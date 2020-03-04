 Дело об убийстве Гандзюк: суд отказался возобновлять производство относительно Мангера до экстрадиции Левина

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

Защитники просили суд возобновить производство по Мангеру, которое приостановили в связи с розыском подозреваемого организатора преступления Алексея Левина.

Они отмечали, что приостановление производства нарушает права Мангера, который фактически, по их мнению, стал заложником розыска Алексея Левина. Также подозрение Мангеру фактически основывалось на показаниях Игоря Павловского, однако в суде в декабре 2019 года Павловский отметил, что "от Мангера не поступала информация о Гандзюк, а Левин не говорил о негативном отношении Мангера к Гандзюк".

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Адвокаты просили возобновить производство и передать дело в отношении Мангера в суд. Также, по их словам, якобы в производстве по Мангеру и Левину существует "клон", в котором проводится расследование и в котором допрашивали Игоря Павловского. Однако прокурор по делу Сенюк заявил, что никаких клонов не существует, а из одного производства еще 2018 года было выделено другое - по Мангеру и Левину.

Прокурор просил отказать в удовлетворении ходатайства, поскольку пояснил, что сторона обвинения против возобновления производства до экстрадиции Алексея Левина, поскольку свидетельства последнего важны для дальнейшего расследования и по Владиславу Мангеру.

"После того, как Левина объявили в розыск, мы еще несколько месяцев осуществляли расследование. Но мы дошли до того момента, когда мы уже не можем дальше проводить расследование без его участия, а сроки досудебного расследования продолжаются", - сказал прокурор.

Также он отметил, что суд принял их сторону, подтверждая то, что никакие права Мангера пока не нарушаются, а производству может навредить, ведь могут завершиться сроки досудебного следствия.

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Напомним, 31 июля 2018 года на советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой. Гандзюк попала в реанимационное отделение. 4 ноября активистка скончалась в больнице.

6 июня 2019 суд вынес приговоры исполнителям убийства Гандзюк – они получили от 3 до 6,5 лет заключения. Отдельно судят Игоря Павловского, которого следствие считает посредником между заказчиками и исполнителями убийства. Подозреваемыми в заказе и организации нападения являются Владислав Мангер и Алексей Левин.

20 января 2020 года правоохранители в городе Херсоне и других населенных пунктах области провели спецоперацию с целью прекращения деятельности преступной организации, которая совершала в регионе насилие над лицами и поджоги чужого имущества.