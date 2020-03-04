 Укрепление гривни не отобразилось на благосостоянии украинцев, - Шмыгаль

Об этом он сказал, выступая с трибуны Верховной Рады, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
"На сегодня мы увидели только укрепление гривни, которое ударило по промышленности, но никак не отобразилось на благосостоянии украинцев", – сказал Шмыгаль.
Украинцы должны видеть и знать, что государство их защищает", – отметил он.
Шмыгаль также подверг критике реформу таможни и налоговой службы, указав, что она не отразилась на доходах госбюджета.
Смотрите на Цензор.НЕТ: Зеленский предлагает Раде назначить Шмыгаля премьер-министром Украины. ВИДЕО
В среду, 4 марта Верховная Рада отправила в отставку правительство Алексея Гончарука. "За" проголосовали 355 народных депутатов.
Президент Владимир Зеленский предлагает назначить на должность премьер-министра Дениса Шмыгаля. В предыдущем правительстве он занимал должность должность вице-премьера - министра развития громад и территорий.
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А в Ах... от нового спеца.
Эпоха бидности Бени заканчивается)))
Снова будут грабить этот мудрый нарИд))))
Все як пише Закон про Державну службу...
У разі поновлення на роботі по рішенню суду особи яка раніше займала дану посаду трудові відносини з діючим керівником припиняються...
хороните своии сбережения в гривнах и к вам придёт сюпраиз.
(якщо виживемо)
Абонплата за воду в Днепре: опубликованы тарифы
https://nashemisto.dp.ua/2020/03/04/abonplata-za-vodu-v-dnepre-opublikovany-tarify/
...
Ось ще "оптимістична" новина:
В Днепре на ж/д вокзале оборудовали изолятор для пассажиров: что случилось
- доктор, вот, не стоИт...
- зато висит как!!!
Люблю я этих инфантильных совков "ну и шо шо в европпе зп в 5 раз выше, вон у них
коммуналка дороже на сто баксов". готов обнять и погладить по голове, тяжело им живется без мозгов. Тебе с пенсией инвалида мозгового труда сложно понять, но кроме буряка и морковки есть другие траты.
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Простите, а от чего, от кого именно гос-во собирается или уже защищает украинцев ?
Источник: https://censor.net.ua/n3179448
зелеботы жы так волалы укрепления гривны,аж до 8 грн (фиг знает почему именно 8)
-а оказывается ничего не меняется
А якщо він на цьому не розуміється, то ця ноша йому, також, не під силу.
А Зеленский это знает?