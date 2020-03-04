 Антикоррупционный суд закрыл уголовное производство в отношении харьковской судьи Попович, обвиняемой в недостоверном декларировании

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВАКС.

"ВАКС закрыл уголовное производство по обвинению судьи в связи с истечением сроков давности привлечения к ответственности", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что Высший антикоррупционный суд получил это дело за 11 дней до истечения сроков давности.

"Срок давности по указанному делу закончился 27 октября прошлого года... Высший антикорсуд получил дело за 11 дней до истечения сроков давности. До этого, начиная с 30 октября 2018 года, дело по обвинению судьи находилось на рассмотрении в местном суде. Первое судебное заседание по этому делу было назначено на 18 февраля 2019 года, то есть через три с половиной месяца после поступления", - сообщили в суде.

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Напоминаем, в ноябре 2018 года Специализированная антикоррупционная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении судьи Хозяйственного суда Харьковской области Ирины Попович. По версии следствия, она не указала в декларации за 2015 год движимое и недвижимое имущество (земельный участок площадью 0,75 га и жилой дом с постройками общей площадью 623,40 кв. м, квартиру и машиноместо, которые ранее принадлежали фирме ее мужа, экс-прокурора Харькова Евгения Поповича) общей стоимостью 3,667 млн грн.