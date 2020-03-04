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 Политика Украины
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Все про:Кабмин (11760) Шмыгаль Денис (14)

 Шмыгаль представил кандидатов в состав нового Кабмина, 4 портфеля вакантны

Новоназначенный премьер-министр Украины Денис Шмыгль представил кандидатов на должности министров в составе Кабинета министров Украины, в правительстве еще остается 4 вакантных места.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

Так, вице-премьер-министром - министром цифровой трансформации Украины станет Михаил Федоров;

Вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции – Вадим Пристайко;

Вице-премьер-министром – министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий - Алексей Резников;

Министром социальной политики - Марина Лазебная;

Министром внутренних дел Украины - Арсен Аваков;

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада назначила Шмыгаля премьер-министром Украины

Министром молодежи и спорта Украины - Вадим Гутцайт;

Министром инфраструктуры Украины - Владислав Криклий;

Министром по делам ветеранов Украины - Сергей Бессараб;

Министром юстиции Украины - Денис Малюська;

Министром Кабинета министров - Олег Немчинов;

Министром развития громад и территорий - Алексей Чернышов;

Министром здравоохранения - Илья Емец;

Министром финансов Украины – Игорь Уманский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский предлагает Раде назначить Тарана министром обороны, а Кулебу - главой МИД

Шмыгаль отметил, что на данный момент в правительстве еще остается 4 вакантных места, а также есть намерение усилить два направления.

Источник: https://censor.net.ua/n3179479
 
 
 Топ комментарии
 
Скалецька просиділа все в інкубаторі.
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Смотрю прямую трансляцию. Писюанист имеет такой вид, как навалившего себе в штаны. И сушит его 100%.
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Всё течет, все меняется и только министр МВД остается прежним
(с) армянская народная мудрость
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група каломойші, без собакова міністром МВС, не голосувала б....от і весь компромат Шмыгаль представил кандидатов в состав нового Кабмина, 4 портфеля вакантны - Цензор.НЕТ 2357
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главное для зеленых человечков что министр МВД украинским принципиально не говорит
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Вот что рюкзаки животворящие делают ! С ними сравнится лишь чудодейственное одеяло Насирова! Новие мощи нетленние!
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Скалецька просиділа все в інкубаторі.
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Їй потрібно вимагати компенсацію від Зе за 2 неділі заточення. Наприклад, щоб тепер він посидів у "інкубаторі".Шмыгаль представил кандидатов в состав нового Кабмина, 4 портфеля вакантны - Цензор.НЕТ 2672 Шмыгаль представил кандидатов в состав нового Кабмина, 4 портфеля вакантны - Цензор.НЕТ 2672
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і здається навіть нічого не знесла Шмигаль представив кандидатів до складу нового Кабміну, 4 портфелі вакантні - Цензор.НЕТ 9601
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Контрабандист представил кандидатов в состав нового Кабмина, 4 портфеля вакантны...

Да и шмыг-шмыг-шмыг-шмыг. А бабочка крылышками. Бяк-бяк-бяк-бяк, А за ней а за ней воробушек прыг-прыг-прыг...

( евр.фам. Шмыгаль ) Контрабанда (нем. Schmuggel)
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"украинцам" нравятся зеленые человечки. Крым схавал
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Смотрю прямую трансляцию. Писюанист имеет такой вид, как навалившего себе в штаны. И сушит его 100%.
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Почему "как"? Чуваку дали уникальную возможность выйти на трибуну, повиниться перед народом и отречься от трона. Духу не хватает идти против Коломойского. Вот и сидит...
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Думаю, после сегодняшнего выступления Гончаренко -у Зеленского еще долго не будет желания приходить на сессии
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Посмотрел, да, неплохо)) Слил все бока на КМУ и я не приделах)) Гончаренко все сказал по сути.
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кокосовича так перло, що аж очки бігали Шмигаль представив кандидатів до складу нового Кабміну, 4 портфелі вакантні - Цензор.НЕТ 3709
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..Новоназначенный премьер-министр Украины Денис Шмыгль. Так он Шмыгль или Шмыгаль?
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"какая разница кто будет вас стричь"?,- Зеленый человечек - ИхТамНет - Зеленский
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Шмыгаль (нем. контрабандист) красивая еврейская фамилия. Надеюсь ты же не антисемит.
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Мне он теперь шнырь.Я очень люблю евреев,очень-очень млять,когда они у себя в израиле
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Плел что то про экономику, шахтеров, коронавирус, ни слова про агрессию параши, в конце что то пробормотал про донбасс и Крым...
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Зовнішня політика, парафія Оманського Брехуна.
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Ааа..., так у нас Парламентская республика. Хотя о чем это я.
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Парламентско- президентская... Хотя о чем это я...если товаришч о полномочиях президента Украины слышать не слышал...
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А самокат Гончарук тобі залишив, чи поцупив?
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А дуплет где? Кто страну в сиартфон засовывать будет?
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Сам искал. Сдулся, наверное, недоразумение. Природа отдохнула на сыне банкира.
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Так Ємець ж був міністром при Янику в уряді Азірова!!! Превед, риги у владі!
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Не долго был пару месяцев от 11 декабря 2010-2011 до мая. Янык его быстро сбрил.
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Яка різниця, для мене якщо людина була в уряді Яника - то це чорна мітка! Навіть якщо пару місяців!
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согласен, но посмотрим. Емец, по крайней мере, опытный врач, в отличие от Скалецкой, которая никакого отношения к медицине не имеет.
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Ще мінус 20 % довіри до зеленого лайна
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Центр Разумкова «Левада-центр» говорит обратное Шмыгаль представил кандидатов в состав нового Кабмина, 4 портфеля вакантны - Цензор.НЕТ 1169
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Год назад я сказал , что клоуны через год разбегутся .
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о путлере тоже так говорили. Зеленые человечки будут до конца...
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Пристайко остался в Кабмине , нормальньій ход.
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Министр обороны, которого обвинили в госизмене. У меня всё.Думай- те .
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Когда Верховный Главнокомандующий Украины Зеленский поздравил Путина с Новым Годом тогда еще не ясно было?
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Шмигаль намекнул .что за каждый портфель надо четыре портфеля занести .
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