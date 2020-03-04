 Идея отмены закона об амнистии участников Революции достоинства абсурдна, - Рябошапка

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Об амнистии по "делам Майдана": я считаю это абсурдной идеей с юридической точки зрения, потому что это никоим образом не улучшит ситуацию", - сказал Рябошапка.

Вместе с тем, по мнению генпрокурора, данный закон необходимо изменить.

"В нем есть одна норма, которая мешает расследовать дела вне зависимости от того, кто мог быть лицом, совершившим преступление. Эта норма в частности касается невозможности собирать доказательства, сохранять информацию. И эту норму необходимо поправить", - пояснил Рябошапка.

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