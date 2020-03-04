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Все про:НАБУ (3072) правоохранительные органы (1055) САП (1272) Рябошапка Руслан (321) Антикоррупционный суд (600) Офис генерального прокурора (130)

 Посадки топ-чиновников - это ответственность антикоррупционных органов, на среднем уровне - были, - Рябошапка

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил, что за "посадки" топ-чиновников ответственны антикоррупционные органы, а не Офис генпрокурора.

Об этом он сказал во время отчета в Верховной Раде, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

По словам Рябошапки, Офис генпрокурора убрал "прокуроров, которые сливали, продавали и покупали дела".

"Это раздражает решал разного рода. Не только в центре, но и в регионах - потому что местные князьки тоже теряют свою неприкосновенность", - сказал генпрокурор.

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"Другое, в чем нас обвиняют - якобы отсутствие посадок. Если взять топ-коррупцию, то все в этом зале знают, что создана отдельная антикоррупционная структура - НАБУ и САП, и Антикоррупционный суд, отвечающие за так называемые топ-посадки. Все так же в этом зале знают, что Офис генерального прокурора не влияет на эту антикоррупционную структуру", - добавил он.

Однако, по словам Рябошапки, если говорить о коррупции среднего уровня, то были достигнуты следующие результаты:

"За 6 месяцев, с сентября, 676 производств было передано в суд, 870 человек фигурирует в этих процессах, 250 коррупционеров таки получили свой приговор. То есть посадки есть".

"Мне было довольно странно узнать, что есть претензии к Офису генерального прокурора, что мы якобы блокируем, не расследуем дело погибшей Екатерины Гандзюк. Я не буду оправдываться, вчера отец Екатерины обратился с открытым письмом к президенту Украины и он все об этом сказал", - добавил генпрокурор.

Напомним, отец Екатерины Гандзюк призвал Владимира Зеленского не увольнять Руслана Рябошапку. Виктор Гандзюк боится, что если генпрокурора отправят в отставку, его преемник "сольет" дело об убийстве активистки, списав все на "попередників".

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Источник: https://censor.net.ua/n3179503
 
 
 Топ комментарии
 
Стоп! Так ви ж репетували, що корупцію подолано ще восени! А бубочка сам казав, що в Україні немає олігархів, а є поважні бізнесмени! Що змінилося? Рейтинги впали? Недовіра до влади почала зашкалювать? Холодильник переміг Голобородька та "Сватів"? Дірка в бюджеті зростає? МВФ новому уряду дулю без мака показав? Що трапилось, "узєлєнські"?
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Адам Смит@_Smithchenko 1 ч

Звучит дико, но над Печерском (похоже, что над Липками) сейчас грохочет салют.
Ровно 20:00. Совпадение? Слишком совпадение! Это сейчас так принято назначение нового правительства праздновать?!
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Адам Смит@_Smithchenko 1 ч

Звучит дико, но над Печерском (похоже, что над Липками) сейчас грохочет салют.
Ровно 20:00. Совпадение? Слишком совпадение! Это сейчас так принято назначение нового правительства праздновать?!
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Не свисти лазарева работает и продолжает прекрасно чудить с крышеванием неплательщиков есв.
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так ще Луценко успішно садив корупціонерів групи "Б"!
А групу "А" - Ситник з Холодницьким просто завалили.
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такое рукопожатие...как за член подержался... я б побрезговал...
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"Офис генерального прокурора не влияет"

Навіть зеля сказал, що прокурор - його людина...
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ОПЯТЬ 25-ть.
РАДА НАЗНАЧИЛА НОВЫМ ГЛАВОЙ МИНЗДРАВА ЧИНОВНИКА ВРЕМЕН АЗАРОВА. ЧТО ИЗВЕСТНО О МИНИСТРЕ ИЛЬЮ ЕМЦА.
Илья Емец родился 21 февраля 1956 года в Воркуте на севере России. С декабря 2010 по май 2011 года был министром здравоохранения в правительстве Николая Азарова. Затем президент Владимир Зеленский 21 февраля 2020 года назначил Илью Емца членом временной рабочей группы по вопросам реформирования системы здравоохранения. Не попадает под закон о люстрации, ведь сам написал заявление на увольнение с должности министра правительства Азарова.
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Стоп! Так ви ж репетували, що корупцію подолано ще восени! А бубочка сам казав, що в Україні немає олігархів, а є поважні бізнесмени! Що змінилося? Рейтинги впали? Недовіра до влади почала зашкалювать? Холодильник переміг Голобородька та "Сватів"? Дірка в бюджеті зростає? МВФ новому уряду дулю без мака показав? Що трапилось, "узєлєнські"?
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После сегодняшнего голосовани посадки нужно начинать с зельцмана и его босса каломойши. Только так можно остановить деребан страны олигархами
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Если посадки топ-чиновников это не ответственность ГПУ, то тогда почему мальдивского на допросы в ГПУ вызывают, чаю попить, о погоде поговорить ?
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зепилоид, ты таким тупым уродился, или папка уже после твоей башкой гвозди забивал?
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Похоже таки забивал... а после ею же шляпки стачивал...
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Ну, во первых, его (я правильно понял, о ком речь, зебил? Не об Оманском???) умолчли показаться в гпу в качестве свидетеля. А это предполагает чай также...
А вот бубочку оманского ждет, ох ждет кара... он, конечно дурака включит, как обычно, гомика-обаяшку... но вряд ли поможет. Авак рюкзаков к тому времени будет уже новому патрону служить...
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Цей франц нехай пі..ує з країни, чим швидше - тим ліпше для правосуддя.
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думаєте, на його місце поставлять кращого ?
навряд...
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А че , я не че, я просто прокурорский надзор осуществляю! Не знаю ка зеленых, а меня от них тошнит.
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Я у цих зєбілах ніх*я ніпонімаю... Але це треба якось пережити. Так, *уйло хоче путчу, шоб ввєсті. Але ми це розуміємо. Тому - хрєн тобі, *уйло, а нє Україна! Всосало, чмо кгб-шне?!
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Посадки топ-чиновников - это ответственность антикоррупционных органов, антикоррупционные органы отвечают ,что это ответственность Президента,так как он обещал избирателям, .а мы не обещали людям бороться с коррупцией Посадки топ-чиновников - это ответственность антикоррупционных органов, на среднем уровне - были, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 2152
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И кого ж посадили "на среднем уровне" ? "Офис генпрокурора убрал прокуроров, которые сливали, продавали и покупали дела" - тоесть вы знаете что они совершили преступления но вместо посадить вы их "убрали", просто уволили или отстранили, и они теперь не просто не ответят за совершенное, так еще и через суд возможно восстановятся.
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Посадки топчиновників - це відповідальність антикорупційних органів, на середньому рівні - були, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 7881"Зверніть увагу! Зеленський далі В О Ю Є з Порошенком, а не з Путіним! Путін для нього партнер!" - Олексій Арестович
Президент України Володимир Зеленський, як і раніше воює зі своїм попередником Петром Порошенко, а не з главою країни-агресора Володимиром Путіним. Посадки топчиновників - це відповідальність антикорупційних органів, на середньому рівні - були, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 4590
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конкретно пускай назовет , и сколько дали реально ( не условно ) , а раз не называет , то
верить ему нельзя
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За грабеж Украины все должны сидеть!!!
Не хотят сидеть? Ввести платную легализацию, 80% от награбленного или тюрьма с конфискацией всього майна у близких родственников.
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