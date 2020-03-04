EN|RU|UK
Темы дня: Новый Кабмин Российско-турецкая война в Сирии Коронавирус из Китая Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Политика Украины
  5178  35
Материалы по теме:
Все про:ВР (24493) Кабмин (11760)

 Рада проголосовала за новый состав Кабмина

Верховная Рада по представлению новоназначенного премьер-министра Дениса Шмыгаля утвердила на должности ряд министров Кабинета министров Украины.

За назначение членов Кабинета министров проголосовали 277 народных депутатов, сообщает Цензор.НЕТ.

Кандидатуры министра обороны и министра иностранных дел, поданные Президентом, были проголосованы отдельно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шмыгаль представил кандидатов в состав нового Кабмина, 4 портфеля вакантны

За назначение министром обороны Андрея Тарана проголосовали 258 народных депутатов.

За назначение министром иностранных дел Дмитрия Кулебы проголосовали 288 нардепов.

Вице-премьер-министром - министром цифровой трансформации Украины стал Михаил Федоров;

Вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции – Вадим Пристайко;

Вице-премьер-министром – министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий - Алексей Резников;

Министром социальной политики - Марина Лазебная;

Министром внутренних дел Украины - Арсен Аваков;

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада назначила Шмыгаля премьер-министром Украины

Министром молодежи и спорта Украины - Вадим Гутцайт;

Министром инфраструктуры Украины - Владислав Криклий;

Министром по делам ветеранов Украины - Сергей Бессараб;

Министром юстиции Украины - Денис Малюська;

Министром Кабинета министров - Олег Немчинов;

Министром развития громад и территорий - Алексей Чернышов;

Министром здравоохранения - Илья Емец;

Министром финансов Украины – Игорь Уманский.

Источник: https://censor.net.ua/n3179483
 
 
 Топ комментарии
 
Ну вот до осени можно отдохнуть...

Ждем новых фоток Зеленского с Омана или Кипра может быть с Вирджинских...

Где там следующий офшор о ИВК будет
 показать весь комментарий
 
никогда. против бени он не пойдёт.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
когда Иловайс расследуешь, зелебеня балаболкин?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Нифигасе! Петики точно этого хотят?
 показать весь комментарий
 
 
а почему бы и нет? Петики не против установления роли Коломоя с нынешним НГШ на пару
 показать весь комментарий
 
 
Казали Зелєбоба мавпа Коломойського,а насправді Ахметівська лялька))
 показать весь комментарий
 
 
Він як був з рукою Бєні в дупі, так і лишився, але Ахмєтка виторгував собі мавпу в кабміні. Тепер будуть дружить над бюджетом вдвох Рада проголосовала за новый состав Кабмина - Цензор.НЕТ 2811
 показать весь комментарий
 
 
Невже Ахмет про Зелєбобі заживе краще ніж при Петрі?
 показать весь комментарий
 
 
Подивимось. Дуже хочу помилятись, але тут навіть якихось сумнівів немає... Час покаже. Я ж не експерт, а тіко свою думку висловив
 показать весь комментарий
 
Клоунами були Леонід Єнгібаров, Олег Попов, Юрій Нікулін. А це - просто фігляр!!!
Хіба не бачили, як воно кривлялося під час виступів в ВР???
 показать весь комментарий
 
 
Теперь в стране будет все по-другому...Говорят что путин узнав эту новость вернул Крым и вывел бурятов из ордло...
 показать весь комментарий
 
 
Ну вот до осени можно отдохнуть...

Ждем новых фоток Зеленского с Омана или Кипра может быть с Вирджинских...

Где там следующий офшор о ИВК будет
 показать весь комментарий
 
 
Последний КМ и последний офшор этого презика.
 показать весь комментарий
 
смена декораций, режисер переехал в кремль )))
 показать весь комментарий
 
 
І знову списком? Попередні граблі такого голосування ідіотів нічому не навчили? То ж чекаємо через 100 днів зміни і цього уряду!
 показать весь комментарий
 
 
Не гоните на зе или пу, а то забанят без попередження! И лазь тогда по електронной почте и проси админа объяснить причину бана.....
 показать весь комментарий
 
Що ж це робиться? Невже насправдi банять петикiв? Скiльки хвилин пройшло?
 показать весь комментарий
 
проголосовали 258 народных депутатов Источник: https://censor.net.ua/n3179483 а сколько надо чтоб утвердить агента министром, хватает или нет?
 показать весь комментарий
 
 
А, за Тарана голоса ОПА-ЖОПА-Блок подкинул???
 показать весь комментарий
 
Шмаркля подписал сам себе приговор. Он вылетит из страны вместе с этим КМ. Или он ещё надеется, что что через 3-4 месяца он будет формировать новый КМ ? Ему никто ещё одной возможности не даст, не тот тип.....
 показать весь комментарий
 
Петики, кто именно не даст такой возможности?
 показать весь комментарий
 
Зелена шмаркля почала початок кінця))) мінус 20 % рейтингу гарантовано..
 показать весь комментарий
 
"Когда в публичном доме падает выручка, то не кровати переставляют, а бл*дей меняют"......
Прошу прощения за свой "французский"....
 показать весь комментарий
 
Згадався старий одеський анекдот про бордель, який перестав приносити дходи. Чого б це???
 показать весь комментарий
 
Вангую - після призначення міністром оборони Тарана в звітах ООС замість окупаційних російськіх військ або озброєних формувань рф знову з'являться невідомі збройні формування.
 показать весь комментарий
 
Осел-султан
Ослисько став султаном випадково.
Аби ******* керувати й гонорово,
Не так, як Лев,
Чи Рись, «ділків» гроза,
Прем'єром він обрав знайомого Козла.
Пройшло півроку - з скаргою Коали:
- Козли та Кози всі дерева обідрали!
Ще рік - квітучий Ліс загине, пропаде!
Ослу-султану справи краю не бай-де.
Глип на дерева - скрізь обідрана кора:
- Вас зрозумів! Козлу в відставку вже пора!
Женіть рогатого у поле за паркан.
Прем'єром буде відтепер мій кум Баран!
_ _ _ _ _ _
Коли на троні умостивсь Осел-султан,
Прем'єром буде лиш Козел або Баран,
Бо не призначить ( хоч би це веліло Небо)
Осел прем'єром розумнішого за себе.
 показать весь комментарий
 
Да, Кремлевский Казачок работает в поте лица.
Дядя Вова ****** очень доволен.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх