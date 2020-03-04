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Все про:Аваков (2988) Медведчук (1019) Богуцкая Лиза (10) Слуга народа (711)

 "Лучше Аваков, чем коалиция с Медведчуком. Арсен Борисович - вечный" - "слуга народа" Богуцкая

Народный депутат из фракции "Слуга народа" Елизавета Богуцкая считает, что альтернативой нахождения на посту главы МВД Арсена Авакова является коалиция с партией ОПЗЖ Виктора Медведчука.

Об этом нардеп сообщила на своей странице в Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"Вчера я была за нового Премьера, но против правительства (Аваков). Сегодня я понимаю, что Арсен Борисович, скорее всего - вечный. Памятник. "Кто ж его посадит?" Нет ничего более постоянного, чем временное. Но лучше он, чем коалиция с Медведчуком" - написала Богуцкая.

Она также отметила, что продолжает доверять президенту Зеленскому и понимает, что от ее голосования зависит, "будет ли так себе, или будет полная хрень".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Коронаробесие - одна из величайших афер мира, - "слуга народа" Богуцкая

"Всё печально. Но ты понимаешь, что если "нет", то будет гораздо хуже, т.к. ОПЗЖ с радостью кинется в коалицию. Уже потирают руки. Или Батькивщина. Или Голос, он же - пес. Есть еще вариант. Выйти из фракции. Если этот подвиг повторит еще кто-то, то результатом станет та коалиция, про которую написано выше", - добавила Богуцкая.

Лучше Аваков, чем коалиция с Медведчуком. Арсен Борисович - вечный - слуга народа Богуцкая 01

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Источник: https://censor.net.ua/n3179474
 
 
 Топ комментарии
 
Как вам Зебилы вариант : Будет либо так себе, либо полная хрень. Вы же за это голосовали? 😂
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Золотые слова! Как подходят к нашему времени.
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Лизанька, все расстроенны, что Порошенко не успел вовремя подготовить путч!
Как расстроены даже трудно сказать !! "Лучше Аваков, чем коалиция с Медведчуком. Арсен Борисович - вечный" - "слуга народа" Богуцкая - Цензор.НЕТ 3015
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Господи, спаси и помилуй рабу твою Лизавету ! "Лучше Аваков, чем коалиция с Медведчуком. Арсен Борисович - вечный" - "слуга народа" Богуцкая - Цензор.НЕТ 6625
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Клиническая конченная дура , плюс пророссийская мондавошка. А еще убийца, отмазавшаяся от убийства человека на дороге. Вот такие у нас сволочные депутаты. А мнят себя праведниками. Надеюсь это шалава не успеет убежать в ростов.
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Объясняю : богуцкая в дтп постарей вине сбила пешехода. Он погиб. Авак дело даже не стал возбуждать. Отсюда такая у не к нему любовь
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Так могла бы подготовиться, воспеть оду великому сыну Армянского народа, а не нести несвязный бред...
"Краще Аваков, ніж коаліція з Медведчуком. Арсен Борисович - вічний" - "слуга народу" Богуцька - Цензор.НЕТ 3450
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Нагородила сім мішків гречаної вовни. Сама хоч розуміє?
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Как вам Зебилы вариант : Будет либо так себе, либо полная хрень. Вы же за это голосовали? 😂
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ЗЕбилы, которые за это нечто голосовали - поясните, почему эта умственно отсталая бобриха несет малосвязную пургу?
Каким образом Аваков, у которого нет своей фракции в парламенте, может быть альтернативой ОПЗЖ?
Хотя кому я пишу - такой слабоумный выпук без грамма логики - это как раз и есть уровень среднестатистического избирателя ЗЕбила.
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Там главное иметь достаточную координацию, что бы палцем в кнопку попадать...
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Порохогниды, а это случайно не при Парашонке преступник и коррупционер Аваков стал министром внутренних дел? Или он гад только при Зеленском, а при Парашонке золотой человек был?
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Воды дать тебе? (Гепа)

При ПАРАШЕНКЕ Аваков стал министром МВД по договоренности с партнерами по коалиции, у которых мест в Раде было больше чем у Петиного БПП.

