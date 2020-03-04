 Блумберг снялся с президентской гонки в США в пользу Байдена

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание Bloomberg.
Сообщается, что Блумберг вышел из президентской кампании после того, как не сумел заручиться поддержкой избирателей-демократов по итогам предварительных результатов на праймериз в "супервторник".
Также сообщается, что расходы Блумберга на кампанию превысили полмиллиарда долларов.
Напомним, ранее сообщалось, что на праймериз Демократической партии США в "супервторник", 3 марта, в штатах Вирджиния, Северная Каролина, Алабама, Оклахома, Теннесси и Массачусетсе победил Байден. Его главный соперник, сенатор Берни Сандерс одержал победу в родном Вермонте, а также в Колорадо и Техасе.
Прошлый раз это привело к тому, что часть избирателей демов назло проголосовали за Трампа.
Байдет следующий президент США
Да, Трамп работает по кальке "Америка прежде всего", что в принципе нормально. Людям не нравится что он ручкается с ублюдками вроде пуйла или Ына? Ну да, приятного мало, но всё же надо смотреть на дела и результаты, а не на внешнее оформление.
але є і така частина, яка аналізує
Но удивляет такая любовь украинцев к американским демократам, раньше к Клинтонше, теперь к Байдену. Откуда взялась легенда что демократы больше поддерживают Украину чем республиканцы и Трамп? Демократы играли в "перезагрузки" с пуйлом, Абамка поддерживал эмбарго на помощь Украине (несмотря на усилия республиканских законодателей помочь Украине), но тем не менее легенды живы среди украинцев.
Байден коррупционер, клейма ставить негде, и представитель коррумпированного прогрессистского истеблишмента, того самого, который в Европе вернул паРашу в ПАСЕ. Да, та самая шайка Сороса &Co. Откуда такая любовь к нему???