 Блумберг снялся с президентской гонки в США в пользу Байдена

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание Bloomberg.

Сообщается, что Блумберг вышел из президентской кампании после того, как не сумел заручиться поддержкой избирателей-демократов по итогам предварительных результатов на праймериз в "супервторник".

Также сообщается, что расходы Блумберга на кампанию превысили полмиллиарда долларов.

Напомним, ранее сообщалось, что на праймериз Демократической партии США в "супервторник", 3 марта, в штатах Вирджиния, Северная Каролина, Алабама, Оклахома, Теннесси и Массачусетсе победил Байден. Его главный соперник, сенатор Берни Сандерс одержал победу в родном Вермонте, а также в Колорадо и Техасе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Блумберг претендует на пост президента США