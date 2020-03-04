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Все про:НАБУ (3072) Сытник (761)

 Моей отставки хочет один олигарх, который организует мероприятия у НАБУ, парламента и Кабмина, - Сытник о резонансных делах

Директор НАБУ Артем Сытник рассказал, что его увольнения хочет определенный олигарх, который не хочет завершения некоторых расследований.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил Сытник во время выступления в Верховной Раде

Он заявил: "У парламента стоят фуры стоят люди, которые оплачиваются олигархом, который сейчас находится за границей, который похитил 1 млрд 200 млн гривен и вместо того, чтобы эти деньги вернуть в бюджет, организует мероприятия у НАБУ, у парламента, у правительства .

Все вы знаете, какой олигарх осуществляет медийную поддержку всех этих мероприятий. Олигарх организует сбор подписей в парламенте ".

Когда Сытник говорил об этих действиях, его из зала пытались перебивать некоторые депутаты. Директор НАБУ продолжил говорить о делах ПриватБанка.

Он рассказал, что сейчас эти дела находятся на финальной стадии и только отсутствие экспертиз откладывает на недалекое будущее принятия решений.

Далее Сытник рассказал о деле Укрнафты. По его словам, сейчас идет процедура согласования подозрений в этом деле, в том числе в отношении чиновников"

Читайте на "Цензор.НЕТ": По закону нет оснований уволить Сытника, разве что по собственному желанию, - Юрчишин

Источник: https://censor.net.ua/n3179507
 
 
 Топ комментарии
 
Кто же етот мощний старік? Прямо тіряюсь в догадках...
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Что слуга Урода поменял господина? Коломойского на *****?
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Ти хоча б сам зрозумів, що тут назапитував? Моей отставки хочет один олигарх, который организует мероприятия у НАБУ, парламента и Кабмина, - Сытник о резонансных делах - Цензор.НЕТ 471
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Є докази?
Тоді саджай цього олігарха!!!
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Им так удобно. Борцуны они. Также во всем. С коррупцией и с бедностью они также борятся. Если решить проблему, то не будет с чем бороться.
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Коксом закинулся, он притупляет чувство опасности. Хорошо что Разумкова за нос не дергал.
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Зате охоронець за ним до самого Гончаренка йшов. 😁
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то для того, щоб вовка нікого не побив випадково.
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мужній воїн!!!!!!!!!!!
Але не все так однозначно!!!!! Мож йому сказали що у нього бронебійний пінжак як у Джона Уіка!!! Тому він без охорони навіть до Гончаренка прибіг Моей отставки хочет один олигарх, который организует мероприятия у НАБУ, парламента и Кабмина, - Сытник о резонансных делах - Цензор.НЕТ 7554
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О! Начинается традиционный, в таких случаях приступ недуга - "не признанный гений".
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Кто же етот мощний старік? Прямо тіряюсь в догадках...
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Молчите! Вы этого не можете знать! Это особа приближенная к гидранту! Гигант порядочности и отец украинской законности!
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Не интригуйте людей Сёма, скажите просто просто Шо курчавый...
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Демонтаж всього українського з України йде повним ходом!
Радійте бидло!
На Вінниччині віряни Московського патріархату демонтували старовинну козацьку церкву. ФОТО

Моей отставки хочет один олигарх, который организует мероприятия у НАБУ, парламента и Кабмина, - Сытник о резонансных делах - Цензор.НЕТ 834

https://vezha.ua/na-vinnychchyni-viryany-moskovskogo-patriarhatu-demontuvaly-starovynnu-kozatsku-tserkvu-foto/?fbclid=IwAR3sCsYpkQ64M9a8NpgKn2zDayLcGOxt_ZYTk9NzQihKZuqi70Z6dUUNf_4
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Не дивлячись на старі й нові домовленості з ****** всєя срусні, туркофашисти мочать і мочать панімаішь..... день і ніч мочать
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сытник, каких блеть делах? хоть одно довел до конца, ...какое?
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самый главный "гастарбайтер-инвестор+" не имеет брльше терпения и времени ждать...
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