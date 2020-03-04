 По 1 272 производствам ГБР Офисом генпрокурора не назначены процессуальные руководители, - Венедиктова

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Во время отчёта руководителей силовых ведомств на внеочередном заседании Верховной Рады Венедиктова обратила внимание депутатов на чрезмерно бюрократизированную процедуру досудебного расследования, которая требует от следователя согласования почти каждого своего действия с прокурором, в результате чего теряются и время, и доказательства.

"Организация работы Офиса генпрокурора построена таким образом, что в настоящее время более тысячи производств ГБР не назначены процессуальные руководители и соответственно расследование заблокировано, но самое страшное в этой ситуации, что генеральный прокурор отрицает этот факт", - сказала Венедиктова.

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Она уточнила, что 1 272 производствам не назначены процессуальные руководители.