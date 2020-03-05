 Комитет Конгресса США поддержал законопроект, осуждающий притеснения Россией верующих на Донбассе и в Крыму. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки, цель документа - противостоять нарушениям Россией религиозных свобод на оккупированных территориях Украины и в Крыму.

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"Россия осуществила грубые нарушения религиозных свобод на тех территориях. В частности это заключение, пытки, принудительная госпитализация в учреждения для душевнобольных, и больше. И это в то время, когда 13 тысяч граждан погибли во время конфликта на Донбассе. По законам относительно военных конфликтов, включая Женевскую конвенцию, Российская Федерация ответственна за нарушение религиозных свобод на территории, которую она оккупировала или контролирует", - заявил во время слушаний в комитете конгрессмен-республиканец Джо Уилсон.

В случае одобрения, закон требует от Президента США учитывать особенно значительные нарушения религиозных свобод на этих территориях при принятии решений по определению России страной, которая вызывает особое беспокойство.

"Когда американское правительство будет принимать решение, определить ли Россию как страну, которая вызывает особую обеспокоенность из-за нарушения религиозных свобод, американские чиновники должны будут также принимать во внимание преследования русскими религиозных групп, находящихся на украинском территориях, оккупированных или контролируемые Россией", - рассказал конгрессмен Майкл Маккол.

По этому законопроекту, американское правительство должно осуществить определенные шаги в отношении страны, которая нарушает религиозные свободы. Такие как публичное осуждение, отмена культурных и научных обменов, государственных и других визитов, отмена или приостановление помощи со стороны американского правительства, частных и международных институтов, введение санкций.

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Законопроект также четко указывает, что Россия несет ответственность за нарушение религиозных свобод на территориях, которые она контролирует, а не только в рамках ее границ.

Напомним, конгрессмены Джо Уилсон и Эммануэль Кливер внесли в Конгресс США законопроект по поддержке свободы вероисповедания на территории Украины в декабре 2019 года.