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Все про:Днепр_город (2956) Корбан (469) общественный совет (86)

 Корбан рассказал, какой видит работу возглавляемого им общественного совета Днепра

В общественном совете при горсовете Днепра в ближайшее время появится бэк-офис, в который смогут обращаться жители.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

При объединении будут также работать двенадцать разнопрофильных комитетов.

Новый глава совета Геннадий Корбан среди основных его задач назвал контроль исполнительной власти с помощью мнения общества. "Когда ты - деловой и состоятельный человек, но ничего не делаешь для тех, кто вокруг тебя, то все это ничего не стоит. Тебе становится некомфортно жить там, где люди живут плохо. Поэтому, если я такую ​​возможность, почему я не могу посвятить себя хорошим делам. Я люблю этот город и хочу сделать что-то для людей ", - сказал Геннадий Корбан во время пресс конференции 4 марта.

Корбан рассказал, какой видит работу возглавляемого им общественного совета Днепра 01

Глава общественного совета при городском совете Днепра также подчеркнул важность дальнейшего формирования культурной среды.

Геннадий Корбан анонсировал, в частности, открытие в Днепре большого культурного центра - альтернативного, негосударственного и интересного для всех. По его словам, резидентами там уже согласились быть культурное посольство Чехии и французский культурный центр "Alliance française". Говоря о своих перспективах в горсовете, господин Корбан отметил, что больше политического выдвижения сейчас ему импонирует "мэрия добрых дел".

Корбан рассказал, какой видит работу возглавляемого им общественного совета Днепра 02

Источник: https://censor.net.ua/n3179511
 
 
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конечно, грабили, грабят и будет грабить, а если захватят наличными, то все же знает их проблемы с сердцем.
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Он вроде то же из этих, израилевых детей воришек?
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хочу сделать что-то для людей - читаите внимательно и не придумываете не существующих благ для всех кто не числе .......
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Гэна, вали нах со своим бэней и его марионеткой зэльцманом! *******************!
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как всё меняеться, если полтора года назад в Украине что то произошло, то сразу было в СМИ минимум стран Балтии. Уже несколько часов у вас новое правительство и всем безразлично - ноль инфо, вот зробили так зробили.
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