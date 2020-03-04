 У жены инфицированного коронавирусом жителя Черновцов признаков заболевания нет, - ОГА

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Черновицкая областная государственная администрация.

"Житель Черновцов, у которого обнаружили коронавирус, чувствует себя лучше. Жена больного находится в изоляции, ее состояние также удовлетворительное, признаков заболевания нет", - говорится в сообщении ОГА.

В ОГА добавили, что новость о заражении жителя Черновцов в Ривном коронавирусом – фейк.

Помимо этого, в инфекционное отделение областной клинической больницы были госпитализированы еще 4 буковинцев с признаками инфекционного заболевания.

"Образцы их анализов отправили в вирусологическую лабораторию Центра общественного здоровья для тестирования на наличие Covid-19", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 3 марта в Украине впервые зафиксирован лабораторно подтвержденный случай коронавируса в Черновцах. Мужчина 29 февраля вернулся из поездки в Италию.

В Черновицкой облгосадминистрации сообщили, что мужчина с 21 февраля путешествовал по Италии. По данным эпидрасследования, во время путешествия и после возвращения домой 26 февраля чувствовал себя хорошо. Симптомы - сухой кашель и лихорадка - у него появились 29 февраля. Госпитализировали его на машине экстренной медицинской помощи. На вызов медики ехали полностью защищенными.