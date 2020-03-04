 Полномочия главнокомандующего ВСУ и начальника Генштаба будут разделены с 27 марта

Такое решение приняла Верховная Рада, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Депутаты приняли во втором чтении и в целом законопроект №3015 "О внесении изменений в раздел VI "Заключительные и переходные положения" закона "О национальной безопасности Украины" о вступлении в силу положений о Главнокомандующем Вооруженных сил Украины, Генеральном штабе Вооруженных сил Украины, видов и отдельных родов войск (сил)".

"За" проголосовали 292 народных депутата.

Как ранее сообщалось, законопроект был принят в первом чтении 21 июня 2018 года, а положение о разделенных должностях должны были вступить в силу с первого января 2021 года.

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