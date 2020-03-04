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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:взятка (4911) Волынь (682) правоохранительные органы (1055) таможня (1591) ГБР (1015)

 На Волыни начальник таможенного поста "Ковель" попался на взятке 12,2 тыс. долл., - ГБР. ФОТО

4 марта правоохранители задержали за вымогательство и получение взятки и.о. начальника таможенного поста "Ковель" Волынской таможни Государственной таможенной службы Украины и посредника (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины).

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

На Волыни начальник таможенного поста Ковель попался на взятке 12,2 тыс. долл., - ГБР 01

По предварительной информации, чиновник таможни в сговоре с посредником, требовали от жителя Волынской области взятку в размере 12 240 долларов, обещая не препятствовать в таможенном оформлении транспортных средств.

Следователи ГБР задержали таможенника с сообщником в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины во время получения ими второй части взятки в сумме 5 440 долларов.

На Волыни начальник таможенного поста Ковель попался на взятке 12,2 тыс. долл., - ГБР 02

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Таможенников-взяточников, которые за смену незаконно получали до $4 тыс., разоблачили в аэропорту Херсона, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На Волыни начальник таможенного поста Ковель попался на взятке 12,2 тыс. долл., - ГБР 03

В случае доказательства вины, задержанным грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

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Источник: https://censor.net.ua/n3179470
 
 
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Пока в стране такие таможенные поборы,на таможню всегда будут брать взятки.
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Заїдьте ще в КПП Устилуг і Шегині..... побачите, що там робиться
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Бріхня!!! Каррупцію вже давно подолано!!! Чи не чули, як ще минулого року на це дали два тижні. Тоді особисто кловун сказав на камери:» карупція, стій! Раз,два!»
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Задержанный в синих штанах плотно сжал булки На Волині начальник митного поста "Ковель" упіймався на хабарі 12,2 тис. дол., - ДБР - Цензор.НЕТ 1261
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Шмьіг, шмьіг, шмьігаєт малыш.
С мамой по дорожке - милый стриж!
Маленькие ножки не спешат,
Только, знай себе, твердят:

«шмьіг, шмьіг, очень нелегки
В неизвестность первые шмьіги.
А в саду дорожка так длинна -
Прямо к небу тянется она».
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Попробуй передать свои стишки царьку всея, может возьмет тебя придворным гавномазом. На роССии такое любят.
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То це ж він ВО, тільки вчиться, а що буде, як стане начальником?
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только мне показалось, что у лежащего на полу чувака памперс протек?)
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