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 Когда подозреваемого Левина доставят в Украину - мы ускорим рассмотрение дела об убийстве Гандзюк, - Баканов

Председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что рассмотрение дела об убийстве Екатерины Гандзюк ускорится, когда подозреваемого в организации убийства Алексея Левина экстрадируют из Болгарии в Украину.

Об этом председатель СБУ Иван Баканов сказал во время отчета в Верховной Раде, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Хочу напомнить, что недавно СБУ, проводя совместную операцию с нашими партнерами, мы задержали господина Левина в Болгарии. И я уверен, что когда господин Левин приедет в Украину, мы ускорим рассмотрение дела об убийстве Екатерины Гандзюк", - сказал Баканов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дело об убийстве Гандзюк: суд отказался возобновлять производство относительно Мангера до экстрадиции Левина

Напомним, 31 июля 2018 года на советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой. Гандзюк попала в реанимационное отделение. 4 ноября активистка скончалась в больнице.

6 июня 2019 года суд вынес приговоры исполнителям убийства Гандзюк - они получили от 3 до 6,5 лет заключения. Отдельно судят Игоря Павловского, которого следствие считает посредником между заказчиками и исполнителями убийства. Подозреваемыми в заказе и организации нападения являются Владислав Мангер и Алексей Левин.

20 января 2020 года правоохранители в городе Херсоне и других населенных пунктах области провели спецоперацию с целью прекращения деятельности преступной организации, которая совершала в регионе насилие над лицами и поджоги чужого имущества.

21 января фигуранту дела об убийстве активистки Екатерины Гандзюк Игорю Павловскому судом избрана мера пресечения в виде ареста до 4 марта без права внесения залога.

В конце февраля Павловскому объявили еще одно подозрение, которое касается незаконного завладения транспортными средствами около 5 млн гривен в составе организованной преступной группы.

Источник: https://censor.net.ua/n3179495
 
 
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* когда подозреваемого Левина доставят в Украину.....*. Ваня, стой там, слушай сюда:*Когда деда Ленина доставили на Финлядский вокзал а потом он даже в шалаше побывал, то было уже поздно и совсем уже не нужно! Всех смело ветром смерти---а не перемен! Закон любой может работать только тогда, когда все остальные законы также работают! Начни с себя!
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