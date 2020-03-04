 В доме экс-главы МИД Кожары, где был застрелен бизнесмен Старицкий, правоохранители провели следственный эксперимент

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на юридическую компанию Миллер.

"4 марта 2020 на основании постановления следственного судьи от 03.03.20 следователем СО Киево - Святошинского отдела полиции предоставлено разрешение на проникновение в жилище Леонида Кожары с целью проведения следственного эксперимента с участием криминалистов следственного управления, экспертов Киевского НИЭКЦ и специалистов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что со стороны защитников Кожары было заявлено ходатайство о недопущении представителей потерпевших в дом с целью участия в следственном эксперименте. Следователь ходатайство отклонил.

"Несмотря на решение следователя один из адвокатов Кожары и представитель охраны ГСО физически препятствовали участию представителей потерпевших.

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Вышеуказанные действия защитников Кожары не смогли сорвать проведение следственного эксперимента. Следственный эксперимент состоялся. Результаты следственного эксперимента составляют тайну досудебного расследования и в настоящее время не могут быть разглашены без разрешения следователя или прокурора", - заявили в ЮК "Миллер".

Напомним, ранее полиция Киевcкой области сообщила, что 21 февраля в селе Чайки Киево-Святошинского района в доме покончил жизнь самоубийством мужчина, который приехал в гости из столицы.

По информации СМИ, от огнестрельного ранения в Киевской области умер предприниматель Сергей Старицкий. Факт гибели мужчины подтвердили в Atlantic Group, где он работал гендиректором.

А брат пошибшего Юрий Воловик сообщил, что экспертиза установила, что Старицкого застрелили с трех метров.

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