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Все про:сайт (256) таможня (1591) Государственная таможенная служба (17)

 На портале открытых данных, запущенном таможней, пока есть только информация о жалобах

Портал с открытыми данными Государственной таможенной службы Украины пока работает в тестовом режиме.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Гостаможни.

Пока на сайте отображается информация о жалобах на работу ведомства.

В онлайн-режиме можно увидеть количество жалоб, которые поступают на таможню, среднее время их обработки, оценку по результатам обработки жалоб и процент довольных ответом клиентов таможни. "Пользователи могут отслеживать информацию о работе таможни по дате, статусу, коду таможни, пункту пропуска и тому подобное. Вся информация является интерактивной и отражена в удобном статистическом виде. Найти нужную информацию можно в несколько кликов", - отмечается в сообщении.

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Планируется запустить несколько разделов, в частности, товарные группы, которые Украина импортирует и экспортирует; товарооборот Украины с другими странами; сальдо внешней торговли; объем налогооблагаемого импорта в разрезе пошлины, акциза, НДС; налоговая нагрузка на один доллар; поступления в госбюджет от таможни в долларах и гривне.

На портале открытых данных, запущенном таможней, пока есть только информация о жалобах 01

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Источник: https://censor.net.ua/n3179496
 
 
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только анонс с Гончаренко имеет интерес, а остальное с шапито нелепица, бред, несуразица и прочая зеленая муть.
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