю назад рассказывало что вирус пошел на спад. Все что нужно знать про ученых и врачей да и про политиков. Никто правды не знает а если знает то не скажет
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На Рашке Федорашке полная жопа. Несмотря на сговор ОПЕК и сокращение добычи нефти цена на нефть продолжает падать. ***** начал рассказывать расейанам что снижение их доходов из за падения цен на нефть. Какой то коронавирус ударил по Рашке сильнее чем ядерная боеголовка
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