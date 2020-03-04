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Все про:амнистия (387) революция (1314) евромайдан (6840) Рябошапка Руслан (321)

 Идея отмены закона об амнистии участников Революции достоинства абсурдна, - Рябошапка

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка считает идею отменить закон об амнистии участников Революции достоинства абсурдной идеей. При этом он признает, что в закон нужно внести изменения.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Об амнистии по "делам Майдана": я считаю это абсурдной идеей с юридической точки зрения, потому что это никоим образом не улучшит ситуацию", - сказал Рябошапка.

Вместе с тем, по мнению генпрокурора, данный закон необходимо изменить.

"В нем есть одна норма, которая мешает расследовать дела вне зависимости от того, кто мог быть лицом, совершившим преступление. Эта норма в частности касается невозможности собирать доказательства, сохранять информацию. И эту норму необходимо поправить", - пояснил Рябошапка.

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Источник: https://censor.net.ua/n3179518
 
   
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Ну, хоча б перед висловленням недовіри і відставки став трохи огризатися.
От так прийшла коза до воза. Забув, як видавав Наказ про догану Луценку після його звільнення з посади прокурора Идея отмены закона об амнистии участников Революции достоинства абсурдна, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 1182
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Рябошапка, говори как есть, все равно завтра уволят.
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Зеленожопый борется со всем украинским в Украине, ну нет у Рябошапки на Пороха ничего, а на зеленожопого за измену в омане у Рябошапки уже есть.
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Абсурд, кажеш?
Нічо, тебе завтра знімуть, післязавтра буде ще більший абсурд: взагалі Небесної Сотні не згадуватимуть, як полеглих героїв; лише виключно, як злочинців. Бо портновські в ДБР вже відкрили крим.справу...
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ДБР, Венекдіктова і Бабіков розпочали кримінальне переслідування майданівців. Стаття: "захоплення державної влади, державна зрада, дії з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України"
Голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин повідомив, що до нього звернувся адвокат АО "Авер ЛЄКС" Біленко Б.В., в інтересах експрезидента України Віктора Януковича. У адвокатському запиті йдеться про "відкрите (ДБР?? - а хто ж ще?) чинне кримінальне провадження щодо самого Ганущина, а також щодо Олександра Турчинова, Андрія Парубія, Валентина Наливайченка, Ігоря Тенюха (цікаво, що Аваков не згадується!) та інших чільних учасників Революції Гідності в частині захоплення державної влади, державної зради, дій з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України та інших злочинів", - йдеться у дописі в мережі Facebook.
https://www.facebook.com/ganushchyn1/photos/a.730620116999147/2907025286025275/?type=3&theater
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Це напевне не за дії на майдані. Це напевне за здачу Криму. Під час здачі Криму Турчинов був головнокомандуючим, Тенюх міністром оборони, Наливайченко СБУ, Парубій головою парламенту. Хоча напевне тому що після майдану вони стали головною владою, може їх хочуть звинувачувати і в захопленні влади.
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відкрийте лінк на фб, там Ганущин більш детально пояснює. Що і в т.ч. за Майдан. В них, виявляється одна справа: "держпереворот"
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*Во как излагает---учитесь Шура----учитесь*. Остап внимательно посмотрел при этом на Балаганова.
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Ну, хоча б перед висловленням недовіри і відставки став трохи огризатися.
От так прийшла коза до воза. Забув, як видавав Наказ про догану Луценку після його звільнення з посади прокурора Идея отмены закона об амнистии участников Революции достоинства абсурдна, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 1182
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Рябошапка, говори как есть, все равно завтра уволят.
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Все теперь зеля его точно снимет. Ай зебилы молодцы...
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Такий закон доруйнує країну. Будь який дрейф в бік паРаші буде згубним для цілісності. Цілком можливо, що таким чином Зє і Ко будуть жонглювати, як циган сонцем, щоб не відповідати за провали в економіці. Якщо рейтинг Зє впаде до критичного рівня, то він легким рухом руки росколить країну і відповідати за скоїні злочини буде не перед ким, не стане суб'єктності. Зє міцно ухопив українців за горлянку.
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Ти ж етого хотєл: «Только нє Порошенко !»
Так, шо расслабся, і получай максімум удовольствія.
А осєнью, в Украіну зайдут донєцкіє, тогда покайфуєшь на всє 100%.
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"Идея отмены закона об амнистии участников Революции достоинства абсурдна, - Рябошапка" - Недопонял... А кто-то это пробует провернуть?
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Ось на це питання він не відповідає, бо надіється на збереження посади. А я би радив Рябошапці тікати від поганих людей, бо скоро він буде винний у всіх можливих злочинах.
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А мені сподоболась як Гончаренко по губам Моні Оманському х"єм поводив...))
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Зеленожопый борется со всем украинским в Украине, ну нет у Рябошапки на Пороха ничего, а на зеленожопого за измену в омане у Рябошапки уже есть.
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В принципе закон об амнистии не должен мешать полному расследованию действий с двух сторон. Должна быть полная картина событий. Хотя правильнее было бы все расследовать, а только потом тех или иных амнистировать. Я не юрист, но у меня такое представление. Ограниченное расследование это абсурд.


Но надо понимать, что это не должно отвлечь от того, чтобы не дать зеленой плесени запустить рынок земли. Попытки дерибана земли должны быть под особым, первостепенным наблюдением. Возможно они и запускают пересмотр принципов расследования майдана, для отвлечения от дерибана земли.
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