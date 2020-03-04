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 Общество
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Все про:США (16185) Божок (44) кибербезопасность (380)

 США и Украина согласовали новый проект в сфере киберзащиты

Украина и Соединенные Штаты Америки согласовали дальнейшие действия для укрепления совместной киберзащиты.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом по итогам встречи с представителями Государственного департамента США сообщил в Twitter. заместитель министра иностранных дел Украины Егор Божок.

В результате киберконсультаций был согласован новый проект ориентировочной стоимостью 38 млн долларов.

"Вдохновляющая встреча с делегацией Госдепартамента США по итогам 3-го раунда украино-американских киберконсультаций. Согласовали комплекс дальнейших шагов для укрепления общей кибербезопасности, в частности новый проект по киберзащите критической инфраструктуры Украины ориентировочной стоимостью 38 млн долларов", - написал Божок 

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ в 2019 году нейтрализовала почти 500 кибератак на госорганы

Источник: https://censor.net.ua/n3179519
 
 
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РАДА НАЗНАЧИЛА МИНИСТРОМ ОБОРОНЫ ГЕНЕРАЛА АНДРЕЯ ТАРАНА.

В июле 2015 года он попал в скандал - на официальной странице в Twitter СНБО появилось сообщение об увольнении Тарана и объявлении ему подозрения по статье о госизмене, однако впоследствии заявили, что их аккаунт был взломан, а сообщение является фейковым.
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В самому РНБО сидять кроти які могли це накарябати.
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Скорее всего он ГРУшник или ФСБшник, На президентских выборах 2019 года он возглавлял штаб кандидата тоже ГРУшника Игоря Смешко, медийно пропихивал их ГРУшник Гордон.
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В Україні є спеціалісти у галузі кіберзахисту, тому ми на цьому можемо непогано заробляти.
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закройте мокшанию в чебурнете наглухо...
лучшей киберзащиты нема,изолируйте вылупков.
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