Теперь, о слабоумный сын ишака, поясни мне - какая политическая целесообразность мешает ЗЕбуинам из монобольшинства(!) в парламенте снять Авакяна?
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Скажем больше - если не Аваков, то так ведь и Третья мировая может начаться. И, опять же, кто, как не он, спасёт от переворота в исполнении коварного барыги Порошенко?
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ні добродійко - ні.... "печально" те , що вам "временщикам" не зрозуміти тої "акторської" - За Державу "обідно"...- а ви , то таке - тимчасове...прийшли - украли - пішли...
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...лизка, мотай обратно в свою крыссию... "Лучше Аваков, чем коалиция с Медведчуком. Арсен Борисович - вечный" - "слуга народа" Богуцкая - Цензор.НЕТ 5358
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Вечный труп...это круто. Палач и гуманист, п*дераст и артист...Да уж!!!
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Зе дура лизунья 10 левела
как попал в слугу народа станешь сразу ты уродом как моральным так и духовным
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А во время президентсва Порох стал миллионером...так барыжил...так барыжил...что почти половину своего состояния потерял...
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Кто нибудь поясните этой дуре, что у зебилов больше 226 голосов и им коалиция ни с Аваковым, ни с ОПЗЖ не нужна )))
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Для богуцкой. Более вечное, чем она и аваков:
"Ничто не вечно под луной."
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Гавно, юзаещее недобукву "ё"(еле нашел), по-любому у меня = говну. А, ок, просто говно.(щас скажут шо я - "антиараб" т)
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идиотка как впрочем и все стадо зебилов
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он так и остался мелочным, себялюбивым, ущербным и закомплексованным поцом.
PS шота гугель "поцом" подчеркивает. Может, поцЕм? или поцАм?
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вы серьезно? этот шут хотел что то от подкованного и закаленного Гончаренка? Ну и шут-президент
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шуты обычно злобные и ущемленные, согласные осмеять любого менее слабого за подачку более сильного.
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клоун это профессия, а вот шут-это диагноз, хотя есть памятник одному...
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Устроит в ВР совмесное патрулирование, СН и ЕС.
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А чего разгавкалась эта рыговская шавка? Забыл про "успехи" мародёра за последние пять лет? В топку дегенерата!
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Ця скотиняка переходила на особистості з кожним, навіть з роялем. А тут таке ніжне стало... як казала моя бабуся : таке ніжне, не можна й ціпом потягти.
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смотрю онлайн раду и понимаю, что клован нормально коксанул в перерыве - улыбка гуимплена не сходит с лица... печалька
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если с юмором то и тут чуть от того что сегодня встретилось - надпись - если олифковое масло сделанно с оливок, то детское сделанно ... "Лучше Аваков, чем коалиция с Медведчуком. Арсен Борисович - вечный" - "слуга народа" Богуцкая - Цензор.НЕТ 1658

