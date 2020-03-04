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 Политика Украины
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Все про:жилье (680) ипотека (92) Министерство развития громад и территорий (12)

 На каждого украинца приходится 24 квадратных метра жилья, - замминистра развития громад Москаленко

В Украине на одного человека приходится 24 квадратных метра жилья, при этом порядка 90% людей не могут купить себе жилье из-за его высокой стоимости.

Об этом заявила заместитель министра развития громад Валентина Москаленко, выступая на форуме "Ипотека - инструмент быстрого развития экономики", пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"В Украине на одного человека приходится 24 метра жилья. При этом критерий - 30 квадратных метров", - сказала Москаленко.

По ее словам, порядка 90% людей не могут купить себе жилье из-за его высокой стоимости. Москаленко назвала развитие ипотечного кредитования в Украине важным приоритетом для развития экономики и заявила о готовности властей содействовать этому процессу.

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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский считает реальной задачей добиться снижения ставки по ипотечным кредитам до 10% годовых к сентябрю 2020 года. Согласно Отчету о финансовой стабильности Нацбанка за декабрь 2019 года, на тот момент ипотечные кредиты по партнерским программам с застройщиками предлагали всего семь банков по ставкам 19-20% годовых на срок до 20 лет на сумму до 2 млн грн.

Источник: https://censor.net.ua/n3179501
 
 
 Топ комментарии
 
Когда зебилы что-то говорят, такое впечатление, что они бредят. Если 90% не могут купить жильё, а в среднем (т.е. на всех) 24 м2, то на тех, кто смог, приходится 240 м2 ? На каждого украинца приходится 24 квадратных метра жилья, - замминистра развития громад Москаленко - Цензор.НЕТ 9466
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ну да у дяди васи 30 квартир у меня одна. в среднем по 24 квадрата.
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Некоторым в итоге и" 2 м2 "не по карману.
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Когда зебилы что-то говорят, такое впечатление, что они бредят. Если 90% не могут купить жильё, а в среднем (т.е. на всех) 24 м2, то на тех, кто смог, приходится 240 м2 ? На каждого украинца приходится 24 квадратных метра жилья, - замминистра развития громад Москаленко - Цензор.НЕТ 9466
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где то так, есть хатки по 300 400 квадратов и не одна. Добавить что еще у некоторых по 40 квартир которые сдают. Так что вполне реально.
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Я Вам переведу с её зебильного на русский: 90% нуждающихся в улучшении жилищных условий не могут себе позволить купить жильё. На каждого украинца приходится 24 квадратных метра жилья, - замминистра развития громад Москаленко - Цензор.НЕТ 1455
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точно, если учесть, что моя квартира составляет 130 кв.метров на меня одну
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_Ипотека с одной стороны вроде хорошо. С другой - дамоклов меч на много лет, по сути попадание в рабство. С паническим страхом потерять работу и унизительным подхалимством перед начальством.
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Самое грустное то, что с началом работы "доступной ипотеки", цена на кв/м вырастет пропорционально переходу от недоступной ипотеки к доступной
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Вы это бомжам зачитайте - вот обрадуются....
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ну да у дяди васи 30 квартир у меня одна. в среднем по 24 квадрата.
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Хтось жере м'ясо, а хтось капусту, але в середньому ми всі їмо голубці... Це що, новий лозунг від "узєлєнського"?
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Средняя температура по больнице - комнатная))
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Якщо брати суху статистику, то на мене виходить 30 м. кв.
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Адам Смит@_Smithchenko 1 ч

