 У жены инфицированного коронавирусом жителя Черновцов признаков заболевания нет, - ОГА

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Черновицкая областная государственная администрация.
"Житель Черновцов, у которого обнаружили коронавирус, чувствует себя лучше. Жена больного находится в изоляции, ее состояние также удовлетворительное, признаков заболевания нет", - говорится в сообщении ОГА.
В ОГА добавили, что новость о заражении жителя Черновцов в Ривном коронавирусом – фейк.
Помимо этого, в инфекционное отделение областной клинической больницы были госпитализированы еще 4 буковинцев с признаками инфекционного заболевания.
"Образцы их анализов отправили в вирусологическую лабораторию Центра общественного здоровья для тестирования на наличие Covid-19", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, 3 марта в Украине впервые зафиксирован лабораторно подтвержденный случай коронавируса в Черновцах. Мужчина 29 февраля вернулся из поездки в Италию.
В Черновицкой облгосадминистрации сообщили, что мужчина с 21 февраля путешествовал по Италии. По данным эпидрасследования, во время путешествия и после возвращения домой 26 февраля чувствовал себя хорошо. Симптомы - сухой кашель и лихорадка - у него появились 29 февраля. Госпитализировали его на машине экстренной медицинской помощи. На вызов медики ехали полностью защищенными.
http://sclistok.com/news/1432-2000-3000-musulmanskikh-zhenshchin-v-danii-ne-mogut-poluchit-razvod
так у світі не лише коронавірус.
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