 Новый закон об СБУ на днях появится в Верховной Раде, - Баканов

Об этом заявил глава СБУ Иван Баканов, информирует Цензор.НЕТ.
"Стратегические ориентиры обновленной СБУ четко определены: это современная и эффективная служба, которая способна нейтрализовать в своем зародыше любую угрозу. Верю, что в этом нам поможет новый закон об СБУ, который, я надеюсь, на днях появится в Верховной Раде", - сказал Баканов с трибуны парламента в среду.
Он подчеркнул, что положения и нормы, предусматриваемые законопроектом об СБУ, являются дискуссионными.
"Готов к компромиссу", - подчеркнул Баканов.
Вместе с тем, он добавил, что СБУ и до принятия закона меняет подходы к своей работе.