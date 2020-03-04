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 Политика Украины
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 Зеленский предлагает Раде назначить Тарана министром обороны, а Кулебу - главой МИД

В Верховной Раде Украины в среду зарегистрированы представления президента страны Владимира Зеленского на назначение новых глав МИД и Минобороны.

Как передает Цензор.НЕТ, сообветсвующие законопроекты зарегистрированы на сайте ВР под номерами №№3169, 3170

Андрей Таран предлагается на должность министра обороны, а Дмитрий Кулеба - на должность министра иностранных дел.

Как ожидается, голосование пройдет в среду вечером.

Также читайте: Рада назначила Шмыгаля премьер-министром Украины

Источник: https://censor.net.ua/n3179471
 
 
 Топ комментарии
 
Таран ето тот которого уволили за госизмену и сотрудничество с кремлем?
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Што случилось? Почему так истошно?
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А шо з Сівохою. Дайте йому посаду Міністра харчової промисловості та Піцци України Зеленський пропонує Раді призначити Тарана міністром оборони, а Кулебу - очільником МЗС - Цензор.НЕТ 1035
Може ця гнида зможе об'їстися і залишити нас.
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Сивохе не пробиться в эти министры! В Раде есть Юзик и 2 брата - Стефанчука, один из них зам. Головы Рады. Ребята - огонь!
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Рада назначила Шмыгаля премьер-министром Украины. Приоритеты у нового Кабмина будут те же, что и у предыдущего, - Шмыгаль (Контрабанда) (нем. Schmuggel) - евр. фам. Шмыгаль...

Да и шмыг-шмыг-шмыг-шмыг. А бабочка крылышками. Бяк-бяк-бяк-бяк, А за ней а за ней воробушек прыг-прыг-прыг... Зеленский предлагает Раде назначить Тарана министром обороны, а Кулебу - главой МИД - Цензор.НЕТ 1503
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А кто такой Таран? Крестник мамы Риммы?
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Таран ето тот которого уволили за госизмену и сотрудничество с кремлем?
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назначь по совместительству министра обороны Турциии)))
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Через коронавірус в Україні можуть зрости ціни на часник

Імпорт часнику в Україну ускладнився через коронавірус, що створює дефіцит пропозиції та підживлює зростання цін. Про це повідомляється на сайті Української плодоовочевої асоціації (УПОА).

«Китай і Іран забезпечили в минулому році більше 80% всіх поставок часнику в Україні. Проблеми з коронавірусом в Китаї та Ірані вже привели до розвалу логістичних ланцюжків поставок продукції, а новий урожай часнику в країні почнуть прибирати лише через 5-6 місяців. Тому, не виключено, що ціни на свіжий часник за цей період можуть істотно зрости», - зазначається у повідомленні.
За даними УПОА, наразі на внутрішньому ринку практично не залишилося запасів товарного часнику врожаю 2019 р. Україна зараз повністю залежна від імпорту.

У повідомленні зазначається, що у 2019 р. Україна імпортувала понад 5,3 тис. т свіжого часнику (в півтора рази більше в порівнянні з 2018 р.), 73% якого надійшло з Китаю: обсяг імпорту в 2019 р. був рекордним з 2013 р.

Кто в шоке ? Украина уже до того докатилась , что даже чеснока вырастит не может ?
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Зараз на ринку повно часнику і черемші...
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Генеральный прокурор россиянин это 5 баллов (нет)
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Два Міністра оборони України, за часів Януковича, Саламатін і Лєбєдєв, були громадянами Россіі.
Так що, возвращєніє к істокам.
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А може тоді вже відразу Шойгу міністром оборони?
А вотетогого замом?
Шоб без «іспорчєного тєлєфона» рєшалі?
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Сегодня самая большая интрига, это кто станет новым министром МВД?
По одним инсайдам им станет Аваков Арсен Борисович, по другим - Борисович Аваков Арсен
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О така ху..ня малята. Особа, яка підозрюється в державній зраді - кандидат в очільники МО....
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Береза: Зеленский вносит на пост министра обороны Андрея Тарана, ранее обвиненного в госизмене.

Извините, но я вам #зраду принес. Хотя нет. Это пожалуй даже #зрадища. И это очень серьёзно.
После мюнхенской конференции по безопасности министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил о том, что НАТО готово усилить наше сотрудничество и в конце года нам повысят статус до уровня партнера с расширенными возможностями. Правда лишь в том случае, если темп реформ будет сохранен.
Это вызвало дичайшее раздражение в Кремле. И тогда по разным каналам пришла информация, что Путин поставил задачу Дмитрию Козаку, который ведет от имени Кремля переговоры с главой ОП Андреем Ермаком, не дать это реализовать через замену министра.Нужен тот, кто просто начнет саботировать реформы или срывать их реализацию. Нужен тот, который остановит продвижение Украины в НАТО. И вчера от "слуг народа" поступила информация, что им предлагают проголосовать за новую кандидатуру на должность министра обороны. Кто же это?

