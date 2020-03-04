 Рада проголосовала за новый состав Кабмина

За назначение членов Кабинета министров проголосовали 277 народных депутатов, сообщает Цензор.НЕТ.
Кандидатуры министра обороны и министра иностранных дел, поданные Президентом, были проголосованы отдельно.
За назначение министром обороны Андрея Тарана проголосовали 258 народных депутатов.
За назначение министром иностранных дел Дмитрия Кулебы проголосовали 288 нардепов.
Вице-премьер-министром - министром цифровой трансформации Украины стал Михаил Федоров;
Вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции – Вадим Пристайко;
Вице-премьер-министром – министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий - Алексей Резников;
Министром социальной политики - Марина Лазебная;
Министром внутренних дел Украины - Арсен Аваков;
Министром молодежи и спорта Украины - Вадим Гутцайт;
Министром инфраструктуры Украины - Владислав Криклий;
Министром по делам ветеранов Украины - Сергей Бессараб;
Министром юстиции Украины - Денис Малюська;
Министром Кабинета министров - Олег Немчинов;
Министром развития громад и территорий - Алексей Чернышов;
Министром здравоохранения - Илья Емец;
Министром финансов Украины – Игорь Уманский.
Хіба не бачили, як воно кривлялося під час виступів в ВР???
Ждем новых фоток Зеленского с Омана или Кипра может быть с Вирджинских...
Где там следующий офшор о ИВК будет
Прошу прощения за свой "французский"....
Ослисько став султаном випадково.
Аби ******* керувати й гонорово,
Не так, як Лев,
Чи Рись, «ділків» гроза,
Прем'єром він обрав знайомого Козла.
Пройшло півроку - з скаргою Коали:
- Козли та Кози всі дерева обідрали!
Ще рік - квітучий Ліс загине, пропаде!
Ослу-султану справи краю не бай-де.
Глип на дерева - скрізь обідрана кора:
- Вас зрозумів! Козлу в відставку вже пора!
Женіть рогатого у поле за паркан.
Прем'єром буде відтепер мій кум Баран!
_ _ _ _ _ _
Коли на троні умостивсь Осел-султан,
Прем'єром буде лиш Козел або Баран,
Бо не призначить ( хоч би це веліло Небо)
Осел прем'єром розумнішого за себе.
Дядя Вова ****** очень доволен.