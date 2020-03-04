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 Политика Украины
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Все про:НАБУ (3072) правоохранительные органы (1055) Сытник (764)

 Каждые 3 дня объявляется подозрение, каждые 3 дня дело направляется в суд, - Сытник о результатах борьбы с коррупцией

На сегодня к ответственности привлечено 700 должностных лиц, из них около 500 находятся на скамье подсудимых.

Об этом заявил директор НАБУ Артем Сытник во время отчета в Верховной Раде, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Если говорить о последнем периоде, то с мая НАБУ объявило 148 подозрений чиновникам. Каждые три дня объявляется подозрение. Каждые три дня дело направляется в суд. И это в том числе благодаря позиции генерального прокурора", - отметил директор НАБУ.

Он добавил, что 700 высокопоставленных уже привлечены к ответственности, из них почти 500 находятся на скамье подсудимых.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Моей отставки хочет один олигарх, который организует мероприятия у НАБУ, парламента и Кабмина, - Сытник о резонансных делах

Источник: https://censor.net.ua/n3179520
 
 
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Які "пєрєдовікі проізводства", прямо стахановці. Нехай собі при житті поставлять пам'ятник.
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И когда будут судить прихватизаторов? Где референдум о продаже народной собственности?
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Каждые 3 дня объявляется подозрение, каждые 3 дня дело направляется в суд, - Сытник о результатах борьбы с коррупцией

И каждые 3 дня суд отпускает коррупционеров, в результате никто так и не сел.
Если так обстоят дела, тогда в НАБУ, в антикоррупционных судах нет смысла и их нужно расформировать.

Антикоррупционная реформа в Украине провалилась.
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условия жизни в Украине похуже чем в иных тюрьмах иврапейских так шта..считай за каторгу.
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грандиозные достижения - 700 привлекли, 500 посидело в суде (а некоторые даже полежали под клетчатым одеяльцем), а село сколько?
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