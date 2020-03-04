 "ЕС" не будет голосовать за выражение недоверия Рябошапке, - Вятрович

,Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил нардеп от политсилы Владимир Вятрович.

"Мы сегодня не поддерживали отставку правительства, мы сегодня не поддерживали голосование за новое правительство, потому что считаем, что это только имитация изменений, изменений не происходит. Точно также мы не будем голосовать за отставку генерального прокурора, считаем это неуместным. Это все делается для того, чтобы вместо 100% своего прокурора, получить 200% своего прокурора", - заявил Вятрович журналистам в кулуарах Верховной Рады.

Он считает, что целью изменения генерального прокурора является усиление влияния президента Владимира Зеленского на Офис генпрокурора и его руководство.

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