Звучит дико, но над Печерском (похоже, что над Липками) сейчас грохочет салют.
Ровно 20:00. Совпадение? Слишком совпадение! Это сейчас так принято назначение нового правительства праздновать?!
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Ні. Це поки отвальная старого правітєльства.
А потом будєт прівальная нового.
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Ага, як середня температура по лікарні - реанімація + морг = нормальна
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Або, я з'їв курку, а в середньому, ми з тобою, з'їли по пів-курки...
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Давайте разделим всё поровну, ну то что у олигархов и потом после ликвидации банды, которая покупает всё и всех, изберем настоящего, а не дутого Голобородько.
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вы еще этого голобородька не сносили, так что ждите до следующих выборов. Будет время изучить всех кандидатов чтоб не голосовать по приколу.
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Матроси з Леніним вже так колись ділили )
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С учётом 4.6 кв.км-дворцов олигархов,и бывших депутатов,президентов,,и их родни.то конечно,разделить на всех-средняя температура по больнице-нахрин такого-разрахуйника в министерстве
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Така кількість дебілів ще країною не керувала..
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Высокая стоимость жилья в Украине? Вы чего там рехнулись вообще? Таких низких цен и доступности жилья небыло за всю историю Украины. Застройщики даже на 3-5 лет беспроцентную рассрочку дают на свои квартиры. Кто работает на более менее нормальной работе может позволить купить себе квартиру в Киеве или пригороде.
Такими заявлениями бандитская власть скорее подготавливает новые схемы по разворовыванию народных денег типо *теплые кредиты*, *молодежные кредиты* и тд...
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построить дом в Словакии дешевле чем в Украине, это слова человека кторый там строил.
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Я тебе как человек построивший в Украине больше десятка домов скажу, что самая большая проблема в Украине не построить дом а его оформить, и подвести коммуникации, выстоять за все ето в очередях и побегать годами по кабинетах жирных чиновников. Только за подключение к електроенергии нужно отслюнявить $3000 и более 8-12 месяцев подождать на разрешение. Подключить газ от 120000грн. + разрешения, проекты, согласования, оформление земли, дома и тд. Все ето вылазит в 10-15% от стоимости самого дома. Строительство же коробки дома 250 метров занимает 2 месяца. Еще столько же на внутрянку.
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2 месяца с котлована? Урежь осетра, урежь.
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Да два месяца. Бригада 5-7 человек. Только не с котлована а с ленточного фундамента, высотой 1,2-1.5 метра. Сейчас дома с 3-х метровыми подвалами не в моде, да и не практично.
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Люди не покупают жилье в Украине не потому что оно якобы не доступное, а потому что не видят перспектив жить в Украине. Так что не лохматьте бабушку своими манипуляциями и бредом
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Начнем с того, кого ты называешь людьми, не тех ли, кто платит за услуги ЖКХ 60% своего заработка или тех, кто не хочет платить "белую" зарплату? У людей едва остаются крохи, чтоб пропитаться.
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Понятно что не нищие и не бомжи. Я называю потенциальных покупателей жилья, которые имеют нормальную работу. Тех кого имеет ввиду правительство которым собирается давать льготные ипотеки. А там уже дело каждого. Куча людей ходит с айфонами по 10-30тыщ грн и живет в общежитиях и ходит в ободраных штанах. Так же куча людей имеет автомобили по 20-30тыщ у.е. а живет в зассаных полуразваливающихся хрущевках с мамой. Большинство даже не имеет цели покупать себе новое жилье
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Виходячи з Ваших коментів, таке враження що ми з вами не в одній державі живемо, бо Ви зовсім далекі від реаліїв забезбечення більшості громадян України. Так от, напевно відкрию для Вас новину, що люди не купують житло бо немають за що.
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как это мило...
а сколько недр, шельфов и полезных ископаемых принадлежит каждому украинцу?
а сколько земли, леса и ...звезд ))))
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Ладно. Звёзд можешь взять сколько унесёшь. Остальное принадлежит ОПГ олигархов.
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Я так розумію - 24м.кв./людина це тупо взяли загальну кількість жилої площі та поділили на кількість населення? А навіщо нам це, що це дає, кому потрібна ця цифра? В реалі, якщо нашим "кіровнікам" не відомо - більшість взагалі немає власного житла а невеличка купка володіє від 5 до 20 кв. та здають їх в оренду (до речі тим хто невзмозі купити власне житло), а ще маєтками в яких не проживають а зрідка відпочивають. Оце реаліїї.
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Средняя температура по больнице - 36.6: в стационаре у всех сорок, в морге у двух +5. Итого 36.6. Вы возьмите статистику с украинцев возрастом до 35. У более чем половины вообще негде жить. То, что они прописаны у родителей не говорит о том, что они там живут. Интересно, как эти падлы мою площадь посчитали. Я прописан в воинской части, общая площадь штабов и казарм, я предполагаю, около 4-5 тыщ кв.м, а прописано там человек 500, итого, по 10 квадратов на рыло, притом, что никто там не живёт. Зачёт, счетоводы *****
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Чего скулишь, козлодоев? Чем на диване лежать и комменты дурацкие строчить, делом бы занялся. Глядишь - и на квартиру заработал.
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А что ты зам министра сделала что бы жилье было доступно, за пол года посчитала кв. метры?
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Вася ест котлеты а Миша ест макароны. В среднем оба едят пельмени.
Маша даёт всем подряд, Марина не даёт никому. В среднем обе потаскухи.
У сына мера 2000 м2 жилья а у соседа четверо в однушке. В среднем у всех все нормально с жильём.
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Не можуть купити через велику вартість житла, чи через свої низькі доходи і відсутність нормальних іпотечних кредитів?
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И зарплата, в среднем, отличная!
У кого-то 1,5 ляма у других ...
Если 90% не могут, значит у 10% по гектару!
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в Дубинського 24 квартири, а в мене одна на шiсть членiв родини. А в середньому в нас по 4 квартири на кожного.
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У терпилы около десятка квартир,домов и вилл в Украине,Крыму и Италии,у бомжа Васи-0,в среднем у них ,почти по пять.
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