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 Политика Украины
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 Приоритеты у нового Кабмина будут те же, что и у предыдущего, - Шмыгаль

Новое правительство будет децентрализацией, созданием привлекательного инвестиционного климата, развитием промышленности и укрепление национальной безопасности и обороны.

Об этом заявил с трибуны Верховной Рады кандидат на должность премьер-министра Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Нашими приоритетами останется все, что 29 августа 2019 было озвучено президентом при назначении предыдущего правительства, но не доведено до конца: это продолжение децентрализации, создание благоприятного инвестиционного климата, достижение энергоэффективности, развитие промышленности, аграрного сектора и инфраструктуры, улучшение качества медицины и образования. И самое важное - укрепление национальной безопасности и обороны, завершение войны на Донбассе и возвращения аннексированного Крыма. Все эти задачи будет решать новое правительство. Не будем решать - значит, не будет этого правительства, это очевидно", - сказал Шмыгаль.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Зеленский предлагает Раде назначить Шмыгаля премьер-министром Украины. ВИДЕО

Он отметил, что новое правительство сохранит и будет развивать те реформы и проекты, которые уже начали реализовывать.

"Речь идет о реформе децентрализации, которой я в должности вице-премьерминистра занимался последние недели, и как председатель облгосадминистрации в Ивано-Франковске занимался последние более чем полгода. Речь о программе "большое строительство", которая должна столкнуть экономику с мертвой точки, разогреть ее и дать толчок для преодоления экономического кризиса, недопущения бюджетного кризиса", - отметил Шмыгаль.

Кроме того, по его словам, обязанность нового Кабинета министров Украины - в ближайшее время презентовать стране стратегию и перспективы экономического развития на предстоящие годы.

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"Как вице-премьер, инициировал большую дискуссию о дальнейшей децентрализации, как премьер-министр - предложу провести большую дискуссию о месте Украины на экономической карте мира и путях достижения этой определенной цели", - отметил Шмыгаль.

В среду, 4 марта Верховная Рада отправила в отставку правительство Алексея Гончарука. "За" проголосовали 355 народных депутатов.

Президент Владимир Зеленский предлагает назначить на должность премьер-министра Дениса Шмыгаля. В предыдущем правительстве он занимал должность должность вице-премьера - министра развития громад и территорий.

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Источник: https://censor.net.ua/n3179452
 
 
 Топ комментарии
 
какая боль, какая боль - олигархат зеленский 5:0....
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какая боль, какая боль - олигархат зеленский 5:0....
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Головне, що пріоритет буде той сам й - благополуччя олігархів, а отже, і результат аналогічний.
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Ну значит и закончит он как прошлый. Сразу видно умного человека взяли.
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Так, так... Програма Бені Коломойського.
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Почти как у ху..ла - нужен прорыв в экономике,а скорее в мозгах зеленой плесени! Приоритеты у нового Кабмина будут те же, что и у предыдущего, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 6082
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"Главный приоритет красть и переводить деньги в Швейцарию",- Шмугельн
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Потому, что нет и не было никакого правительства Гончарука. Есть ручное правительство 1 Зеленского, теперь будет ручное правительство 2 Зеленского. "Это все мои люди". Вот бубочка и меняет портки 1 на свежие портки 2, когда обделался по самое "нихочу"
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А распродавать также тоже продолжите?
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А які були пріоритети у попереднього уряду? Ми лише знаємо про їхню зарплату.
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То есть, никаких приоритетов...это и ожидалось
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тобто нічого робити не будуть, атільки розповідати про досягнення. В принципі цим вже займаються понад 28 років. Зрдка були виключення але вони мабуть більше випадкові ніж системні.
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Це не смішно, бо потім усі навколо будуть шмигати.😵
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Где-то я это уже слышал ,это не попередники говорили случайно...
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Нашими приоритетами останется все, что 29 августа 2019 было озвучено президентом при назначении предыдущего правительстваИсточник: https://censor.net.ua/n3179452

Зебеньки такі зебеньки.
Нащо ж міняли тоді?
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Тут работать надо, а он "дискуссии о месте Украины" собрался организовывать....Скоро додискутируетесь, что место станет предельно ясным
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С учетом того, что это «человек» очередного олигарха, то подозреваю: из этого рая' не будет ни х.......☹️
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Понятно. Очередной "Алёша", только без самоката...
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Так скоро стане відомо де він втратив мозок.
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"...но не доведено до конца" - меня умиляют эти формулировки. Это сборище прожрало миллионы наших кровных, ни черта не сделало. Какое-то бессмысленное, броуновское движение одноклеточных в капле воды. И я боюсь, оно будет продолжаться.
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Т.е. самокат не отменяется.
Не смотря на теплую погоду шмыгал один писюанист зелёным шмарклями.
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План Шмугеля (нем.контрабандиста)- "украсть минимум половину бюджета и перевести семьям в Швейцарию, вместо украденных денег напечатать фантиков. Это вызывает инфляцию. Итого, заплатят все своими сбережениями. План работает и все сидят тихо проходили неоднократно. В крайнем случае скажут виноваты масоны и электорат схавает как обынПріоритети у нового Кабміну будуть ті самі, що й у попереднього, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 18 "
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З перших заяв зрозуміло, що і результати, також, будуть такі самі як попереднього уряду.
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Контрабанда (нем. Schmuggel) - евр. фам. Шмыгаль
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Я писал этот прогноз несколько раз еще в прошлом году и с каждым месяцем он кажется все реалистичнее - похоже что все это дилетантство закончится либо майданом где Зе и его команду вынесут из офисов, либо тем что Зе назначит Пороха премьером и он начнет снова наводить порядок в стране.
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Приоритеты у нового Шмыгаля будут те же, что и у предыдущего Шмыгаля, - Шмыгаль
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"Приоритеты у нового Кабмина будут те же, что и у предыдущего"
это при падение экономики??? )))))))))))))))

а зачем тогда шило на мыло???)))))
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