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 Представление от Шмигаля на назначение нового состава Кабмина поступило в Раду. ДОКУМЕНТ

В Верховную Раду поступило представление на назначения нового состава Кабинета министров Украины.

Скан-копию документа опубликовала народный депутат из фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук на своей странице в Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

Согласно документу, вице-премьер-министром - министром цифровой трансформации Украины станет Михаил Федоров;

Вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции – Вадим Пристайко;

Вице-премьер-министром – министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий - Алексей Резников;

Министром социальной политики - Марина Лазебная;

Министром внутренних дел Украины - Арсен Аваков;

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада назначила Шмыгаля премьер-министром Украины

Министром молодежи и спорта Украины - Вадим Гутцайт;

Министром инфраструктуры Украины - Владислав Криклий;

Министром по делам ветеранов Украины - Сергей Бессараб;

Министром юстиции Украины - Денис Малюська;

Министром Кабинета министров - Олег Немчинов;

Министром развития громад и территорий - Алексей Чернышов;

Министром здравоохранения - Илья Емец;

Министром финансов Украины – Игорь Уманский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский предлагает Раде назначить Тарана министром обороны, а Кулебу - главой МИД

Представление от Шмигаля на назначение нового состава Кабмина поступило в Раду 01

Читайте также: Приоритеты у нового Кабмина будут те же, что и у предыдущего, - Шмыгаль

Источник: https://censor.net.ua/n3179476
 
 
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От перестановки кроватей в борделе сумма не изменяется
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Всі як один люди Петра Порошенка та його другана Ахмета))
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кловану походу никто в раде сегодня не может испортить игривое настроение. прямо сейчас, сидя в кресле преза в раде, то и делает что теребит свой нос... нормально коксанул в перерыве?) позорище
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Хто Клоуну кокс підігнав в ложе Президента? Представление от Шмигаля на назначение нового состава Кабмина поступило в Раду - Цензор.НЕТ 2464
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одно не могу понять - на фига эти рокировки???
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Но ехать то все равно придется. Зачем откладывать неизбежное?
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треба встигнути Бєні відпрацювати інвестиції, та й собі щось прихопити
вони ж не бариги якісь
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или чтоб этих освободить от ответственности?
а потом через пол года...опять поменять и опять...как бы не при чем...
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сліди "путають" ...побачимо як будуть притягувати до відповідальності маркарову з її пірамідою облыгацій самокатчика за пів року польоту у прірви ...
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От перестановки кроватей в борделе сумма не изменяется
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...качество обслуживания не изменяется ...так правильніше
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А ето же возглавит МО? Или это страшная ЗЕленая тайна?
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Сколько у рюкзака срок годности, если в нём постоянно таскать килиграммы ворованых денег?
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А рваный рюкзак, как и рваный г@ндон тоже не рекомендуют несколько раз использовать? Или зебилы думают что рваный г@ндон защитит их от поездки в кожвендиспансер города Ростов?
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Львовянин - шестерка ахметки,это постараться же нужно было так утонченно поиздеваться над всеми.
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Вопросы будут задавать свинарчуку и липецкому жиртресту в прокуратуре.
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Свинючару уже оправдали. А вы мечтаете пороха на нары скинуть?))) Или не могут или не хотят,год прошёл блдь. Так что ваши влажные мечты ,так и остануться мечтами.
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Ты путинец думай про своего ракового вовку ботокса.
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На чому базується ваша впевненість ?
Здається,за півроку вже повипитували все,що тільки можливо...
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Браво, Зеленский! Это самая профессиональная и творческая команда за всю историю Украины!
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может проФФесиональная? По их прошлому этот термин больше подходит.
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А может просто анальная...Как сказать...Где Украина там и ...ну вы поняли?!
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Людям остаётся просто плакать,очень киздатый сериал,на 5 лет...5 долгих лет...
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...Министром внутренних дел Украины - Арсен Аваков ...ну все ...можна знімати "почётный караул" выд верховноъ зради ...здаэться й цього разу "рюкзаки" не постраждали ...Источник: https://censor.net.ua/n3179476
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У 2018 Шмигаль став директором Бурштинської ТЕС - найбільшого в Івано-Франківській області виробника електроенергії. Це підприємство холдингу Ріната Ахметова. Схоже, що позиції Ахметова "крєпчають".
Хоча, по правді, він ногами відкривав двері в АП при всіх президентах починаючи з Кучми.
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