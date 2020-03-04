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 Политика Украины
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Все про:отставка (2533) Зоряна Скалецкая (103) медреформа (14)

 Скалецкая: Надеюсь, моему преемнику дадут время на реформы

"Для того, чтобы провести фундаментальные изменения в системе здравоохранения, нужно больше времени, чем полгода.

Надеюсь, что моему преемнику дадут это время", - такое заявление сделала Зоряна Скалецкая в Facebook после того, как Верховная Рада отправила в оставку Кабмин, в котором она была министром здравоохранения.

Скалецкая заявила, что она в любом статусе останется адвокатом медицинской реформы.

"Я много лет работала над этой реформой до назначения министром и продолжу работу в этой области в качестве эксперта", - сказала она.

Экс-министр отметила, что "безболезненных реформ не бывает, так же, как и реформ, дающих мгновенный результат": Украина должна пройти этот путь. В противном случае мы рискуем потерять медицинскую отрасль как таковую и наших профессионалов".

Как известно, парламент по инициативе президента Владимира Зеленского 353 голосами отправил в отставку правительство Алексея Гончарука. Президент поблагодарил Скалецкую за то, что она "осталась с людьми" в Новых Санжарах в критический момент.

Источник: https://censor.net.ua/n3179490
 
 
 Топ комментарии
 
Что там с гандонами в Санжарах? Хватило?
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Скалетской нужно было готовить страну к эпидемии коронавируса - закупать оборудование, маски, переоборудовать больницы, строить быстрые лечебные заведения, как в Китае, а не лицом торговать на ТВ и бестолковые совещания проводить.
Это коза так и не поняла за что ее сняли??
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Чтоб коррупции не было - нужно нещадно сажать за коррупцию.
Но борьба с коррупцией- это не повод сажать в кресло министра бездельниц и тупарей- инстаграмщиц...
Скалецька: Сподіваюся, моєму наступнику дадуть час на реформи - Цензор.НЕТ 9314
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Что там с гандонами в Санжарах? Хватило?
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Типа у неё времени не было. Скалецкая: Надеюсь, моему преемнику дадут время на реформы - Цензор.НЕТ 2234
НЕ ВИНОВАТАЯ ЯЯЯЯЯЯЯЯ!!!!!
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Чтоб коррупции не было - нужно нещадно сажать за коррупцию.
Но борьба с коррупцией- это не повод сажать в кресло министра бездельниц и тупарей- инстаграмщиц...
Скалецька: Сподіваюся, моєму наступнику дадуть час на реформи - Цензор.НЕТ 9314
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Да мне лучше пусть тупая честная чем тупой корупционер!
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При "коррупционерах" минуса в бюджете не было, но пускай мой сарай сгорит.
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Скалетской нужно было готовить страну к эпидемии коронавируса - закупать оборудование, маски, переоборудовать больницы, строить быстрые лечебные заведения, как в Китае, а не лицом торговать на ТВ и бестолковые совещания проводить.
Это коза так и не поняла за что ее сняли??
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Зато Емец подготовит схематозы как при Януковиче будет! Если врачу на лапу не дал то он тебя даже зелёнкой не помажет!
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деффачка просто путает реформы со скафандрами Скалецька: Сподіваюся, моєму наступнику дадуть час на реформи - Цензор.НЕТ 199
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В качестве эксперта ? может займешься чем нибудь по проще ?
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Петрові 5 років не хватило, а ця за пів року говорить
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а шо ваше *****? Скалецька: Сподіваюся, моєму наступнику дадуть час на реформи - Цензор.НЕТ 1220

Путин: стабильность - это не застой, а база для развития.

2009 год: 20 млн. нищих, 60 млн. бедных.
2020 год: 20 млн. нищих, 60 млн. бедных.
Это стабильность. Не застой.
Главное - база для развития есть.
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Точно! Пєтя сам реформи в медицині проводив! За вашою логікою в провалі цієї "технократки" винен ЗЕ!
Чи просто треба було приплести якось Пєтю, шоб отримати гонорар?
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та ні, я просто дурників тут в купу збираю
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За пів року не було часу? Зате як пишалася результатами реформ, які розпочала пані Супрун! Мені не подобались її реформи, але рік тому я витрачав на ліки батькам значно менше, ніж зараз. Тепер навіть не знаю, чого чекати від нових... Грошей хоч вистачить?
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якщо більше сидіти в цензорі і менше працювати, то напевно не вистачить
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если придет такое же чмо то никакого времени не хватит. при вашем руководстве время убивает
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Экс-министр отметила, что "безболезненных реформ не бывает, так же, как и реформ, дающих мгновенный результат": Украина должна пройти этот путь.Источник: https://censor.net.ua/n3179490
Да ты шо? Спррси у янелоха оманского, по чей указке он обливал грязью Порошенко именно из-за реформ!
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Им дали зебы три раза по сто дней и они поняли, что на реализацию законодательных реформ необходимо время..
Не надо их так строго судить, они всего лишь рвались к власти, а малороссы на зраду падки...
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Твоему приемнику, курица, не дадут времени воровать и выучить букварь...
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Нет преемнику не дадут времени. Его выгонят вместе со шмарклей. Кстати, а как пеемника фамилия, снова Богатырёва ?
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один чел с трибуны рады сегодня сказал, что такую зп уволенные министры не будут получать нигде в комм структурах никогда...
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а вы друзья как не садитесь , все в музыканты не годитесь . вспомнилось , от чего то (((
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Она - классная . Она . за всё хорошее и против всего плохого. Орден ей .
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Реформаторщица! Супрун начала реформы, а это мудило инстаграмное всё спустила в унитаз.
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