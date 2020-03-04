 Проект закона "О всеукраинском референдуме" вынесен на общественное обсуждение

На основании распоряжения председателя Верховной Рады от 13 января 2020 №2 с целью подготовки согласованных предложений по совершенствованию действующего законодательства Украины по вопросам народовластия и прямой демократии была создана Рабочая группа по разработке проектов законов по вопросам народовластия, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ВР.

По результатам заседаний этой рабочей группы было принят первый законопроект в сфере народовластия и прямой демократии - проект закона Украины "О всеукраинском референдуме".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Раде зарегистрируют законопроект, позволяющий отменять законы Украины на референдуме, - "слуга народа" Стефанчук

Теперь документ обнародуется и выносится для общественного обсуждения.

Предложения и замечания к законопроекту принимаются до 18 марта включительно в электронном виде на электронный адрес: nationalreferendum@ukr.net.

Напомним, ранее спикер ВР Дмитрий Разумков сообщил, что пакет законопроектов о народовластии касается общенационального, местных референдумов, так называемых реколов - это отзыв народного депутата, если он не выполняет свои функции, это народное вето. Первый из них - это законопроект о референдуме.

В Верховной Раде подготовили финальную версию законопроекта о всеукраинском референдуме 17 февраля. 25 февраля первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что законопроект о всеукраинском референдуме проанализируют иностранные эксперты.

Также читайте: Законопроект о референдуме внесут на этой сессии парламента, - Разумков