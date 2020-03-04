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 Происшествия, Фоторепортаж
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 При обстреле наемниками РФ Новоселовки из 122-мм артиллерии был поврежден и загорелся газопровод, - пресс-центр ОС. ФОТО

На днях при обстреле наемниками РФ из ствольной артиллерии калибра 122 мм позиций подразделений Объединенных сил вблизи населенного пункта Новоселовка был поврежден газопровод. Обстрелы осуществлялись из оккупированной Горловки.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

При обстреле наемниками РФ Новоселовки из 122-мм артиллерии был поврежден и загорелся газопровод, - пресс-центр ОС 01

"Вследствие разрывов, обломками от снарядов был поврежден газопровод, который проходит неподалеку с Новоселовкой, что привело к возникновению огненного факела высотой несколько метров. Оперативные действия спасательных служб позволили ликвидировать огненный столб и избежать масштабного пожара", - говорится в сообщении.

При обстреле наемниками РФ Новоселовки из 122-мм артиллерии был поврежден и загорелся газопровод, - пресс-центр ОС 02
При обстреле наемниками РФ Новоселовки из 122-мм артиллерии был поврежден и загорелся газопровод, - пресс-центр ОС 03

В настоящее время проводится обследование газопровода и устанавливается степень его повреждения. Под угрозой прекращения газоснабжения находятся мирные жители.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ целенаправленно обстреляли из 120-мм минометов жилые дома в Красногоровке, ранена женщина, - штаб ОС

При обстреле наемниками РФ Новоселовки из 122-мм артиллерии был поврежден и загорелся газопровод, - пресс-центр ОС 04

Отмечается, что жилые дома гражданского населения находятся совсем рядом от места падения снарядов.

При обстреле наемниками РФ Новоселовки из 122-мм артиллерии был поврежден и загорелся газопровод, - пресс-центр ОС 05

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Источник: https://censor.net.ua/n3179515
 
 
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Давайте вгадувати, де саме Зеленський тепер відведе ВСУ?
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Трохи не так. На мій погляд тре так: "А тепер давайте вгадаємо, де саме путлєр дозволить відвести війська Зеленьскому". Єрмак, мабуть, вже в курсі...
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Я тут переживаю, мы ведь на эту провокацию не отвечали?
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Что нам на это скажет свежеиспеченный министр обороны? Часа три уже в должности....или нужно лать сто дней на подумать?
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Поплачте ще, може кацапи розчуляться і нас пожаліють, та підуть?
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