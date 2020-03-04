 "Лучше Аваков, чем коалиция с Медведчуком. Арсен Борисович - вечный" - "слуга народа" Богуцкая

Об этом нардеп сообщила на своей странице в Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"Вчера я была за нового Премьера, но против правительства (Аваков). Сегодня я понимаю, что Арсен Борисович, скорее всего - вечный. Памятник. "Кто ж его посадит?" Нет ничего более постоянного, чем временное. Но лучше он, чем коалиция с Медведчуком" - написала Богуцкая.

Она также отметила, что продолжает доверять президенту Зеленскому и понимает, что от ее голосования зависит, "будет ли так себе, или будет полная хрень".

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"Всё печально. Но ты понимаешь, что если "нет", то будет гораздо хуже, т.к. ОПЗЖ с радостью кинется в коалицию. Уже потирают руки. Или Батькивщина. Или Голос, он же - пес. Есть еще вариант. Выйти из фракции. Если этот подвиг повторит еще кто-то, то результатом станет та коалиция, про которую написано выше", - добавила Богуцкая.

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