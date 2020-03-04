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 Политика Украины
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 Экономический рост, равноправные отношения с МВФ, реформа налоговой и таможни, - Маркарова рассказала о главных достижениях на посту министра финансов

Бывший министр финансов Оксана Маркарова рассказала о своих главных достижениях на посту главы министерства.

Текст с итогами работы она опубликовала в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ. Среди своих достижений экс-министр отметила устойчивый экономический рост.

"Нам удалось избежать дефолта, остановить падение экономики и обеспечить рост ВВП 16 кварталов подряд. Мы уже четыре года неуклонно придерживаемся бюджетного кодекса. ... Мы уменьшали дефицит государственного бюджета с 4,9% ВВП в 2014 году до около 2,0% ВВП в 2019 и 2020 годах", — написала она.

Маркарова гордится прозрачностью информации о публичных финансах, введением элементов среднесрочного бюджетирования и предсказуемой долговой политикой. Отношения с международными партнерами она назвала "сильными и равноправными".

Читайте на Цензор.НЕТ: Не красть - это слишком мало. Нужны новые мозги, - Зеленский о Кабмине Гончарука.

"МВФ был и остается надежным партнером Украины, в тяжелые моменты предоставлял финансирование для страны, и сейчас готов дальше активно помогать в реализации реформ... Новая трехлетняя программа EFF на 5,5 млрд долл согласована в конце прошлого года на staff level: большинство предыдущих мероприятий выполнено. Выход с ней на Совет открывает дополнительное финансирование бюджета от ЕС (500 млн евро) и Всемирного Банка до 1,0 млрд долл. США)", – написала она.

Экс-министр упомянула реформу налоговой службы и таможни. "Скоординированные и громкие атаки со стороны коррупционеров, конвертаторов, контрабандистов и отмывателей средств только подтвердили, что мы на правильном пути", — считает Маркарова.

Также среди своих достижений она отметила рост прибыльности государственных банков, создание Фонда стартапов, программу "Доступные кредиты 5-7-9%" и прогресс в делах против России в международных судах. Министерство финансов, которое она оставляет преемнику, Маркарова назвала институционально сильным.

Также на Цензор.НЕТ: Рада назначила Шмыгаля премьер-министром Украины

"Обещаю помогать вам как небезразлична гражданка и налогоплательщик. Потому что есть принципы, которые остаются неизменными независимо от должностей и мест работы", — подытожила она.

В среду, 4 марта Верховная Рада отправила в отставку правительство во главе с Алексеем Гончаруком. За соответствующее решение проголосовали 353 нардепа, 40 воздержались. Против не было подано ни одного голоса.

Парламент назначил премьер-министром Дениса Шмыгаля и проголосовал за новый состав правительства.

Министерство финансов вместо Оксаны Маркаровой возглавит Игорь Уманский.

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Экономический рост, равноправные отношения с МВФ, реформа налоговой и таможни, - Маркарова рассказала о главных достижениях на посту министра финансов 01
Экономический рост, равноправные отношения с МВФ, реформа налоговой и таможни, - Маркарова рассказала о главных достижениях на посту министра финансов 02
Экономический рост, равноправные отношения с МВФ, реформа налоговой и таможни, - Маркарова рассказала о главных достижениях на посту министра финансов 03
Экономический рост, равноправные отношения с МВФ, реформа налоговой и таможни, - Маркарова рассказала о главных достижениях на посту министра финансов 04
Экономический рост, равноправные отношения с МВФ, реформа налоговой и таможни, - Маркарова рассказала о главных достижениях на посту министра финансов 05
Экономический рост, равноправные отношения с МВФ, реформа налоговой и таможни, - Маркарова рассказала о главных достижениях на посту министра финансов 06
Экономический рост, равноправные отношения с МВФ, реформа налоговой и таможни, - Маркарова рассказала о главных достижениях на посту министра финансов 07
Экономический рост, равноправные отношения с МВФ, реформа налоговой и таможни, - Маркарова рассказала о главных достижениях на посту министра финансов 08
Экономический рост, равноправные отношения с МВФ, реформа налоговой и таможни, - Маркарова рассказала о главных достижениях на посту министра финансов 09

Источник: https://censor.net.ua/n3179504
 
 
 Топ комментарии
 
Иди уже на фиг со своими достижениями. Последний хр.н люди доедают, вот твое достижение, щекастая.
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Резултат на лицо, щоки только по 2 кг
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Приписала себе все достижения предыдущей власти плюс чуточку бреда = вуаля, есть достижения.
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Иди уже на фиг со своими достижениями. Последний хр.н люди доедают, вот твое достижение, щекастая.
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"Последний хр.н люди доедают" Это ты про тех кто работать не хочет или не умеет? Ну и поделом им, нех*р им платить.
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Нормальная тетка...
Единственная, которая пыталась вправить мозги всем остальным включая Милованова и даже Смолию... я уже не говорю про заполнение вакуума...

