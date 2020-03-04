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Все про:Порошенко (18015) ГБР (1015) Леменов Александр (13)

 В проекте подозрения Порошенко есть грубые процессуальные ошибки и малосвязанный набор цитат из законов, - эксперт

На днях общество всколыхнул скандал вокруг очередного допроса Петра Порошенко. Во время этого процессуального действия пятому президенту Украины должны были вручить подозрение, но не вручили.

 Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет в своей статье для ZN.UA главный эксперт StateWatch Александр Леменов.

Автор отмечает, что из-за невручения подозрения украинский истеблишмент разделился на два враждующих лагеря.

"Группа Коломойского—Авакова и плеяда радикальных оппонентов Порошенко начали отстаивать позицию, что генпрокурор Руслан Рябошапка "сливает" дело и блокирует расследование, не подписывая упомянутый выше процессуальный документ. Профильные юристы и часть общественности, в свою очередь, усомнились в качестве подготовленного Государственным бюро расследований сообщения о подозрении, принимая во внимание кадровую турбулентность ГБР и неопытность его руководителя Ирины Венедиктовой", - пишет Леменов.

Проект подозрения не выдерживает никакой критики, а в тексте присутствуют не только бесфактажный и малосвязанный между собой набор цитат из законов, но и грубые ошибки в процессуальном смысле.

Эксперт отмечает, что расследование ГБР касается нескольких моментов деятельности Порошенко. Речь идет о действиях, направленных на насильственную смену или свержение конституционного порядка либо захват государственной власти (ч. 1 ст. 109 УК Украины), и о злоупотреблении властью или служебным положением (ч. 2 ст. 364 УК Украины).

Эти эпизоды, на первый взгляд, могли бы нанести мощный удар по репутации Порошенко, но, к величайшему сожалению, все с точностью до наоборот.

"Подозрение написано не то что "левой ногой", оно развалится в суде, как и весь процесс против Порошенко. Почему? Потому что может случиться эффект домино, которой станет логичным следствием и в других уголовных производствах, если первое подозрение экс-президенту вручат в таком недообработанном виде", - пишет Леменов.

Ведь Порошенко сразу же сможет обратиться к своим европейским партнерам, рассказывая о политических репрессиях.

Кому выгодно делать из "сбитого летчика", который по отдельным производствам может ожидать отбытия наказания в местах лишения свободы, ключевого оппозиционера страны? Считаю, никому.

"Просто это до конца еще не осознали ни на Банковой, ни в здании "под куполом" на Грушевского. Или заигрались в политику и за эмоциональными реакциями не уследили, как возвращают Порошенко в большую игру", - отмечает Леменов.

Источник: https://censor.net.ua/n3179464
 
 
 Топ комментарии
 
Ну в цій темі буде аншлаг із зелєбобіків.
Бо про свого новообранного вони помовкують.
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Рябошапка боїться підписувати фількіну грамоту видану ДБРом, бо ще у Хранцію не пустять, та і він знає, що це політична бездоказова справа задля помсти.
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А что этим животным остается. Ну не будут же они критиковать ослюка за то что отменили индексацию пенсий или за то что он отпускает на волю убийц украинских детей.
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Ну в цій темі буде аншлаг із зелєбобіків.
Бо про свого новообранного вони помовкують.
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А что этим животным остается. Ну не будут же они критиковать ослюка за то что отменили индексацию пенсий или за то что он отпускает на волю убийц украинских детей.
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Портянка совсем плохой стал, однако. Бредит
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Но автор же сказал это для зедрисни, что не всё потеряно и вселил надежду:

"Эти эпизоды, на первый взгляд, могли бы нанести мощный удар по репутации Порошенко, но, к величайшему сожалению, все с точностью до наоборот.
Источник:https://censor.net.ua/n3179464"
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Рябошапка боїться підписувати фількіну грамоту видану ДБРом, бо ще у Хранцію не пустять, та і він знає, що це політична бездоказова справа задля помсти.
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Во-во, о чем я и писал сутра. Домой то хоца потом вернуться.
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Даже повторюсь.

Рябошака еще тот крендель, но в последнее время он стал осторожнее. Не хочет потом быть стрелочником, как тот-же Гончарук. Главная претензия бубочки к Рябошапке - нежелание того подписывать тот бред на Порошенко, который носит Портновская Венедиктова и Ко. Рябошапка понимает что участие с таком заканчивается слишком плохо. Тем более, что был "толстый" намек от послов G7 не делать этого.

Ну и дальше за текстом Ксении ....
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Новый подпишет, в Санкт-Петербурге ему будут рады!
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а что человеку надо в старости? ЗЕбобики?

