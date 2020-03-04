EN|RU|UK
Темы дня: Новый Кабмин Российско-турецкая война в Сирии Коронавирус из Китая Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Происшествия
  333  16
Материалы по теме:
Все про:ранение (2330) Донбасс (20839) Объединенные силы (451)

 С начала суток четверо бойцов ОС получили ранения на Донбассе, враг открывал огонь пять раз, - пресс-центр

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации пять раз нарушили режим прекращения огня.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил, все обстрелы зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

Так, рядом с Крымским враг открывал огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, дважды неподалеку Орехово - из минометов калибра 120 мм (11 мин) и 82 мм (6 мин), вблизи Мироновского и из 82-мм миномета (4 мины), в районе Шумов - из станкового противотанкового гранатомета (6 выстрелов).

"Сегодня, 4 марта, в результате вражеских обстрелов четыре военнослужащих Объединенных сил получили ранения", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинский воин получил тяжелое ранение в результате сегодняшних обстрелов врага на Донбассе, - Минобороны

Напомним, 3 марта вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня. В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще пятеро наших защитников получили ранения.

Источник: https://censor.net.ua/n3179465
 
 
 Топ комментарии
 
это где-то там далеко, а в голове у моники всё спокойно! Только ветер иногда гуляет...
 показать весь комментарий
 
З таким головнокомандувачем ми не маємо перспектив...
Одужання всім пораненим у забутій війні українцям...
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
это где-то там далеко, а в голове у моники всё спокойно! Только ветер иногда гуляет...
 показать весь комментарий
 
 
З таким головнокомандувачем ми не маємо перспектив...
Одужання всім пораненим у забутій війні українцям...
 показать весь комментарий
 
 
Каждый день боевые потери. У главзебила устойчивое перемирие и поход к миру. Какие же земрази омерзительные существа...
 показать весь комментарий
 
 
иногда лучше жевать, это не зеленский подписывал минские, уже бы давно задавили числом и освободили землю
 показать весь комментарий
 
Ну так если не подписывал, зачем этот идиот их выполнят? Если даже тот кто их подписывал не выполнял их.
 показать весь комментарий
 
 
Потому что Порошенко их подписывал от лица государства, а не частного лица. У Зелеснкого связаны руки, не может он вести наступательные действия, даже несмотря не ежедневные смерти
 показать весь комментарий
 
Волна?! Бригада?! Сектор?! «воен» ...
Почему ещё здесь, а не давно в числе, которым «можно было задавить»?!
Ладно я - из 240 тыс уклонистов за последние несколько лет, тебе то что мешало и мешает? Мамка не отпускает дальше ларька с пивом?
 показать весь комментарий
 
Таке враження, що робиться все для демотивації армії. Воєнні перестануть захищати кордон з ордло, нікого не потрібно "розводити", мір. Одужання нашим хлопцям
 показать весь комментарий
 
 
Все йде до того, що земурло на пунш військовий наривається. Подейкують, що у хомчака з ним вже з'явилися непорозуміння.
 показать весь комментарий
 
 
У доповіді Зезезезезезезе...зе Війні Росії з Україною було присвячено пів речення.
 показать весь комментарий
 
 
Вислюкович *****: «а я все гляжу - глаз не отвожу... па-рам-пам.... ту-ту-ту!»
 показать весь комментарий
 
 
Верховному Главнокомандующему Зеленскому не до этого
 показать весь комментарий
 
 
Співробітники Служби безпеки України викрили звільненого у грудні із ОРДЛО чоловіка, який перебуваючи у складі незаконних збройних підрозділів, займався катуванням українців. Про це повідомляє пресслужба СБУ.
 показать весь комментарий
 
 
Їх там декілька повернули нам «братішки» зелохмандєя. Про це відразу сказав Асєєв. Казав, що як тільки сюди дісталися, то гуртом з іншими звільненими накинулися гуртом тих покидьків лупцювати. Військові насилу розвели. Казав чо особисто зечму про це на зустрічі розповів. Той обіцяв розібратися. І так розібрався, зо згодом асєєв знову своїх катів вже у Феофанії на лікуванні зустрів усміхненими , які шкір листя і питали «каг ті січас сібя чуствюїшь»... отак розібралися. Отак «викрили»
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх