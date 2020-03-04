 Зеленский предлагает Раде назначить Тарана министром обороны, а Кулебу - главой МИД

Как передает Цензор.НЕТ, сообветсвующие законопроекты зарегистрированы на сайте ВР под номерами №№3169, 3170

Андрей Таран предлагается на должность министра обороны, а Дмитрий Кулеба - на должность министра иностранных дел.

Как ожидается, голосование пройдет в среду вечером.

Также читайте: Рада назначила Шмыгаля премьер-министром Украины