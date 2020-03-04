 На каждого украинца приходится 24 квадратных метра жилья, - замминистра развития громад Москаленко

Об этом заявила заместитель министра развития громад Валентина Москаленко, выступая на форуме "Ипотека - инструмент быстрого развития экономики", пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"В Украине на одного человека приходится 24 метра жилья. При этом критерий - 30 квадратных метров", - сказала Москаленко.
По ее словам, порядка 90% людей не могут купить себе жилье из-за его высокой стоимости. Москаленко назвала развитие ипотечного кредитования в Украине важным приоритетом для развития экономики и заявила о готовности властей содействовать этому процессу.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский считает реальной задачей добиться снижения ставки по ипотечным кредитам до 10% годовых к сентябрю 2020 года. Согласно Отчету о финансовой стабильности Нацбанка за декабрь 2019 года, на тот момент ипотечные кредиты по партнерским программам с застройщиками предлагали всего семь банков по ставкам 19-20% годовых на срок до 20 лет на сумму до 2 млн грн.
Адам Смит@_Smithchenko 1 ч
Звучит дико, но над Печерском (похоже, что над Липками) сейчас грохочет салют.
Ровно 20:00. Совпадение? Слишком совпадение! Это сейчас так принято назначение нового правительства праздновать?!
А потом будєт прівальная нового.
Такими заявлениями бандитская власть скорее подготавливает новые схемы по разворовыванию народных денег типо *теплые кредиты*, *молодежные кредиты* и тд...
а сколько недр, шельфов и полезных ископаемых принадлежит каждому украинцу?
а сколько земли, леса и ...звезд ))))
Маша даёт всем подряд, Марина не даёт никому. В среднем обе потаскухи.
У сына мера 2000 м2 жилья а у соседа четверо в однушке. В среднем у всех все нормально с жильём.
У кого-то 1,5 ляма у других ...
Если 90% не могут, значит у 10% по гектару!