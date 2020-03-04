 Рада проголосовала за новый состав Кабмина

За назначение членов Кабинета министров проголосовали 277 народных депутатов, сообщает Цензор.НЕТ.

Кандидатуры министра обороны и министра иностранных дел, поданные Президентом, были проголосованы отдельно.

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За назначение министром обороны Андрея Тарана проголосовали 258 народных депутатов.

За назначение министром иностранных дел Дмитрия Кулебы проголосовали 288 нардепов.

Вице-премьер-министром - министром цифровой трансформации Украины стал Михаил Федоров;

Вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции – Вадим Пристайко;

Вице-премьер-министром – министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий - Алексей Резников;

Министром социальной политики - Марина Лазебная;

Министром внутренних дел Украины - Арсен Аваков;

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Министром молодежи и спорта Украины - Вадим Гутцайт;

Министром инфраструктуры Украины - Владислав Криклий;

Министром по делам ветеранов Украины - Сергей Бессараб;

Министром юстиции Украины - Денис Малюська;

Министром Кабинета министров - Олег Немчинов;

Министром развития громад и территорий - Алексей Чернышов;

Министром здравоохранения - Илья Емец;

Министром финансов Украины – Игорь Уманский.