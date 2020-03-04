 Посещение делегацией муниципалитетов Сицилии оккупированного Россией Крыма противоречит позиции правительства Италии, - МИД Украины

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.
"Посещение временно оккупированной территоии АР Крым сицилийской делегацией направлено в угоду России-агрессору в ее противоправных действиях и не соответствует политике непризнания Европейского Союза, соучредителем которого является Италия", - отметили в МИД.
В МИД напомнили, что во время недавнего визита Президента Владимира Зеленского в Рим итальянские лидеры на высшем уровне подтвердили поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.
"Украина решительно осуждает поездку делегации муниципалитетов Сицилии во временно оккупированную Российской Федерацией Автономную Республику Крым. Указанная поездка является откровенным нарушением законодательства Украины и норм международного права и подрывающей суверенитет и территориальную целостность Украины", - подчеркнули в МИД.
В министерстве обратили внимание на необходимость соблюдения всеми иностранными гражданами действующего Порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее, и отметили неизбежной правовой ответственности за его нарушение.
"Подчеркиваем: любые контакты или сотрудничество с российской оккупационной администрацией в Крыму не признаются международным сообществом и поэтому не имеют юридической силы", - добавили в МИД.
Комиссия Сейма по правам человека одобрила ограничение телевещания на русском языке
Идея исходит от президента Латвии Эгила Левитса - он предложил укрепить роль официальных языков Евросоюза, увеличив их процент в телевещании до 80 процентов всего вещания не на латышском языке.
то есть, иным языкам было где то 5% или чуть другой процент,но сруским от этого ничего останеться 20% , скажите, возможно их дети людьми станет.