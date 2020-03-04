 Корбан рассказал, какой видит работу возглавляемого им общественного совета Днепра

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

При объединении будут также работать двенадцать разнопрофильных комитетов.

Новый глава совета Геннадий Корбан среди основных его задач назвал контроль исполнительной власти с помощью мнения общества. "Когда ты - деловой и состоятельный человек, но ничего не делаешь для тех, кто вокруг тебя, то все это ничего не стоит. Тебе становится некомфортно жить там, где люди живут плохо. Поэтому, если я такую ​​возможность, почему я не могу посвятить себя хорошим делам. Я люблю этот город и хочу сделать что-то для людей ", - сказал Геннадий Корбан во время пресс конференции 4 марта.





Глава общественного совета при городском совете Днепра также подчеркнул важность дальнейшего формирования культурной среды.

Геннадий Корбан анонсировал, в частности, открытие в Днепре большого культурного центра - альтернативного, негосударственного и интересного для всех. По его словам, резидентами там уже согласились быть культурное посольство Чехии и французский культурный центр "Alliance française". Говоря о своих перспективах в горсовете, господин Корбан отметил, что больше политического выдвижения сейчас ему импонирует "мэрия добрых дел".