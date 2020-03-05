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 Еще один буковинец госпитализирован с подозрением на коронавирус, - ОГА

В инфекционное отделение Черновицкой областной клинической больницы 4 марта госпитализировали четверых человек с признаками инфекционного заболевания.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу облгосадминистрации, образцы их анализов отправили в вирусологическую лабораторию Центра общественного здоровья для тестирования на наличие COVID-19.

Еще один буковинец госпитализирован с подозрением на коронавирус, - ОГА 01

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Напомним, 3 марта в Украине впервые зафиксирован лабораторно подтвержденный случай коронавируса в Черновцах. Мужчина 29 февраля вернулся из поездки в Италию.

В Черновицкой облгосадминистрации сообщили, что мужчина с 21 февраля путешествовал по Италии. По данным эпидрасследования, во время путешествия и после возвращения домой 26 февраля чувствовал себя хорошо. Симптомы - сухой кашель и лихорадка - у него появились 29 февраля. Госпитализировали его на машине экстренной медицинской помощи. На вызов медики ехали полностью защищенными.

Днем 4 марта СМИ сообщили, что в инфекционное отделение Черновицкой областной клинической больницы госпитализировали двух мужчин и женщину с подозрением на китайский коронавирус.

Источник: https://censor.net.ua/n3179531
 
 
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