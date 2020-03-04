 "Лучше Аваков, чем коалиция с Медведчуком. Арсен Борисович - вечный" - "слуга народа" Богуцкая

Об этом нардеп сообщила на своей странице в Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.
"Вчера я была за нового Премьера, но против правительства (Аваков). Сегодня я понимаю, что Арсен Борисович, скорее всего - вечный. Памятник. "Кто ж его посадит?" Нет ничего более постоянного, чем временное. Но лучше он, чем коалиция с Медведчуком" - написала Богуцкая.
Она также отметила, что продолжает доверять президенту Зеленскому и понимает, что от ее голосования зависит, "будет ли так себе, или будет полная хрень".
"Всё печально. Но ты понимаешь, что если "нет", то будет гораздо хуже, т.к. ОПЗЖ с радостью кинется в коалицию. Уже потирают руки. Или Батькивщина. Или Голос, он же - пес. Есть еще вариант. Выйти из фракции. Если этот подвиг повторит еще кто-то, то результатом станет та коалиция, про которую написано выше", - добавила Богуцкая.
Как расстроены даже трудно сказать !!
Каким образом Аваков, у которого нет своей фракции в парламенте, может быть альтернативой ОПЗЖ?
Хотя кому я пишу - такой слабоумный выпук без грамма логики - это как раз и есть уровень среднестатистического избирателя ЗЕбила.
При ПАРАШЕНКЕ Аваков стал министром МВД по договоренности с партнерами по коалиции, у которых мест в Раде было больше чем у Петиного БПП.
Теперь, о слабоумный сын ишака, поясни мне - какая политическая целесообразность мешает ЗЕбуинам из монобольшинства(!) в парламенте снять Авакяна?
как попал в слугу народа станешь сразу ты уродом как моральным так и духовным
"Ничто не вечно под луной."
PS шота гугель "поцом" подчеркивает. Может, поцЕм? или поцАм?
, и хвасталась этим достижением , президент кто у тебя в команде ?
как вам можно верить ( ну хоть чуть-чуть )
Так отож....
Палач: Вам что лучше сначала отрубить,- ногу или руку?