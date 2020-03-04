 Каждые 3 дня объявляется подозрение, каждые 3 дня дело направляется в суд, - Сытник о результатах борьбы с коррупцией

Об этом заявил директор НАБУ Артем Сытник во время отчета в Верховной Раде, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Если говорить о последнем периоде, то с мая НАБУ объявило 148 подозрений чиновникам. Каждые три дня объявляется подозрение. Каждые три дня дело направляется в суд. И это в том числе благодаря позиции генерального прокурора", - отметил директор НАБУ.

Он добавил, что 700 высокопоставленных уже привлечены к ответственности, из них почти 500 находятся на скамье подсудимых.

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