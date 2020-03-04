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 Политика Украины
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Все про:правоохранительные органы (1055) Рябошапка Руслан (321) ГБР (1018) Венедиктова (53) Офис генерального прокурора (130)

 По 1 272 производствам ГБР Офисом генпрокурора не назначены процессуальные руководители, - Венедиктова

И.о. директора ГБР Ирина Венедиктова заявила о блокировании расследований производств из-за отсутствия процессуальных руководителей, которых должен назначить Офис генерального прокурора.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Во время отчёта руководителей силовых ведомств на внеочередном заседании Верховной Рады Венедиктова обратила внимание депутатов на чрезмерно бюрократизированную процедуру досудебного расследования, которая требует от следователя согласования почти каждого своего действия с прокурором, в результате чего теряются и время, и доказательства.

"Организация работы Офиса генпрокурора построена таким образом, что в настоящее время более тысячи производств ГБР не назначены процессуальные руководители и соответственно расследование заблокировано, но самое страшное в этой ситуации, что генеральный прокурор отрицает этот факт", - сказала Венедиктова.

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Она уточнила, что 1 272 производствам не назначены процессуальные руководители.

Источник: https://censor.net.ua/n3179505
 
 
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Зєлєнскій не розуміє, що його провокують саме на арешт Порошенка. Провокують ті, хто хоче його прибрати, або посадити на гачок. Найгірше - що саме посадка Порошенка стала для Зєлєнского ідеєю-фікс, яка затулила собою все решту, в тому числі і роботу для країни. Таким чином він повторю шлях Януковича, який теж мав свого Порошенка - Юлю.
Юлю Януковича таки посадив. Але ненадовго. І заплатив за це таку ціну, що вона виявилася не варта того.
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Даже повторюсь.

Рябошака еще тот крендель, но в последнее время он стал осторожнее. Не хочет потом быть стрелочником, как тот-же Гончарук. Главная претензия бубочки к Рябошапке - нежелание того подписывать тот бред на Порошенко, который носит Портновская Венедиктова и Ко. Рябошапка понимает что участие с таком заканчивается слишком плохо. Тем более, что был "толстый" намек от послов G7 не делать этого.
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Ну, то сім"я Рябошапки у Франції проживає, можуть за політичні переслідування і не пустити.
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О чем я и говорю. И еще придется отвечать личным имуществом в Париже, в случае если Порох подаст в суд в ЕС о незаконном преследовании и т.д.
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Вєнєдіктова, ФУ! Шлюха з райкому камсамолу!
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Чую про Венедіктову, уявляю зав. культвідділом з "Собачого серця"
У 1 272 проваджень ДБР Офісом генпрокурора не призначено процесуальних керівників, - Венедіктова - Цензор.НЕТ 6444
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Труба номер 2
Забавно, когда она с фейком к зеленскому ходила на Рябошапку, то она или не компитентна или замазана. Имхо второе
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