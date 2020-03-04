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Все про:ВР (24493) Генштаб ВС (1040) Минобороны (6343)

 Полномочия главнокомандующего ВСУ и начальника Генштаба будут разделены с 27 марта

Переходные положения закона "О национальной безопасности" в части разделения должностей - главнокомандующего Вооруженных сил Украины и начальника Генерального штаба ВСУ вступят в силу 27 марта 2020 года.

Такое решение приняла Верховная Рада, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Депутаты приняли во втором чтении и в целом законопроект №3015 "О внесении изменений в раздел VI "Заключительные и переходные положения" закона "О национальной безопасности Украины" о вступлении в силу положений о Главнокомандующем Вооруженных сил Украины, Генеральном штабе Вооруженных сил Украины, видов и отдельных родов войск (сил)".

"За" проголосовали 292 народных депутата.

Как ранее сообщалось, законопроект был принят в первом чтении 21 июня 2018 года, а положение о разделенных должностях должны были вступить в силу с первого января 2021 года.

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Источник: https://censor.net.ua/n3179506
 
 
 Топ комментарии
 
А теперь скажите, что это была неправда

Полномочия главнокомандующего ВСУ и начальника Генштаба будут разделены с 27 марта - Цензор.НЕТ 9008
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Конституція України. ст. 106. Президент України.

17) є Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил України.Положение переходных положений закона "О национальной безопасности" в части разделения должностей - главнокомандующего Вооруженных сил Украины и начальника Генерального штаба ВСУ вступят в силу 27 марта 2020 года.

Вони там що - блекоти наїлися?!!!
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Це що виходе? Що чотирикратний уклоніст знімає з себе обов'язки головнокомандувача, які прописані в основному законі? Тобто воно хоче не відповідати ні за що, але продовжувати торгувати своїм єб... фейсом, збираючи авації??? Безталанний клоун прагне авацій і визнання? Яке ж воно дрібне та самозакохане!
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Коломойский снова пропихнул своего.
На должность министра финансов Украины назначили Игоря Уманского.
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Пипец финансам, совсем. Пирамиды ОГВЗ 2019 и 2009 -- его детище.
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А кто должен быть главным финансистом, украинцы, что ли? Евреи рулят по полной
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А теперь скажите, что это была неправда

Полномочия главнокомандующего ВСУ и начальника Генштаба будут разделены с 27 марта - Цензор.НЕТ 9008
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То есть теперь Говнокомандующий нипричем?
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#ШАМ. В р-не #Саракиба русские развешивают противопехотные мины "Мон-100" на деревьях, чтобы побольше убить мирных жителей. #Турки разминируют #сирия #идлибПолномочия главнокомандующего ВСУ и начальника Генштаба будут разделены с 27 марта - Цензор.НЕТ 8782
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Конституція України. ст. 106. Президент України.

17) є Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил України.Положение переходных положений закона "О национальной безопасности" в части разделения должностей - главнокомандующего Вооруженных сил Украины и начальника Генерального штаба ВСУ вступят в силу 27 марта 2020 года.

Вони там що - блекоти наїлися?!!!
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Шановний, не путай главнокомандующего ВСУ, чисто военная должность, и Верховного главнокомандующего - президента Украины. Учи матчасть, похолодевший.
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Це що виходе? Що чотирикратний уклоніст знімає з себе обов'язки головнокомандувача, які прописані в основному законі? Тобто воно хоче не відповідати ні за що, але продовжувати торгувати своїм **... фейсом, збираючи авації??? Безталанний клоун прагне авацій і визнання? Яке ж воно дрібне та самозакохане!
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Воно казало, що нужні мізки. То хай дорогою на Санжари заїде у Харків, на Барабашова, може придбає. А не пощастить придбати, то підприємці його власні мізки на місце поставлять.
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І шо? Адекватну (як турки) здачу кацапам почнете давати після цього?
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