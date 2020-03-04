 С начала суток четверо бойцов ОС получили ранения на Донбассе, враг открывал огонь пять раз, - пресс-центр

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил, все обстрелы зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

Так, рядом с Крымским враг открывал огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, дважды неподалеку Орехово - из минометов калибра 120 мм (11 мин) и 82 мм (6 мин), вблизи Мироновского и из 82-мм миномета (4 мины), в районе Шумов - из станкового противотанкового гранатомета (6 выстрелов).

"Сегодня, 4 марта, в результате вражеских обстрелов четыре военнослужащих Объединенных сил получили ранения", - говорится в сообщении.

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Напомним, 3 марта вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня. В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще пятеро наших защитников получили ранения.