 Рябошапке выразят недоверие на внеочередном заседании Рады 5 марта, - Разумков

Верховная Рада собрала для этого необходимое количество подписей нардепов, сообщил председатель ВРУ Дмитрий Разумков. Об этом корреспондент Цензор.НЕТ сообщает из зала заседаний парламента.

По словам Разумкова, внеочередное заседание состоится 5 марта в 18.30. На нем будет рассмотрен вопрос о выражении недоверия генеральному прокурору Руслану Рябошапке.

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