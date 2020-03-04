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 Политика Украины
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Все про:Вятрович (235) Рябошапка Руслан (321)

 "ЕС" не будет голосовать за выражение недоверия Рябошапке, - Вятрович

Фракция "Европейской солидарности" не будет поддерживать постановление Верховной Рады о выражении недоверия генеральному прокурору Руслану Рябошапке.

,Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил нардеп от политсилы Владимир Вятрович.

"Мы сегодня не поддерживали отставку правительства, мы сегодня не поддерживали голосование за новое правительство, потому что считаем, что это только имитация изменений, изменений не происходит. Точно также мы не будем голосовать за отставку генерального прокурора, считаем это неуместным. Это все делается для того, чтобы вместо 100% своего прокурора, получить 200% своего прокурора", - заявил Вятрович журналистам в кулуарах Верховной Рады.

Он считает, что целью изменения генерального прокурора является усиление влияния президента Владимира Зеленского на Офис генпрокурора и его руководство.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рябошапке выразят недоверие на внеочередном заседании Рады 5 марта, - Разумков

Источник: https://censor.net.ua/n3179521
 
   
 Топ комментарии
 
Правильно. най самі совають кроваті в своєму зеленому борделі.
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Почему "неуместно"? Уже успели занести Рябошапке? "ЕС" не будет голосовать за выражение недоверия Рябошапке, - Вятрович - Цензор.НЕТ 6220
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Новый генпрокурор может пороха посадить, а Рябошапка нет.
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Рябокапелюх настільки токсичний, що навіть мочити його - зашквар.
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Правильно. най самі совають кроваті в своєму зеленому борделі.
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Почему "неуместно"? Уже успели занести Рябошапке? "ЕС" не будет голосовать за выражение недоверия Рябошапке, - Вятрович - Цензор.НЕТ 6220
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Рябокепка сцыт предьявлять подозрение Пороху, бо дело дутое, а ему еще во Францию к семье возвращаться. Нужен тот у кого родня в Ростове, чтоб не бздел
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Не сцыт. Он засланный порохобот. Шпиён в рядах зелени.
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Та да, у всех, у кого мозгов больше гуппи засланные порохоботы
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Потрібно замінити чувака з ксівою президента.
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Новый генпрокурор может пороха посадить, а Рябошапка нет.
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бабла снова срубит и так каждый новый прокурор
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Посмотрим, не все же на деньги жадные, есть идейные и карьеристы.
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Но, большинство - зепилы, такова селява. Да ты и сам знаешь, что вас много
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Послушай! Уже не смешно. Просто глупо.
Порох и ЗЕ сегодня в раде ручкались, наверно ЗЕ совета просил или прощение. "ЄС" не голосуватиме за висловлення недовіри Рябошапці, - В'ятрович - Цензор.НЕТ 3403
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Нет не путаю. Сегодня в раде где спикер сидит. Поговорили секунд 30 и пожали руки.
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У Вятровича лицо психически больного человека. Он не одинок в своей партии
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Він колишній імітатор боротьби з реліктами епохи тоталітаризму, а француз імітує боротьбу з корупцією.
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Ну, у тебя одухотворенное лицо пятицентовой лахудры, или ты так много не просишь?)))
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Ряпашапка не виправдав високої довіри зебілів!
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З Рябошапкою Лєксєіч домовився, а тепер що, з іншим домовлятися? Так ніякого бабла не вистачить.
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У лєксєїча грошей кури не клюють, але голосувати за відставку перевірених кадрів не раціонально.
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