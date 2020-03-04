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 Политика Украины
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 Рада проголосовала за допуск военных других стран на территорию Украины для участия в международных учениях

Верховная Рада дала разрешение президенту на допуск подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2020 году для участия в многонациональных учениях.

За соответствующий законопроект проголосовали 289 народных депутатов, сообщает Цензор.НЕТ.

Подразделения вооруженных сил других государств будут принимать участие в украинско-американских учениях "Репид Трайдент - 2020" и "Си Бриз - 2020", украинско-молдавских учениях "Юг - 2020", украино-румынских учениях "Риверайн - 2020" и украинско-британских учениях "Вориер Вотчер - 2020 ".

Закон вступает в силу со дня его опубликования.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Силы самообороны Японии в этом году впервые примут участие в учениях "See Breeze", - Минобороны. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3179510
 
 
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о! то тепер нішо не мішає Зє!білу призвати москалів
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А при Порошенку хіба цього не було? уряд ксероксів
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А при Порошенку хіба цього не було? уряд ксероксів
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Я вибачаюсь, про "братушек" забувся, тоді-да....
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Корчинский - новый премьер и правительство президента Зеленского
https://youtu.be/P9HkbRY_BKk
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о! то тепер нішо не мішає Зє!білу призвати москалів
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Ліньки прочитати?
"Подразделения вооруженных сил других государств будут принимать участие в украинско-американских учениях "Репид Трайдент - 2020" и "Си Бриз - 2020", украинско-молдавских учениях "Юг - 2020", украино-румынских учениях "Риверайн - 2020" и украинско-британских учениях "Вориер Вотчер - 2020 ".Источник: https://censor.net.ua/n3179510
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Звичайно, що українців цікавить щоб росія не могла брати участь в цих
навчаннях на території України. У статті про таку заборону жодного слова нема.
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А она что проявляет какой-то для совместных учений?
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Мова йде про наш закон, а не про зацікавленість росії.
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Бубачка дозволяє *уйлу впхатися до України?! А в мене воно спитало?!!!
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Жопоблок не голосував. А хто би сумнівався.

Допуск тільки для країн НАТО. Читайте уважно.
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Сам уважно читай, бо написано "інших держав", а не НАТО.
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ну не нечайно названы учения с участием стран НАТО, а чуть место не хватило для стран таёженного союза, ну это мелочь, через 1,5 года уже будет близки как братья.
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