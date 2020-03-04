 На каждого украинца приходится 24 квадратных метра жилья, - замминистра развития громад Москаленко

Об этом заявила заместитель министра развития громад Валентина Москаленко, выступая на форуме "Ипотека - инструмент быстрого развития экономики", пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"В Украине на одного человека приходится 24 метра жилья. При этом критерий - 30 квадратных метров", - сказала Москаленко.

По ее словам, порядка 90% людей не могут купить себе жилье из-за его высокой стоимости. Москаленко назвала развитие ипотечного кредитования в Украине важным приоритетом для развития экономики и заявила о готовности властей содействовать этому процессу.

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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский считает реальной задачей добиться снижения ставки по ипотечным кредитам до 10% годовых к сентябрю 2020 года. Согласно Отчету о финансовой стабильности Нацбанка за декабрь 2019 года, на тот момент ипотечные кредиты по партнерским программам с застройщиками предлагали всего семь банков по ставкам 19-20% годовых на срок до 20 лет на сумму до 2 млн грн.