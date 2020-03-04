 СБУ не дала нанести ущерб государству на 25,7 млрд грн, - Баканов про результаты борьбы с коррупцией

Об этом заявил председатель СБУ Иван Баканов во время своего выступления в Верховной Раде 4 марта, инофрмирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Служба не дала нанести ущерб государству на сумму свыше 25,7 млрд грн. А это два годовых бюджета СБУ", - отметил он. Речь идет, в частности, об отмене экономически нецелесообразных госзакупок, блокировки безосновательного расходования государственных средств и схем по возмещению НДС, недопущении противоправного передачи госимущества, завладение природным газом.

Баканов считает, что СБУ имеет достаточно серьезные результаты в сфере борьбы с коррупцией.

"С сентября прошлого года 255 должностных лиц получили сообщение о подозрении в совершении коррупционных преступлений, 83 чиновника уволены. К различным срокам приговорены 80 человек. Весна пришла, уважаемые народные депутаты. Сажаем и сажать будем", - добавил глава СБУ.

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Он обратил внимание на то, что на прошлой неделе СБУ сообщила о подозрении чиновнику из Госрезерва, который организовал коррупционную схему на 100 млн гривен. Также СБУ разоблачила схему завладения сотнями гектаров земель, которую ввели благодаря бывшему руководству Госгеокадастра в Киеве - речь идет об убытках государству в 800 млн гривен. Также СБУ прекратила деятельность семи конвертационных центров с общим оборотом более 4 млрд грн в год.

"И это не единичные случаи. Это - системная работа Службы по разоблачению коррупции", - заявил Баканов.

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