Не засцала ответственности в свое время, как это сделал Данилюк

Вот кого действительно жаль так это Маркарову...
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Резултат на лицо, щоки только по 2 кг
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А вот,что люди видят по твоему комментарию...- и говорить не надо!
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Адам Смит@_Smithchenko 4 ч

Новому Премьеру, кем бы он ни был, достаются имеющиеся проблемы: критическое недовыполнение бюджета и падение промышленности.
А решить их можно ТОЛЬКО уронив гривну (руками НБУ). Если оперативно этого не сделать - новое правительство рискует не дотянуть до ноября.
Я предупредил!
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Да нет, она то как раз с мозгами. Дебилы те, кто за них голосовал.
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Конечно же, дебилка с мозгами, ну как скажешь! Её левел это на подносе у Яресько НЕ БОЛЕЕ!
Сегодня рассказывать про "стійке економічне зростання" будет только дебил с мозгами ну и верить ему будет зебил без мозгов!!!
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Ты знаком с ней или так лишь бы что то сбрехать?
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ну так равноправные отношения с МВФ жы ))))

Вот если попросил у кого-то взаймы, а он послал тебя нах - то это равноправные отношения
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Приписала себе все достижения предыдущей власти плюс чуточку бреда = вуаля, есть достижения.
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равноправные отношения с мвф - они нам денег не дают, и мы им тоже
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А про пирамиду овгз, которая вот вот рухнет и будет ..опа рассказала ?
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А не збрехала ж! Економічний ріст був, правда лише у найвищих посадовців, але вірю, що Маркаровій не дали часу, щоб він відбувся в усіх громадян - не хотіли почекати якихось 100-200 років. Рівноправні відносини з МВФ - це одинакового розміру "іаки", які показали один одному зелений уряд і МВФ.
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Щось в мене відчуття, що новопризначений уряд буде ще гіршим за звільнених Экономический рост, равноправные отношения с МВФ, реформа налоговой и таможни, - Маркарова рассказала о главных достижениях на посту министра финансов - Цензор.НЕТ 3069
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Буде гіршим вже тому, що буде ще більш залежним від Зеленського. Плюс буде накочуватись рецесія і зростати невдоволення електорату. Маркарова вела виважену фінансову політику. Саме вона протягом 18-19 років переклала значну частину валютних запозичень в гривню. Це суттєво зменшує валютні ризики країни в довгостроковій перспективі. А знайдіть вдячні дописи на її адресу.
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Не знала нічого такого про неї.
Виходить, професійну людину попросили геть.
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по десятибальной шкале где-то на 6,

но на фоне остальных гончаруков - финансовый гений.
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Може навіть і на п'ять. І претензії щодо прозорості продажу казначейських бумаг є. Але хто б робив хоч так.
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Я б не назвав її політичним міністром. Вона була заступником, то і займалась саме цим питанням. Але, як на мене, Данилюк був суттєво кращим "містером Ні", як і належить міністру фінансів.
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в 18-19год она делала то что ей говорила умная тетя! а как дошло дело до самостоятельности она слилась за 5месяцев. Так что не стоит рассказывать о ее "сверхспособностях"
Вон у Авакова есть сверхспособности потому он и остался в кабмине. а дармоедов всех выгнали..., другой вопрос что наберут таких же. Но Аваков СВЯТОЙ он должен остаться НАВСЕГДА!
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Так если все так "хорошо" с финансами, то где индексация пенсий с 1 марта и почему правительство отправили в отставку в целом и успешного министра в частности.. Странно как то... Где деньги сестра.. Где деньги..
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Они оказались еще упоротей чем я предполагал .
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При регулярном употреблении всякого кизяка их упоротость вообще не будет иметь границ. К сожалению.
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Опять дэфолт победили, опять остановили падение экономики. опять шото увеличили,идити вы на .......
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Тобто всі досягнення - за часів сивочолого? АПУПЄТЬ! А досягнення нового кабміну? Згортання співробітництва з МВФ і не надання траншу в минулому році, відсутність домовленості з МВФ тепер, зміна КМУ і знов співробітництво з МВФ під питанням... А дії МВФ - то сигнал інвесотам. Якщо МВФ тримає дистанцію, то як би найвеличніший в Давосі не розхвалював "нянь" - фіг хто сюди прийде!
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Когда Украина перед МВФ на коленях стоит и готова на все, лишь бы получить кредит - это называется равноправные отношения.
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Нет большей низости чем за глаза оскорблять кого то, не представляя из себя меньше чем ничто.
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Нет большей низости чем присваивать себе чужие достижения и хвастаться тем чего нет и в помине!
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тварина хвора ...набралася під 18% ...хто віддавати буде ...
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«Мы уменьшали дефицит государственного бюджета с 4,9% ВВП в 2014 году до около 2,0% ВВП в 2019 и 2020 годах" - ЗЄлєбобіки будуть раді таким цифрам і не знайдуть жодного кидалова.
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Вот мне уже 46, и все время, начиная с Брежнева и заканчивая сегодняшними коммединатами мне постоянно рассказывают об экономическом росте в Украине, высокой культуре, красивых дорогах, честных политиках и так далее.
У меня вопрос: может я не в той Украине живу? Где та хорошая и прекрасная страна, о которой так часто вещают с каждого экрана???
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зараз лярва у "лондон" здрисне а ви тут КАЗЛИ вішайтесь на "облігаціях" ...
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Який ріст мать його? 3 мільярди від газпрому зжерли за місяць...
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................ ой Экономический рост, равноправные отношения с МВФ, реформа налоговой и таможни, - Маркарова рассказала о главных достижениях на посту министра финансов - Цензор.НЕТ 6793 ......................................................................... Экономический рост, равноправные отношения с МВФ, реформа налоговой и таможни, - Маркарова рассказала о главных достижениях на посту министра финансов - Цензор.НЕТ 5148
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Экономический рост - отрицательный

равноправные отношения с МВФ - этим денег не дадут.

реформа налоговой и таможни - угу.
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Ну она же написала. Её достижение она в 2014г. Яресько кофе по утрам приносила, а по вечерам пол мыла!
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самое "большое достижение" Маркаровой - это долевое участие в ОВГЗ как бенефициара с Ротшильдами -пришла-******* - ушла с почестями ...
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