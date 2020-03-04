 "Слуга народа" единогласно поддерживает кандидатуру Ионушаса на должность генпрокурора, - Арахамия

Об этом журналистам заявил в кулуарах парламента глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Замену будем искать вместе с Офисом президента, но во фракции у нас единогласная позиция за Ионушаса была высказана вне очереди. Очень много людей поддерживают нашего коллегу. Я не знаю, будет ли он кандидатом, но если он им станет - у него точно будут голоса", - сказал Арахамия.
Читайте на Цензор.НЕТ: Комитет Рады рекомендует нардепам рассмотреть проект постановления о недоверии Генпрокурору Рябошапке
Ранее комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал парламенту на пленарном заседании определиться путем голосования по проекту постановления о выражении недоверия генпрокурору Руслану Рябошапке.
Рябошапка считает, что Верховная Рада заинтересована в его отставке, поскольку органы прокуратуры после проведения реформы очистились от тех сотрудников, с которыми парламентарии привыкли иметь дело.
Смотрите на Цензор.НЕТ: "Никому не нужна такая прокуратура. Ничего порешать не могут", - генпрокурор Рябошапка о намерении "слуг народа" отправить его в отставку. ВИДЕО
О! Это теперь - Иа!
Іоношас?, а де Микола Йовбак - мисливець, тут принцип такий, чим чудернацьке призвіще, тим краще людина "впишиться" у посаду
Юрист он, конечно, лучше чем Зё. Но на ген прокурора явно не тянет. У Луценко хоть практика была...
Родился: 18 октября 1979 г. (возраст 40 лет), Санкт-Петербург, Россия
Политическая партия: Слуга народа