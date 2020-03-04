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 Политика Украины
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 СБУ не дала нанести ущерб государству на 25,7 млрд грн, - Баканов про результаты борьбы с коррупцией

Начиная с лета прошлого года Служба безопасности Украины сохранила для страны более 25,7 млрд грн.

Об этом заявил председатель СБУ Иван Баканов во время своего выступления в Верховной Раде 4 марта, инофрмирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Служба не дала нанести ущерб государству на сумму свыше 25,7 млрд грн. А это два годовых бюджета СБУ", - отметил он. Речь идет, в частности, об отмене экономически нецелесообразных госзакупок, блокировки безосновательного расходования государственных средств и схем по возмещению НДС, недопущении противоправного передачи госимущества, завладение природным газом.

Баканов считает, что СБУ имеет достаточно серьезные результаты в сфере борьбы с коррупцией.

"С сентября прошлого года 255 должностных лиц получили сообщение о подозрении в совершении коррупционных преступлений, 83 чиновника уволены. К различным срокам приговорены 80 человек. Весна пришла, уважаемые народные депутаты. Сажаем и сажать будем", - добавил глава СБУ.

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Он обратил внимание на то, что на прошлой неделе СБУ сообщила о подозрении чиновнику из Госрезерва, который организовал коррупционную схему на 100 млн гривен. Также СБУ разоблачила схему завладения сотнями гектаров земель, которую ввели благодаря бывшему руководству Госгеокадастра в Киеве - речь идет об убытках государству в 800 млн гривен. Также СБУ прекратила деятельность семи конвертационных центров с общим оборотом более 4 млрд грн в год.

"И это не единичные случаи. Это - системная работа Службы по разоблачению коррупции", - заявил Баканов.

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Источник: https://censor.net.ua/n3179497
 
 
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25 ярдов в бюджет страны или Бене жалование за труды непосильные?
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Молдодец,иди поздравь цуркиса с 5 марта.
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Да какая у вас борьба с коррупцией, это точно, как Гончарук говорил, что коррупции в Раде нет, хотя бы не обманывали, так-как вам уже никто не верит..
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А хтось комусь комусь пробачив 12 млрд.баксов за газ. баканов лови цього чорта!
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Ложь и лицемерие, это все на что способна команда ЗЕ - говно
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Я извиняюсь, а сколько коррупционеров посажено?
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Им нужны аплодисменты и не важно от кого и за что!
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Ви уявляєте, які маштаби розкрадання та руйнування держави за 29 років!!! Так що відкинуло нас у цивілізаціонному розвитку на рівень держав третього світу. Це при тому, що з ссср ми вийшли з другим потенціалом після росії, а по деяким галузям були першими, а зараз навіть модова нас обганяє. Це які маштаби злодійства, і невже це комусь минеться безкарно?! Вкрадено не тільки промисловий, научний, військовий потенціал, а долі міліонів людей, зруйновано майбутне наших дітей та внуків. За це має бути жорстока кара!
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Кого ви там сажаєте...Менше ніж минула влада.
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