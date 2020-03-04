 Скалецкая: Надеюсь, моему преемнику дадут время на реформы

Надеюсь, что моему преемнику дадут это время", - такое заявление сделала Зоряна Скалецкая в Facebook после того, как Верховная Рада отправила в оставку Кабмин, в котором она была министром здравоохранения.
Скалецкая заявила, что она в любом статусе останется адвокатом медицинской реформы.
"Я много лет работала над этой реформой до назначения министром и продолжу работу в этой области в качестве эксперта", - сказала она.
Экс-министр отметила, что "безболезненных реформ не бывает, так же, как и реформ, дающих мгновенный результат": Украина должна пройти этот путь. В противном случае мы рискуем потерять медицинскую отрасль как таковую и наших профессионалов".
Как известно, парламент по инициативе президента Владимира Зеленского 353 голосами отправил в отставку правительство Алексея Гончарука. Президент поблагодарил Скалецкую за то, что она "осталась с людьми" в Новых Санжарах в критический момент.
НЕ ВИНОВАТАЯ ЯЯЯЯЯЯЯЯ!!!!!
Но борьба с коррупцией- это не повод сажать в кресло министра бездельниц и тупарей- инстаграмщиц...
Это коза так и не поняла за что ее сняли??
Путин: стабильность - это не застой, а база для развития.
2009 год: 20 млн. нищих, 60 млн. бедных.
2020 год: 20 млн. нищих, 60 млн. бедных.
Это стабильность. Не застой.
Главное - база для развития есть.
Чи просто треба було приплести якось Пєтю, шоб отримати гонорар?
Да ты шо? Спррси у янелоха оманского, по чей указке он обливал грязью Порошенко именно из-за реформ!
Не надо их так строго судить, они всего лишь рвались к власти, а малороссы на зраду падки...