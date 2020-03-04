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 Киевские новости, Общество
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Все про:Киев (18641) судья (2221) Янукович (30581) Высший совет правосудия (325) Васалатий Константин (1)

 Судью Васалатия, выносившего приговор Януковичу, третий раз отстранили от работы

Судью Оболонского районного суда города Киева Константина Васалатия временно отстранили на основании решения первой Дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на портал судебной власти Украины, решение о привлечении судьи к дисциплинарной ответственности и применения к нему дисциплинарного взыскания в виде представления об освобождении от должности приняла Первая Дисциплинарная палата Высшего совета правосудия 4 марта 2020 года.

Согласно части седьмой статьи 49 Закона Украины "О судоустройстве и статусе судей" и части второй статьи 62 Закона Украины "О Высшем совете правосудия", учитывая решение, принятое Первой Дисциплинарной палатой Высшего совета правосудия 4 марта 2020 года, судью Оболонского районного суда города Киева Васалатия Константина Анатольевича отстранили от правосудия.

Отмечается, что срок действия отстранения судей от правосудия - до принятия Высшим советом правосудия решения об увольнении с должности или отмене решения Дисциплинарной палаты.

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Напомним, 24 января 2019 года Оболонский районный суд Киева приговорил В.Януковича к 13 годам лишения свободы за государственную измену и пособничество в ведении агрессивной войны против Украины со стороны Российской Федерации.

Уже 13 февраля вторая Дисциплинарная палата Высшего совета правосудия решила привлечь одного из судей на процессе Константина Васалатия к дисциплинарной ответственности, отстранив его от работы на полгода.

В августе Константин Васалатий был снова отстранен от исполнения обязанностей судьи сроком на полгода.

Источник: https://censor.net.ua/n3179478
 
 
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Це вже кінець епохи гідності чи ще треба 100 днів зачекати?
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Как-то пованивает это говенцом , портновским таким говенцом 🤔🤔🤔. Зробыли разом блд...
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це що - помста риго-кацапо-недобитків ...- хто в темі...
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тундра, маєш, що сказати у виправдання?
давай, утни скетч про зепатріотів та полум'яних борцунів із корупцією
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Перед свинарчуковими свинями бісер не розкидаємо.
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