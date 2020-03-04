 Идея отмены закона об амнистии участников Революции достоинства абсурдна, - Рябошапка

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Об амнистии по "делам Майдана": я считаю это абсурдной идеей с юридической точки зрения, потому что это никоим образом не улучшит ситуацию", - сказал Рябошапка.
Вместе с тем, по мнению генпрокурора, данный закон необходимо изменить.
"В нем есть одна норма, которая мешает расследовать дела вне зависимости от того, кто мог быть лицом, совершившим преступление. Эта норма в частности касается невозможности собирать доказательства, сохранять информацию. И эту норму необходимо поправить", - пояснил Рябошапка.
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Нічо, тебе завтра знімуть, післязавтра буде ще більший абсурд: взагалі Небесної Сотні не згадуватимуть, як полеглих героїв; лише виключно, як злочинців. Бо портновські в ДБР вже відкрили крим.справу...
Голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин повідомив, що до нього звернувся адвокат АО "Авер ЛЄКС" Біленко Б.В., в інтересах експрезидента України Віктора Януковича. У адвокатському запиті йдеться про "відкрите (ДБР?? - а хто ж ще?) чинне кримінальне провадження щодо самого Ганущина, а також щодо Олександра Турчинова, Андрія Парубія, Валентина Наливайченка, Ігоря Тенюха (цікаво, що Аваков не згадується!) та інших чільних учасників Революції Гідності в частині захоплення державної влади, державної зради, дій з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України та інших злочинів", - йдеться у дописі в мережі Facebook.
https://www.facebook.com/ganushchyn1/photos/a.730620116999147/2907025286025275/?type=3&theater
От так прийшла коза до воза. Забув, як видавав Наказ про догану Луценку після його звільнення з посади прокурора
Так, шо расслабся, і получай максімум удовольствія.
А осєнью, в Украіну зайдут донєцкіє, тогда покайфуєшь на всє 100%.
Но надо понимать, что это не должно отвлечь от того, чтобы не дать зеленой плесени запустить рынок земли. Попытки дерибана земли должны быть под особым, первостепенным наблюдением. Возможно они и запускают пересмотр принципов расследования майдана, для отвлечения от дерибана земли.