 Рада проголосовала за допуск военных других стран на территорию Украины для участия в международных учениях

За соответствующий законопроект проголосовали 289 народных депутатов, сообщает Цензор.НЕТ.
Подразделения вооруженных сил других государств будут принимать участие в украинско-американских учениях "Репид Трайдент - 2020" и "Си Бриз - 2020", украинско-молдавских учениях "Юг - 2020", украино-румынских учениях "Риверайн - 2020" и украинско-британских учениях "Вориер Вотчер - 2020 ".
Закон вступает в силу со дня его опубликования.
https://youtu.be/P9HkbRY_BKk
"Подразделения вооруженных сил других государств будут принимать участие в украинско-американских учениях "Репид Трайдент - 2020" и "Си Бриз - 2020", украинско-молдавских учениях "Юг - 2020", украино-румынских учениях "Риверайн - 2020" и украинско-британских учениях "Вориер Вотчер - 2020 ".Источник: https://censor.net.ua/n3179510
навчаннях на території України. У статті про таку заборону жодного слова нема.
Допуск тільки для країн НАТО. Читайте уважно.