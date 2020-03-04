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 Политика Украины
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 Новый закон об СБУ на днях появится в Верховной Раде, - Баканов

В ближайшие дни проект закона о реформе Службы безопасности Украины будет внесен в Верховную Раду и СБУ готова к дискуссия с законодателями относительно его положений.

Об этом заявил глава СБУ Иван Баканов, информирует Цензор.НЕТ.

"Стратегические ориентиры обновленной СБУ четко определены: это современная и эффективная служба, которая способна нейтрализовать в своем зародыше любую угрозу. Верю, что в этом нам поможет новый закон об СБУ, который, я надеюсь, на днях появится в Верховной Раде", - сказал Баканов с трибуны парламента в среду.

Он подчеркнул, что положения и нормы, предусматриваемые законопроектом об СБУ, являются дискуссионными.

"Готов к компромиссу", - подчеркнул Баканов.

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Вместе с тем, он добавил, что СБУ и до принятия закона меняет подходы к своей работе.

Источник: https://censor.net.ua/n3179500
 
   
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Не забудьте прописать строчку - каждый честный глава СБУ должен обязательно поздравлять цуркисов с их днями рождениями.
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ничего нового не появится, идеи времен Петра исчерпали, перешли на ростовского беженца
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Пу...н з каломойшою вже погодили новий закон?
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...поразительно мало комментариев под заметкой об СБУ
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