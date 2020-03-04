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 Политика Украины
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 Мы не будем поддерживать этот цирк и формирование "правительства Януковича", - "Голос"

Фракция "Голос" в полном составе покинула зал заседаний Верховной Рады во время обсуждения кандидатов в правительство новоназначенного премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Фракция "Голос" не будет поддерживать этот цирк и формирование "правительства Януковича". И я прошу каждого, кто сегодня будет голосовать за это правительство, тридцать раз подумать, готовы ли вы голосовать за такие "новые" лица", — заявила член фракции Александра Устинова с трибуны парламента.

По словам Устиновой среди кандидатов в правительство Дениса Шмыгаля люди, которые работали на режим Януковича.

"Нам пытаются продать как новое лицо нового министра охраны здоровья, который уже был министром охраны здоровья во времена Януковича, нам пытаются расскать, что новое лицо — господин Гутцайт, которого вы выгнали из списка, который у вас шел 81 м номером, потому что был слишком "зашкваренным", потому что у него бизнес в России, его бизнес-партнеры — это люди, которые воюют в российской армии , офицеры российской армии... Господин Уманский в свое время подписал 79 млн грн., которые были переданы компании Саши Януковича, которые потом были выведены, а должны были пойти на строительство "Охматдета"... У нас министр соцполитики — это человек, которого назначал Виктор Янукович на должность главы службы занятости", — сказала Устинова.

По ее словам, стыдно голосовать за министра внутренних дел Арсена Авакова после дела Шеремета и издевательства над волонтрами.

После выступления Устиновой депутаты фракции, стоявшие возле трибуны, покинули зал заседаний.

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Ранее "Голос" потребовал поименного голосования за каждого кандидата на должность министра в новом правительстве. "Мы как фракция "Голос" требуем, чтобы голосование и представление правительственных министров происходило поименно. По каждому министру с представлением программы, с конкретными понятными их предложениями", — заявлял глава "Голоса" Святослав Вакарчук.

Источник: https://censor.net.ua/n3179485
 
   
 Топ комментарии
 
А толку то? Впервые в истрии Украины в ВР монобольшинство! Плохо только что оно из идиотов...
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а прийдется, люди ведь думали что все как в сериале будет, а реальность она такая-совсем другая...
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Прикольно, за міністра економіки уряду Януковича голосували.
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хто проголосував? ті хто обіцяли нові обличчя чи ти про кого?
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"Голос" правильно поступил. Новое правительство все до единого имеют рыльце в пушку, плюс все связаны с криминальным олигархатом. Зеленое чмо сам олигархическая прокладка и что он мог еще предложить? Трудоустроил олигархических марионеток еще на год.Потом сыграет печального клоуна - обличителя и снова попробует выйти сухим из воды.
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а в Голосе то думающие и патриотичные люди!!! РЕСПЕКТ!
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Що прикольного в тому? Ні хера. Велика біда насувається і мені зовсім не смішно з міністром оборони - зрадником, бо мій син в ЗСУ.
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а прийдется, люди ведь думали что все как в сериале будет, а реальность она такая-совсем другая...
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А толку то? Впервые в истрии Украины в ВР монобольшинство! Плохо только что оно из идиотов...
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якби це були банально ідіоти, а не манкурти малороси
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В Голосе видать ВСЕ дурь шмалят ,то их Славик подсадил ...
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Емм, а шо вони неправильно сказали? Хіба новий міністр охорони здоров'я Ємець не був міністром в уряді Азірова в 2010-2011?
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А что не так? Емец не был министром? У Гутцайта нет бизнеса в России? Можно по сути объяснить, в чем Голос не прав?
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Петя , ты гад ясновидящий . Цирк разбегается .
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Этот цирк будет до развала Украины как было уже 1918-1933
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Так голосуйте против - не встали и ушли. Вечеслав так уже делал.
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Якось стало реально гидко новини читати. Най поверніть рубреку анекдотів...
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С паршивого Голоса хоть такое мээээээ.
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Ну во-первых не Януковича а Азарова а это две большие разницы. Ну станет премьером однажды Медведчук и разве в этом что-то плохо?! Ну значит следующий президент Украины кто? Правильно!!! Медведчук!!! Путин...всегда живой...
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на тех самых 73%, которые просили список достижений
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а що не так? цей уряд зробив більше для розвалу економіки, ніж всі попередні, разом взяті...таких дефіцитів бюджету також не памятаю
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Возьмите в премьеры Украины Далю Грибаускайте.
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Но это было бы супер круто, как говорится мечтать не вредно, но это провернуть вполне реально.
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Нельзя, Даля у ахметова не работала.
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У зеленых 242 голоса и так было , а там пидлабузныкы подтянулись в количестве около 50 штук...
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Святой Петр тоже был в правительстве Яныка и что, это не мешает многим на него молится.
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Ну так у Голоса претензии к человеку который работал тоже не во время войны.
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одна проблема існує тільки, позиція Порошенка зрозуміла- Європейська та анти російська. позиція шмиголя яка?
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ВовоЗеля - представляет собой пластмассовую дудку длиной около метра, издающую при дудении в неё монотонный, мерзкий, грязный шум, напоминающий гудение пчёл мух над кучей говна. Одна дудка способна сделать 73% жителей страны глухой и слепой кучей говна.
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Ну лишь бы не Саакашвили. Верно *******?
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Купил себе рюкзак "Армяни", а перед всеми кичишся что " Армани"? Как среднестистическая блондинестая ТП.
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А что, Зеленский хотел Саакашвили назначить?
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Самые видповидальни в Украине Голос,ОПЗЖ,ПЕС ,Батькивщина.! Вони видповидають за вси успихи Украины.
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Это конец, конец Украины, как в 1918-1933 был конец УНР ( Украинской Народной Республики ) Ми не підтримуватимемо цей цирк і формування "уряду Януковича", - "Голос" - Цензор.НЕТ 2213
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Этого чувака срочно в министры обороны!Ми не підтримуватимемо цей цирк і формування "уряду Януковича", - "Голос" - Цензор.НЕТ 5396
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Не удивлюсь если его скоро взорвут или посадят. Страна захвачена врагом. Народу (большинство) пофиг как было в 1918-1933 когда жрали своих деток.
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На жаль цього не буде при владі кремлівських шнурків...
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Единственная не зашквареная партия в зраде. Увы
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Как так ? Еврейская солидарность поддерживает . а Голос не поддерживает ! Сява . ваши голоса не имеют силы .гляди а то Ахметов не позовет на корпоратив .
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зепил, с чего ты взял, что ЕС поддержала новых клоунов? Или абы перднуть?
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по -Зебилятко , погляди ,как Лолита жмет руку Монике ! Они договорились . рыг- .рыга видит из далека !
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Михайло, не пишіть дурниці. ЄС не голосувала за новий уряд.
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Ну от завдяки малодушним зедебілам відбувся реванш проросійських сил Януковича... За що вмирала Небесна сотня???
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Иди знай конечно. Но то что увидели мы по *Голосу* сегодня сильно конечно. И не пиар. Им пиар пока рано затевать. Шуму было много в Раде, но всё дежурно, вторично, и даже дешево. Правильно сделали что вышли. Как давно говорилось в народе:*С этого роя не выйдет ни+уя*. Пора валить---а лучше завалить!
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пишаюся що голосував за Голос,молодці,справжня оппозиція
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