у Рябошапки есть хорошая жена-судья в ЕС, дом во Франции, дети - граждане єтой республики.
И он станет рисковать всем этим ради амбиций ЗЕльоной Шмаркли ?
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У шмаркли нет амбиций! Ему бы день простоять да ночь продержаться! Амбиции у Коломойского, а шмаркля - расходный материал!
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Во-во. Пример Гончаруки для него показателен.
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Весна пришла, а сажалка так и не выросла.
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а в подозрениях кожаре надеюсь малосвязных ошибок нет?
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ну так лох прокидається. тре спрочна садіть парашенка! а в той час(шоу з посадкою) лоха можна вчергове розвести,вони готові будуть зелену кахвету смоктати далі
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В проекте подозрения Порошенко есть грубые процессуальные ошибки и малосвязанный набор цитат из законов, - эксперт



"Вор должен сидеть в тюрьме, и людей не беспокоит. каким образом я его туда упрячу!" В проекте подозрения Порошенко есть грубые процессуальные ошибки и малосвязанный набор цитат из законов, - эксперт - Цензор.НЕТ 4068
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а что мешает вором объявить тебя и посадить пожизнено ?
давай с тебя нвачнем )))) и твоих домочадцев)))
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Раз не объявили, то, наверное, что-то мешает.
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Да какая разница? Сейчас тебя главное посадить, а разбираться потом будем!
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Нет, себя по пустому чайнику навернул. То-то бред и несешь. Держись там.
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от тюрьмы и от сумы...
за тобой тоже придут ))))
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Иди ***** со своей моникой, баран. ****, сколько ж вас тут дебилов гарцует.
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Плохой человек твой Жеглов.. для него другие люди - мусор... И он через кого хочешь переступит. Доведется - и через тебя тоже.
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Единственная ошибка Порошенко это то что он не успел или не смог додавить тараканов типа коломойского и авакова!
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Единственная ошибка Пороха, что он думал, что народ вменяемый и образованный и все поймет. Но 13 млн. до сих пор не вышли из совка и мозги им заменил зомбоящик.
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майдан под суд и в тюрьму)))
"Речь идет о действиях, направленных на насильственную смену или свержение конституционного порядка либо захват государственной власти (ч. 1 ст. 109 УК Украины) Источник: https://censor.net.ua/n3179464"
приехали )))))))))))
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Так шо получаеться зебилоиды вас зебил кинул? Ну вы и лохи!
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То ще питання, хто в кого відкуплятись буде.
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Поросенко должен сидеть.
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Согласен, но только в одну камеру с этой мразью, ох и весело будет.
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Только учти, что Порох - КМС по дзюдо )
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По литроболу он КМС.
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не верь кремлядям...кинут же У проєкті підозри Порошенку є грубі процесуальні помилки і малопов’язаний набір цитат із законів, - експерт - Цензор.НЕТ 3292.всегда.спроси у ихтамнетов в сирии.
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Да ты изврашенец, любишь по жестче? Порох против вазелина, хреновенькая у тебя позиция)))
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У Пороха КМС з дзюдо.
Тож обережніше з побажаннями, бо з@лупоньку на комірчину натягне.
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Тебе посадять разом із Яременком, який буде довго без повій.
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Влажные мечты малоросов и кацапских подстилок
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Это все что мы должны знать о прокоемлевском зелохмандее и его банде уродов

Звучит-то как: «....бессвязный набор малосвязанных фраз норм законов и цитат». Узнаю стоящего за этим гиганта и гения юридической мысли с печатью школы ********-Кивалова - ничтожества и друга зелоха - портняжку....
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Шановні прихильники Петра,не хвилюйтесь,він вже відкупився у Зеленського,як до того у самого Петра відкупились всі зрадники та вороги України))
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Что, купил абонемент на 50 корпоративов ?
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Кстати да, Петя со своим кумом так никого и не посадил, только трындел постоянно.
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Ефремов правда сидел, беркутня, терорюги, Портнов и Богатырева нос боялись в страну сунуть, ну хорошо хоть шмаркли всех пересажали
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А по яких таких окремих эпізодах Порошенко мають посадити, Лєменов?
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Пока Порошенко на свободе Украину будет лихорадить У проєкті підозри Порошенку є грубі процесуальні помилки і малопов’язаний набір цитат із законів, - експерт - Цензор.НЕТ 7737
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Нет, Украину будет лихорадить пока жив путлер и остальные кацапские имперцы.
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Volodymyr Ariev

Зеленський щойно прийшов до сектору Європейської Солідарності особисто погрожувати Олексію Гончаренку: «Ніколи зі мною не переходьте на особистості». Питання - а то що?
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А то клоун не успеет в Ростов на гастроли.
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Страна не пуганых идиотов. Кроме ментов никто никого не боится.Но аваков своих не трогает.
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а кто такой Леменов и сколько ему конфет "Рошен" заплатили за его экспертизу?))
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