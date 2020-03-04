 Посадки топ-чиновников - это ответственность антикоррупционных органов, на среднем уровне - были, - Рябошапка

Об этом он сказал во время отчета в Верховной Раде, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
По словам Рябошапки, Офис генпрокурора убрал "прокуроров, которые сливали, продавали и покупали дела".
"Это раздражает решал разного рода. Не только в центре, но и в регионах - потому что местные князьки тоже теряют свою неприкосновенность", - сказал генпрокурор.
"Другое, в чем нас обвиняют - якобы отсутствие посадок. Если взять топ-коррупцию, то все в этом зале знают, что создана отдельная антикоррупционная структура - НАБУ и САП, и Антикоррупционный суд, отвечающие за так называемые топ-посадки. Все так же в этом зале знают, что Офис генерального прокурора не влияет на эту антикоррупционную структуру", - добавил он.
Однако, по словам Рябошапки, если говорить о коррупции среднего уровня, то были достигнуты следующие результаты:
"За 6 месяцев, с сентября, 676 производств было передано в суд, 870 человек фигурирует в этих процессах, 250 коррупционеров таки получили свой приговор. То есть посадки есть".
"Мне было довольно странно узнать, что есть претензии к Офису генерального прокурора, что мы якобы блокируем, не расследуем дело погибшей Екатерины Гандзюк. Я не буду оправдываться, вчера отец Екатерины обратился с открытым письмом к президенту Украины и он все об этом сказал", - добавил генпрокурор.
Напомним, отец Екатерины Гандзюк призвал Владимира Зеленского не увольнять Руслана Рябошапку. Виктор Гандзюк боится, что если генпрокурора отправят в отставку, его преемник "сольет" дело об убийстве активистки, списав все на "попередників".
Адам Смит@_Smithchenko 1 ч
Звучит дико, но над Печерском (похоже, что над Липками) сейчас грохочет салют.
Ровно 20:00. Совпадение? Слишком совпадение! Это сейчас так принято назначение нового правительства праздновать?!
А групу "А" - Ситник з Холодницьким просто завалили.
Навіть зеля сказал, що прокурор - його людина...
РАДА НАЗНАЧИЛА НОВЫМ ГЛАВОЙ МИНЗДРАВА ЧИНОВНИКА ВРЕМЕН АЗАРОВА. ЧТО ИЗВЕСТНО О МИНИСТРЕ ИЛЬЮ ЕМЦА.
Илья Емец родился 21 февраля 1956 года в Воркуте на севере России. С декабря 2010 по май 2011 года был министром здравоохранения в правительстве Николая Азарова. Затем президент Владимир Зеленский 21 февраля 2020 года назначил Илью Емца членом временной рабочей группы по вопросам реформирования системы здравоохранения. Не попадает под закон о люстрации, ведь сам написал заявление на увольнение с должности министра правительства Азарова.
А вот бубочку оманского ждет, ох ждет кара... он, конечно дурака включит, как обычно, гомика-обаяшку... но вряд ли поможет. Авак рюкзаков к тому времени будет уже новому патрону служить...
навряд...
Президент України Володимир Зеленський, як і раніше воює зі своїм попередником Петром Порошенко, а не з главою країни-агресора Володимиром Путіним.
верить ему нельзя
Не хотят сидеть? Ввести платную легализацию, 80% от награбленного или тюрьма с конфискацией всього майна у близких родственников.