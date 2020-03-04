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Все про:ВР (24493) отставка (2544) внеочередное заседание (53) Рябошапка Руслан (321) Разумков Дмитрий (407)

 Рябошапке выразят недоверие на внеочередном заседании Рады 5 марта, - Разумков

Верховная Рада решила провести еще одно внеочередное заседание 5 марта в 18.30. На нем планируют выразить недоверие генеральному прокурору Руслану Рябошапке.

Верховная Рада собрала для этого необходимое количество подписей нардепов, сообщил председатель ВРУ Дмитрий Разумков. Об этом корреспондент Цензор.НЕТ сообщает из зала заседаний парламента.

По словам Разумкова, внеочередное заседание состоится 5 марта в 18.30. На нем будет рассмотрен вопрос о выражении недоверия генеральному прокурору Руслану Рябошапке.

Смотрите также: Арахамия назвал дело Порошенко последней каплей против Рябошапки. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3179508
 
 
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не суди інших по собі і своїх уподобаннях.
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Ну ти дав, "нармальному пасажиру" тіко 42 годіка, який він "старий" ? Але те, що обісрався від шоколадки -це факт.
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если он честный, то кто тогда те кто его турнуть хочет
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Идёт смена декораций для плебса. Говорить о честности и турнуть тут не стоит. Это увольнение одно из звеньев еврейский манипуляций сознанием людей. Тут Зебила надо увольнять и выбирать нормального преза, а не ж...ка.
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Пэдро накуй, хватит евреев. Только воруют,да людей невинных в тюрьмы кидают. Пусть в Израиль шуруют и там землю распродают, гандоны.
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Рябошка показал свою полную некомпетентность... Поэтому и бегал за поддержкой к послам 7G... Сразу видно, что он засланный козачек...
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я завтра напишу чому Зеля відправив його у відставку. Зараз не маю натхнення.
Тепер щодо повної некомпетентності. Важко сперечатись, але! Якщо це вагома підстава для відставки, то чому у неї не йде сам Зеленський?
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Зеленский считает, что кабмин сформированный лично самим Зеленским плохо работал Рябошапці висловлять недовіру на позачерговому засіданні Ради 5 березня, - Разумков - Цензор.НЕТ 5731
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Даже повторюсь.

Рябошака еще тот крендель, но в последнее время он стал осторожнее. Не хочет потом быть стрелочником, как тот-же Гончарук. Главная претензия бубочки к Рябошапке - нежелание того подписывать тот бред на Порошенко, который носит Портновская Венедиктова и Ко. Рябошапка понимает что участие с таком заканчивается слишком плохо. Тем более, что был "толстый" намек от послов G7 не делать этого. А ему еще хочется пожить у себя дома с семьей.
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Хроника одного Президента ...

04.03.2020 г.

СБУ задержало человека, которого Зеленский с Ермаком выменяли у боевиков. Он принимал участие в пытках пленных.

Против назначения руководителя КБ "Луч" (основной разработчик украинского ракетного оружия) Олега Коростелева вице-премьером по вопросам оборонной промышленности, активно выступает глава ОПУ Ермак. Ну это логично. Учитывая близкие связи Ермака с российскими структурами. Напуганной турецкими дронами в Сирии, России только полномасштабного ракетного перевооружения Украины не хватало.

Главная претензия Зеленского к Рябошапке - нежелание Рябошапки подписыват тот бред на Порошенко который носит Венедиктова. Рябошапка понимает что участие с таком заканчивается плохо. После разговоров с послами Ермак советует не трогать пока Рябошапку.

Заявление Гончарука, поданное в Верховную Раду Украины написано Гончаруком 26 августа 2019 года по требованию Зеленского, как подстраховочный документ его будущей лояльности и условие выдвижения на пост премьер-министра Украины. Заявление датировано не было и регистрацию не проходило. Дата на документе проставлена не Гончаруком.
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Порошенко уже не ключевая фигура. Он никому не нужен. Если Зеля совсем сдуется в ближайшее время то президентом будет Аваков.
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Петро Олексійовичу, сушіть сухарі. Гггг.
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От кацапа він забув спитати, шо робить.
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Будеш Баті2 в тюрму "кабанчика" носити, порохобіт?)
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Ти ще не втомився повторюватись?
Як не як вже шостий рік про одне й те саме, «пєрєабуєтся, мальдіви, іспанія, ростов, посадят»...
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Петро Олексійовичу, прийшов час сушити сухарі. Ггг
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Ахаха. Вогонь! Щас парахабіти на анальній тязі будуть виходити у відкритий космос)
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Ні то шо патріот Сємачка, правда, парахобіт?
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Коломойский с Портновым аплодируют стоя.Скорее всего причина его отставки в том, что он все таки не стал 100% слугой Зеленского.
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Звучит зловеще...
Недоверие "своему в доску парню...."
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Рябошапці висловлять недовіру на позачерговому засіданні Ради 5 березня, - Разумков - Цензор.НЕТ 57 Александр Гром

@AlexanderGrom

·51 мин

В Збройних Силах України зростають протестні настрої з приводу призначення на посаду Міністра оборони України Андрія Тарана, який притягувався до кримінальної відповідальності за ст.111 ККУ "Державна зрада"

Рябошапці висловлять недовіру на позачерговому засіданні Ради 5 березня, - Разумков - Цензор.НЕТ 3877
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Петро Олексійович після цієї новини відклав декілька величезних цеглин. Якщо так піде і далі, наш сивочолий гетьман може відкривати ще й бізнес із продажу цегли. У нього її буде - завалісь. Гггг
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