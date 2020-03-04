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 Первые случаи заболевания коронавирусом зафиксированы в Венгрии

Венгрия в среду подтвердила два первых случая заболевания новым коронавирусом, оба - у иранских студентов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters.

Премьер-министр Виктор Орбан сообщил: "У нас есть первое зараженное лицо, точнее сразу два, которых нам пришлось госпитализировать. У них пока нет симптомов, но факт заражения подтвержден".

Иран является одной из стран, наиболее пострадавших от коронавируса за пределами Китая, где вспышка началась в конце прошлого года.

Студенты отправились домой на иранский Новый год, и один из них решил провериться, не заразился ли он, сказал Янош Славик, глава Национального института инфекционных заболеваний.

Он отказался уточнить, в каком заведении учатся студенты. Жена одного из студентов и подруга другого были изолированы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шесть случаев заражения коронавирусом подтверждены в Беларуси

Источник: https://censor.net.ua/n3179499
 
 
 Топ комментарии
 
а пока они решают пенсионную проблему ибо этот вирус косит более старшее поколение.
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Крошечные ублюдки наступают на всех фронтах.
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Предполагайте, но водки тут нет.
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а у нас через пару дней будет сто случаев сразу, пока молчат....а потом можно списать провал в экономике и бюджете на коронавирус, мол стремительно развился-никто и не ожидал
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а пока они решают пенсионную проблему ибо этот вирус косит более старшее поколение.
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Крошечные ублюдки наступают на всех фронтах.
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_Чистые вряд ли вообще есть. Есть такие, где сетью с очень крупной ячейкой просто пока ещё не выловили случаи заболевания.
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Італія он вибухнула, зараз ще сирійські "паломники" привалять
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Предположу, что сейчас, по ветке, пойдет волна радости, за "********"
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та ні. Захворіли студенти, а ****** це як наші ватники. В усякому разі за два роки життя я цих ******* не зустрічав.
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