"Лучше Аваков, чем коалиция с Медведчуком. Арсен Борисович - вечный" - "слуга народа" Богуцкая - Цензор.НЕТ 6997
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Бобіки собі назначили таких правителів.Вони повинні найбільше сьорбнути лайна.
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Если не Аваков, то кто? С детства за Арсена Борисыча.
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Ну больная на голову она. И что, простому нариду из-за этого не выбирать её депутатом?
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богуцкая не очень давно говорила , че они ( зеленые ) спецом провалили закон против воров
, и хвасталась этим достижением , президент кто у тебя в команде ?
как вам можно верить ( ну хоть чуть-чуть )
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"будет ли так себе, или будет полная хрень".Источник: https://censor.net.ua/n3179474 Зебилы, вы наклали эту кучу вместе! "Краще Аваков, ніж коаліція з Медведчуком. Арсен Борисович - вічний" - "слуга народу" Богуцька - Цензор.НЕТ 2853
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бездонный рюкзак лучше,чем мертвяк "Краще Аваков, ніж коаліція з Медведчуком. Арсен Борисович - вічний" - "слуга народу" Богуцька - Цензор.НЕТ 8573
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Ю Корея за три года посадила за мздоимство уже 2х президентов ,а мы всё никак.Чаяния 90 % населения.
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Ю.Корея посадила двух президентов просто так или по доказанным обвинениям?
Так отож....
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Ясен пень что лучше Аваков, Медведчук скорее всего колаборант.
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Зеленский и порошенко временные президенты в правительстве авакова.
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У Порошенка вибору не було, Цуценюк заважав, а то він би його швидко попер.
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Слів не вистачає ... щоб описати моє захоплення новою владою цензурно...
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Кто-то може внятно объяснить, какая связь? Почему при отсутствии Авакова будет коалиция с Медведчуком, а при его наличии - не будет? Я что-то не врубаюсь.
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Все очень просто. Она не знает сколько "слуг урода Бени" у них во фракции. А вообще от таких избранников одни маты на языке.
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Богуцька)))Тупая ***** (ТП, кит. 傻屄[1]) - хрестоматийное наименование представительницы женского пола, не слишком обремененной интеллектом, но тем не менее пытающейся изобразить из себя что-то этакое. Самка биологических видов «Интеллектуальный сноб» и «Инди». Дева с высокой степенью личной индивидуальности и ослепительным ОБВМ. Один из основных объектов любви анонимуса. Слово «тупая» зачастую опускается. Когда говорят о бабе, что она *****, уже подразумевают, что она тупая.
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Тобто для цих "шлюх нароту" злигання з ворогами держави і українського народу, з агентурою ***** є в принципі прийнятним? Зрозуміло.
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Да она е..тая ,эта ваша Лиза , чтоб вы знали.
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"чтоби ви понімалі, она ойбнутая, ета ліза богуцкая" майже (с)
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Зі слів безтолкової зрозумів, що Рюкзаков - це як "раб на галері", або український п...ін.
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Украине нужен такой президент как Эрдоган, а не сопле-жуй какой то.
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Коалиция с мудачуком "Краще Аваков, ніж коаліція з Медведчуком. Арсен Борисович - вічний" - "слуга народу" Богуцька - Цензор.НЕТ 7944 .??? А что ,больше вариантов нету, что ли .? Тоесть , коалицию с проевропейскими партиями , ЕС , Голосом , Батькивщиной она даже и не рассматривает "Краще Аваков, ніж коаліція з Медведчуком. Арсен Борисович - вічний" - "слуга народу" Богуцька - Цензор.НЕТ 2516 .?? Альтернативы коалиции с ЗАЖОПинцам получается , у неё нет и лучше дружба с сепарами значит , чем с проукраинскими партиями ..?? Ахренеть .!! Вот же паскуда .!! Убить мало . "Краще Аваков, ніж коаліція з Медведчуком. Арсен Борисович - вічний" - "слуга народу" Богуцька - Цензор.НЕТ 4492 .
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А нафіга їм коаліція з мертвечуком, як в них монобільшість???
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Слуги урода уже год борятся с опзж за звание любимой манды *****, а путлер никак не объявит бубочку и остальных скотов своей любимой давалкой. Вот и злятся зеленогнойные на мертветчука и ко. А по сути- зеленые черти- те же опзж , только в профиль
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Лучше Аваков, чем коалиция с Медведчуком

Палач: Вам что лучше сначала отрубить,- ногу или руку?
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вечные правители были в ссср. теперь путин лукашенко назарбаев и узбек с таджиком. за гранией пиночет хусейн чавес. а тут вроде бы не президент но вечный....... а бюст уже отлили???????
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Мразюка,ты забыла что в раде ещё есть проукраинские Голос и ЕС?!
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