Зеленский предложил "слугам" проголосовать за генерал-майора в отставке Андрея Тарана, вокруг которого ранее разгоралось несколько скандалов.
Начнём с того, что Таран известен тем, что был назначен на должность главы украинской стороны Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня на Донбассе из-за близких связей и контактов с россиянами. И именно из-за этого в 2015-м году его уволили с должности, но уже в связи с подозрением в государственной измене.
В июле 2015-го об этом на своей странице в Twitter сообщила пресс-служба Совета нацбезопасности и обороны Украины. В заявлении было сказано: "Генерал Таран уволен с должности руководителя украинской стороны СЦКК. Ему объявлено подозрение по ст. 111 УК Украины (Государственная измена)"
Далее, по непонятным для всех причинам, сообщение удалили и объявили, что якобы аккаунт СНБО был взломан. После этого расследование замяли. Именно замяли, что в итоге, генералу помогло избежать уголовной ответственности и служить дальше в качестве заместителя командующего Сухопутных Войск.
При этом офицеры Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины, в котором длительное время служил генерал Таран, охарактеризовали его исключительно негативно. Те из них, кто имел отношения к событиям 2015-го года, заявили, что в результате действий Тарана была разрушена агентурная сеть украинской военной разведки на оккупированных территориях Донбасса и многие патриоты попали в руки российских спецслужб.
Более того, все члены Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки получили справку по Тарану после которой приняли решение о невозможности допустить Тарана на должность министра обороны Украины. И это показательно.
Об этом они сообщили президенту Зеленскому, но тот настаивает на голосовании за Тарана. И если ВР проголосует за это назначение, то это будет катастрофой для обороноспособности Украины и похоронами всех шансов на получение Украиной нового статуса от НАТО.
Как стало известно от источников издания Обозреватель, продвигает назначение Тарана на эту должность бухгалтер "Квартала 95" Елена Корж. По всей видимости, она знакома с ним через своего мужа - Алексея Пашкова.
Ранее она "помогла" супругу занять пост и.о. начальника Департамента стратегической разведки Минобороны. Квартал во всем квартал. В сентябре 2019 года в прессе появилась информация о том, что он "перепрыгнул" 10 служебных должностей для того, чтобы иметь возможность сесть в это кресло. А сам Пашков, как отмечают источники, служил вместе с Тараном в армии. Но то, что сейчас происходит - это прямая сдача интересов Украины.Об этом ранее предупреждал ГУР и об этом знают члены Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки ВР. Я обращаюсь ко всем депутатам ВР, которые осознают всю опасность процессов, которые запустит голосование за кандидатуру Тарана. И прошу не допустить сдачи национальных интересов. Если президент хочет поменять министра, то имеет право это сделать, но не надо вносить кандидатуру, которая явно лоббируется Кремлем и его людьми. Не допустите этого!

Борислав БЕРЕЗА
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Вообще-то Таран должен сидеть за госизмену.Вместе с Зеленским
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трусливый, но злобный карлик угрожает... Зеленський пропонує Раді призначити Тарана міністром оборони, а Кулебу - очільником МЗС - Цензор.НЕТ 1831




Зеленський пропонує Раді призначити Тарана міністром оборони, а Кулебу - очільником МЗС - Цензор.НЕТ 1053 Volodymyr Ariev

@VolodymyrAriev

·35 мин

Зеленський щойно прийшов до сектору Європейської Солідарності особисто погрожувати Олексію Гончаренку: «Ніколи зі мною не переходьте на особистості».
Питання - а то що?
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Денис Казанський

@den_kazansky

·18 мин

Не люблю Гончаренка, але треба визнати, що язик в нього гострий. Дістав Зеленського настільки, що той пішов до нього у сесійну залу розбиратися.

Зеленський пропонує Раді призначити Тарана міністром оборони, а Кулебу - очільником МЗС - Цензор.НЕТ 5216
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Страной руководит кто попало в общем..
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Хуже этого поца только оленевод Шлангу. Но как раз этот оленевод и будет рулить МО.
Зеленський пропонує Раді призначити Тарана міністром оборони, а Кулебу - очільником МЗС - Цензор.НЕТ 3861
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