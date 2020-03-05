 Бомбометания по морским целям и нанесение ракетного удара по десантному отряду кораблей, - оккупанты провели в Крыму учения

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.
"С экипажами самолетов Морской авиации и ПВО Черноморского флота во взаимодействии с корабельными силами проводится плановое учение по ведению боевых действий с нанесением ударов по наземным и морским целям", - говорится в сообщении.
Учения оккупантов проходили в три этапа.
"В ходе первого этапа учения технический и летный состав многоцелевых истребителей Су-30СМ, фронтовых бомбардировщиков Су-24М и самолетов-разведчиков Су-24МР провели предполетную подготовку и тренировочные полеты с выполнением элементов совместного пилотирования в парах и звеньях. На втором этапе ЛТУ летчики во взаимодействии с экипажами ракетного корабля на воздушной подушке "Самум" и ракетного катера "Шуя" провели тренировку по уклонению от условного применения моряками переносных зенитных комплексов с использованием тепловых ловушек, а затем выполнили условные бомбометания по морским целям", - говорится в сообщении.
На завершающем этапе учений планировалось "нанесение ракетного и бомбового удара по десантному отряду кораблей условного противника с применением нестандартных тактических приемов".
Всего в маневрах задействовано порядка 15 самолетов, в том числе Су-30СМ, Су-24М и Су-24МР из состава Морской авиации и ПВО Черноморского флота.
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Вчора 4 березня о 23:26•Экономические новости
Аnti-colorados сообщает, что ночь в Сирии прошла бодро и весело. Трудно сказать, о чем там вчера договорился Эрдоган с Путиным, но все говорит о том, что Путин как всегда "кинул" своего визави
"Восток имеет свои особенности и там тоже умеют подкинуть так, что только жмурься. По действиям Турции можно понять контуры договоренностей. Видно, Путину сейчас крайне важно показать своим военным, что ситуация в Сирии не такая уж и катастрофическая и для паники нет никаких причин. Это при том, что за двое суток ударная группировка под Идлибом потеряла почти полтораста танков, массу легкой брони и что самое неприятное, стали падать самолеты. Турки официально подтверждают два аэроплана, но опять же, Восток - дело тонкое. Видео в Сети говорит о том, что на самом деле налупили 5-6 аэропланов.
Все это у военных вызывает законные вопросы о том, что Турция - совсем другой противник, для борьбы с которым в Сирии нет ни сил, ни средств. Строго говоря, Турция способна сделать все, что ей заблагорассудится и военные понимают, что противопоставить этому нечего.
Инфраструктура и логистика россиян очень уязвима для регулярной армии равного технологического уровня, но дважды более уязвима перед противником, технологически более оснащенным. Сейчас уже очевидно, что российская наземная группировка в Сирии на поколение отстала от ВС Турции, и РФ очень опасается, что если затеять серьезную драку в воздухе, то окажется, что и там хваленые "новейшие, не имеющие аналогов" аэропланы разделят участь уже сгоревших Су-24.
Более того, россияне выбрали для своих баз ВВС и ВМС очень удачное место, если главной внешней угрозой считать Израиль, и очень неудачное, если этим противником является Турция. У нее более, чем достаточно средств, чтобы сравнять с землей эти базы просто со своей территории, поскольку все находится у ее границ.
Вся совокупность этих проблем, а плюс потенциальная возможность схлопывания Босфора, однозначно была выдана Путину как смертельная опасность сирийской и ливийской группировкам войск и Путин упросил Эрдогана дать ему возможность успокоить своих военных...
Так вот, Эрдоган отвел свои войска от Саракиба, что было в РФ выдано за невыносимую победу. Но победы не было. Была договоренность и взамен Путин пообещал приструнить какие-то неизвестные силы, которые провоцируют противостояние с Турцией.
Но как только из Саракиба показали кадры с "военной полицией" РФ, а значит - Путин слегка успокоился, началось то, что обычно и бывает, когда россияне запрашивают прекращения огня или перемирия. Отдышавшись, они тут же его нарушают. Но Эрдоган знал, что так и будет и видимо пояснил Путину, что его полицию никто трогать не станет, а вот если вне обусловленного места дислокации будут какие-то враждебные действия, то турецкая сторона не станет дожидаться Москвы и будет решать вопросы самостоятельно.
Так оно и случилось. Турки стали выжигать все, что шевелилось вне Саракиба и плюс к тому уничтоженному, о чем мы писали, добавили по одной установке "Панцирь" и "Бук", которые наводились на турецкие самолеты. Ну и кроме того, продолжается планомерное уничтожение любой бронетехники противника, которая оказалась не там, где нужно...
В общем, турки зашли, вышли, снова зашли так, как им нужно, противник не способен оказать на них настолько сильное давление, чтобы заставить их действовать по своей воле, а турки - легко. Как стало известно, "военная полиция" РФ покинул Саракиб. И в самом деле, что им там делать, если все остальное сжигается в хлам?
Причем, россияне не могут сделать ничего действительно опасного для Турции ни на земле, ни в воздухе, ни на море. Ведь все же помнят, сколько вони было после того, как турки сбили один самолет в 2015 году? Хотя и тогда наши источники утверждали, что были сбиты две машины, просто падение одной было снято гражданскими на видео и ушло в Сеть, а второй упал тихо. Не будь видео и о первом никто бы не вспомнил. С тех пор авиация РФ чувствовала себя комфортно, поскольку против нее не работали ни ПВО противника, ни его авиация, разве что израильтяне заходили на огонек, но это - другая история.
Тем временем, события развиваются и судя по всему, Турция готовится к серьезной драке. По крайне мере, к сирийской границе стягивается все больше войск, а промышленность перешла на ускоренный график выпуска отечественных систем ПВО ближней и средней дальности.
А кроме того, на море тоже происходят важные, хотя и пока незаметные события. Все это вместе взятое сигнализирует противнику, что если тот желает устроить крупную драку, то такое желание имеется не только у него и между прочим, к этому все готовится прямо сейчас", - пишет Аnti-colorados