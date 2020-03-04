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 Политика Украины
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Все про:отставка (2533) Арахамия (259) Рябошапка Руслан (307) Слуга народа (699) Ионушас (1)

 "Слуга народа" единогласно поддерживает кандидатуру Ионушаса на должность генпрокурора, - Арахамия

Если народный депутат от "Слуги народа" Сергей Ионушас станет кандидатом на должность генерального прокурора, то фракция единогласно поддержит его назначение.

Об этом журналистам заявил в кулуарах парламента глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Замену будем искать вместе с Офисом президента, но во фракции у нас единогласная позиция за Ионушаса была высказана вне очереди. Очень много людей поддерживают нашего коллегу. Я не знаю, будет ли он кандидатом, но если он им станет - у него точно будут голоса", - сказал Арахамия.

Читайте на Цензор.НЕТ: Комитет Рады рекомендует нардепам рассмотреть проект постановления о недоверии Генпрокурору Рябошапке

Ранее комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал парламенту на пленарном заседании определиться путем голосования по проекту постановления о выражении недоверия генпрокурору Руслану Рябошапке.

Рябошапка считает, что Верховная Рада заинтересована в его отставке, поскольку органы прокуратуры после проведения реформы очистились от тех сотрудников, с которыми парламентарии привыкли иметь дело.

Смотрите на Цензор.НЕТ: "Никому не нужна такая прокуратура. Ничего порешать не могут", - генпрокурор Рябошапка о намерении "слуг народа" отправить его в отставку. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3179460
 
 
 Топ комментарии
 
Жесть... сначала хотел гадость написать, но так и не подобрал слов...
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Интересно зебилы смеются сейчас?
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Жесть... сначала хотел гадость написать, но так и не подобрал слов...
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Рябошапка оказался не полной проституткой ? "Слуга народа" единогласно поддерживает кандидатуру Ионушаса на должность генпрокурора, - Арахамия - Цензор.НЕТ 449
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Рябошапка понял что его руками хотят не правосудие вершить, а жар разгребать. Вот потому ничего и не делал. Ну я так думаю.
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Сергей Константинович Ионушас (укр. Сергій Костянтинович Іонушас; род. 18 октября 1979 года, Санкт-Петербург, Россия) - украинский адвокат, патентный поверенный
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Там опечатка: правильно импатентный поверенный.
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Так може вже зразу і клоуна на ***** поміняють. Какая разніца?
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Кстати да, хотелось бы их «мнение» почитать/услышать.......особенно на счет «непотопляемого» министра МАДа......
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Шило на мыло) Теперь этому Ио нужно кликуху подобрать) Тот был Рыбавшляпке)

О! Это теперь - Иа! "Слуга народа" единогласно поддерживает кандидатуру Ионушаса на должность генпрокурора, - Арахамия - Цензор.НЕТ 1313
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Черговий "Варяг"... такий самий як і АбраХамло....
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Он не варяг, а адвокат клоуна, т.е. один из адвокатов "Квартала".
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Ну не знаю кто это, но генпрокурор с такой фамилией как-то не очень изначально.
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"Слуга народа" единогласно поддерживает кандидатуру Ионушаса на должность генпрокурора, - Арахамия. Если народный депутат от "Слуги народа" Сергей Ионушас станет кандидатом на должность генерального прокурора, то фракция единогласно поддержит его назначение. Источник: https://censor.net.ua/n3179460

Іоношас?, а де Микола Йовбак - мисливець, тут принцип такий, чим чудернацьке призвіще, тим краще людина "впишиться" у посаду
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Пате́нтный пове́ренный - это лицо, профессией которого является оказание юридической помощи в области патентного права физическим лицам (гражданам, лицам без гражданства) и юридическим лицам (организациям), в том числе оказание защиты их интересов и прав в суде. Это лицо должно иметь специальную квалификацию, необходимую для того, чтобы представить интересы клиентов в получении патентов и действовать во всех вопросах и процедурах, касающихся патентного права и практики, в том числе и патентных споров.
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Настораживает меня это "единогласно". Очень от него совком и пуйлом воняет.
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это чючело , ионушас, работало юристом 95 квартала. очередная слуга каламойского. йбаные зебилы.
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Ну. теперь ген прокурор у Зёслика будет на 200% свой. А может и на 300%.
Юрист он, конечно, лучше чем Зё. Но на ген прокурора явно не тянет. У Луценко хоть практика была...
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давайте зе-порохоботы сразу гнать на этого Ионушаса и хвалить Луценка . Скажу вам на перед , что то ,что это говно .
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"Слуга народа" единогласно поддерживает кандидатуру Ионушаса на должность генпрокурора, - Арахамия" - ещё вчера, стадо слуг с таким же единогласием поддерживало вчерашних министров.
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Стадо будет всегда поддерживать того на кого указал вожак стада....по той простой причине что это стадо...и в любом стаде...в том числе зеленом стаде так всегда было и будет...
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..Ну и фамилийка ,, ещё и кацап ,, я в шоке . Трындец стране . Будьте вы прокляты , зебилы . "Слуга народа" единогласно поддерживает кандидатуру Ионушаса на должность генпрокурора, - Арахамия - Цензор.НЕТ 1839 .
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А этого Ионушаса откуда привезли?Что Арахимии закончились?
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все из трускавец супер пупер вуз "Слуга народу" одноголосно підтримує кандидатуру Іонушаса на посаду генпрокурора, - Арахамія - Цензор.НЕТ 5266 серванты трускавецкие "Слуга народу" одноголосно підтримує кандидатуру Іонушаса на посаду генпрокурора, - Арахамія - Цензор.НЕТ 5266
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У нас в стране, для назначения на должность генпрокурора и его замов, уже не осталось профессиональных и достойных прокуроров? Только сомнительные личности вроде соученика и друга богдана, квартирного афериста и прохиндея касько могут "работать" в генпрокуратуре без всякого конкурса?
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Сергей Константинович Ионушас - украинский адвокат, патентный поверенный. Руководитель юридической фирмы «Гелон». Народный депутат Украины IX созыва. Википедия

Родился: 18 октября 1979 г. (возраст 40 лет), Санкт-Петербург, Россия

Политическая партия: Слуга народа
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