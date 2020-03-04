 В проекте подозрения Порошенко есть грубые процессуальные ошибки и малосвязанный набор цитат из законов, - эксперт

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет в своей статье для ZN.UA главный эксперт StateWatch Александр Леменов.

Автор отмечает, что из-за невручения подозрения украинский истеблишмент разделился на два враждующих лагеря.

"Группа Коломойского—Авакова и плеяда радикальных оппонентов Порошенко начали отстаивать позицию, что генпрокурор Руслан Рябошапка "сливает" дело и блокирует расследование, не подписывая упомянутый выше процессуальный документ. Профильные юристы и часть общественности, в свою очередь, усомнились в качестве подготовленного Государственным бюро расследований сообщения о подозрении, принимая во внимание кадровую турбулентность ГБР и неопытность его руководителя Ирины Венедиктовой", - пишет Леменов.

Проект подозрения не выдерживает никакой критики, а в тексте присутствуют не только бесфактажный и малосвязанный между собой набор цитат из законов, но и грубые ошибки в процессуальном смысле.

Эксперт отмечает, что расследование ГБР касается нескольких моментов деятельности Порошенко. Речь идет о действиях, направленных на насильственную смену или свержение конституционного порядка либо захват государственной власти (ч. 1 ст. 109 УК Украины), и о злоупотреблении властью или служебным положением (ч. 2 ст. 364 УК Украины).

Эти эпизоды, на первый взгляд, могли бы нанести мощный удар по репутации Порошенко, но, к величайшему сожалению, все с точностью до наоборот.





"Подозрение написано не то что "левой ногой", оно развалится в суде, как и весь процесс против Порошенко. Почему? Потому что может случиться эффект домино, которой станет логичным следствием и в других уголовных производствах, если первое подозрение экс-президенту вручат в таком недообработанном виде", - пишет Леменов.

Ведь Порошенко сразу же сможет обратиться к своим европейским партнерам, рассказывая о политических репрессиях.

Кому выгодно делать из "сбитого летчика", который по отдельным производствам может ожидать отбытия наказания в местах лишения свободы, ключевого оппозиционера страны? Считаю, никому.

"Просто это до конца еще не осознали ни на Банковой, ни в здании "под куполом" на Грушевского. Или заигрались в политику и за эмоциональными реакциями не уследили, как возвращают Порошенко в большую игру", - отмечает Леменов.