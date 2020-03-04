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 Общество, Здоровье
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 У жены инфицированного коронавирусом жителя Черновцов признаков заболевания нет, - ОГА

У жены инфицированного коронавирусом COVID-19 жителя Черновцов удовлетворительное состояние здоровья, признаков заболевания у нее нет.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Черновицкая областная государственная администрация.

"Житель Черновцов, у которого обнаружили коронавирус, чувствует себя лучше. Жена больного находится в изоляции, ее состояние также удовлетворительное, признаков заболевания нет", - говорится в сообщении ОГА.

В ОГА добавили, что новость о заражении жителя Черновцов в Ривном коронавирусом – фейк.

Помимо этого, в инфекционное отделение областной клинической больницы были госпитализированы еще 4 буковинцев с признаками инфекционного заболевания.

"Образцы их анализов отправили в вирусологическую лабораторию Центра общественного здоровья для тестирования на наличие Covid-19", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 3 марта в Украине впервые зафиксирован лабораторно подтвержденный случай коронавируса в Черновцах. Мужчина 29 февраля вернулся из поездки в Италию.

В Черновицкой облгосадминистрации сообщили, что мужчина с 21 февраля путешествовал по Италии. По данным эпидрасследования, во время путешествия и после возвращения домой 26 февраля чувствовал себя хорошо. Симптомы - сухой кашель и лихорадка - у него появились 29 февраля. Госпитализировали его на машине экстренной медицинской помощи. На вызов медики ехали полностью защищенными.

Источник: https://censor.net.ua/n3179512
 
 
 Топ комментарии
 
Я чув поганий гумор Зе у ВР, де він говорив про те, що ми тепер як і весь Світ, бо маємо короновірус🧐
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Реакция Слуг Нечистого на надвигающуюся пандемию.
- Пожалуйста расходитесь. Здесь не на что смотреть.
У жены инфицированного коронавирусом жителя Черновцов признаков заболевания нет, - ОГА - Цензор.НЕТ 970

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То, что признаков заболевания нет, не мешает контактировавшему быть вирусоносителем и распространять инфекцию .Тесты ев жену потратили, или так, на глазок определили, что здорова ?
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Я чув поганий гумор Зе у ВР, де він говорив про те, що ми тепер як і весь Світ, бо маємо короновірус🧐
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Красноречиво говорит об адекватности зелёной банды смертельной пандемии.
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Я немного посмотрел прямую трансляцию с ВР. Такое ощущение, что бубочка или в торчке или в отходняке. И не нужно быть физиономистом или наркологом, чтобы это увидеть.
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Прокомментируйте пожалуйста это :

http://sclistok.com/news/1432-2000-3000-musulmanskikh-zhenshchin-v-danii-ne-mogut-poluchit-razvod
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підбираємо все погане ?
так у світі не лише коронавірус.
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З його слів достатньо короновірусу для того, щоб бути рівними. Гірше за все, що СН там аплодували цим словам, тобто у них нема розуміння того, що вони на державній службі.
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Реакция Слуг Нечистого на надвигающуюся пандемию.
- Пожалуйста расходитесь. Здесь не на что смотреть.


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То, что признаков заболевания нет, не мешает контактировавшему быть вирусоносителем и распространять инфекцию .Тесты ев жену потратили, или так, на глазок определили, что здорова ?
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Думаю тест не тратили. Эти уроды образец в Лондон отправляют на анализ...
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Нету экспресс тест-систем. До сих пор не закупили. Подаренные ВОЗ лежат на складе ЦОЗ.
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до 2-х недель инкубационный, и признаков быть не может, это они себя успокаивают?
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В Україні лише один випадок (на щастя), тому пропоную задля запобігання росповсюдження створити інкубаційну палату в кімнаті відпочинку найвеличнішого і перемістити людину туди! Тоді весь коронавірус стопудово буде під контролем влади! У жены инфицированного коронавирусом жителя Черновцов признаков заболевания нет, - ОГА - Цензор.НЕТ 1633
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инфИцированного. грамотеи. ИнфE'кция.Ылита.
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Все вірно, через и пишеться,

ед. число мн.число ИП (Кто? Что?) инфицирование инфицирования РП (Кого? Чего?) инфицирования инфицирований ДП (Кому? Чему?) инфицированию инфицированиям ВП (Кого? Что?) инфицирование инфицирования ТП (Кем? Чем?) инфицированием инфицированиями ПП (О ком? О чем?) инфицировании инфицированиях
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У жінок менша ймовірність захворювання коронавірусом. Висновок: вірус був зроблений жінкою!
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Отпускайте, конечно. Зачем женшыну мучать.
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в инкубационном периоде признаков и не будет , хватит уже ерундой рапортовать о гениальности градусника , вы скажите честно на каждую область в стране ( не в области ) есть 30 тестов , минимум проверки 3 на 1 , то есть на 10 человек .....
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