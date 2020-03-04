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 Политика Украины
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 Посещение делегацией муниципалитетов Сицилии оккупированного Россией Крыма противоречит позиции правительства Италии, - МИД Украины

Украина осуждает посещение делегацией муниципалитетов Сицилии (Италия) оккупированного Российской Федерацией Крыма.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

"Посещение временно оккупированной территоии АР Крым сицилийской делегацией направлено в угоду России-агрессору в ее противоправных действиях и не соответствует политике непризнания Европейского Союза, соучредителем которого является Италия", - отметили в МИД.

В МИД напомнили, что во время недавнего визита Президента Владимира Зеленского в Рим итальянские лидеры на высшем уровне подтвердили поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Украина решительно осуждает поездку делегации муниципалитетов Сицилии во временно оккупированную Российской Федерацией Автономную Республику Крым. Указанная поездка является откровенным нарушением законодательства Украины и норм международного права и подрывающей суверенитет и территориальную целостность Украины", - подчеркнули в МИД.

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В министерстве обратили внимание на необходимость соблюдения всеми иностранными гражданами действующего Порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее, и отметили неизбежной правовой ответственности за его нарушение.

"Подчеркиваем: любые контакты или сотрудничество с российской оккупационной администрацией в Крыму не признаются международным сообществом и поэтому не имеют юридической силы", - добавили в МИД.

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Источник: https://censor.net.ua/n3179451
 
 
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МЗС Італії не вміє говорити, а італійці вміють брехливо звинувачувати Марківа. Що для Марківа зробив Зе?
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понять простить и отпустить ))_)_ онижедети ))
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Предлагаю их всех заочно посадить. Это наш любимый вид спорта.
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а вот фошизды всё продвигает своии дела, кстати, кто слышал хоть писк от рассеики, мол лишнехромосомов речи лишае. А всё потому, что их надо чмирить постоянно и везде, вот красиво, скажите:

Комиссия Сейма по правам человека одобрила ограничение телевещания на русском языке

Идея исходит от президента Латвии Эгила Левитса - он предложил укрепить роль официальных языков Евросоюза, увеличив их процент в телевещании до 80 процентов всего вещания не на латышском языке.

то есть, иным языкам было где то 5% или чуть другой процент,но сруским от этого ничего останеться 20% , скажите, возможно их дети людьми станет.
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"Посещение делегацией муниципалитетов Сицилии оккупированного Россией Крыма противоречит позиции правительства Италии, - МИД Украины" - бес путлер соблазнил сицилийскую мафию дармовой поездкой и премиальными, другого варианта нету.
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