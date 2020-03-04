 Рада проголосовала за допуск военных других стран на территорию Украины для участия в международных учениях

За соответствующий законопроект проголосовали 289 народных депутатов, сообщает Цензор.НЕТ.

Подразделения вооруженных сил других государств будут принимать участие в украинско-американских учениях "Репид Трайдент - 2020" и "Си Бриз - 2020", украинско-молдавских учениях "Юг - 2020", украино-румынских учениях "Риверайн - 2020" и украинско-британских учениях "Вориер Вотчер - 2020 ".

Закон вступает в силу со дня его опубликования.

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