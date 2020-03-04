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 Укрепление гривни не отобразилось на благосостоянии украинцев, - Шмыгаль

Укрепление гривни ударило по экспорту и не отобразилось на благосостоянии украинцев, полагает кандидат в премьер-министры Украины Денис Шмыгаль.

Об этом он сказал, выступая с трибуны Верховной Рады, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

"На сегодня мы увидели только укрепление гривни, которое ударило по промышленности, но никак не отобразилось на благосостоянии украинцев", – сказал Шмыгаль.

Украинцы должны видеть и знать, что государство их защищает", – отметил он.

Шмыгаль также подверг критике реформу таможни и налоговой службы, указав, что она не отразилась на доходах госбюджета.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Зеленский предлагает Раде назначить Шмыгаля премьер-министром Украины. ВИДЕО

В среду, 4 марта Верховная Рада отправила в отставку правительство Алексея Гончарука. "За" проголосовали 355 народных депутатов.

Президент Владимир Зеленский предлагает назначить на должность премьер-министра Дениса Шмыгаля. В предыдущем правительстве он занимал должность должность вице-премьера - министра развития громад и территорий.

Читайте также: Мы обещали людям победу над коррупцией, сейчас - даже не ничья, - Зеленский

Источник: https://censor.net.ua/n3179448
 
 
 Топ комментарии
 
Короче нужно срочно брать бакс...
Эпоха бидности Бени заканчивается)))
Снова будут грабить этот мудрый нарИд))))
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гривня падает сейчас, приснитесь уже
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Правильно, гривня сегодня ужос как сильна, значит надо её опустить до 50-ти за бакс. Укрепление гривни не отобразилось на благосостоянии украинцев, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 6025
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Шо б на 5% повысить пенсии. Укрепление гривни не отобразилось на благосостоянии украинцев, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 9945
А в Ах... от нового спеца. Укрепление гривни не отобразилось на благосостоянии украинцев, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 9945
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А мы тут , что икру метаем , сами видим и говорим , что не все Пропало , а летим в пропасть с Ускорением с такими реформами.
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Короче нужно срочно брать бакс...
Эпоха бидности Бени заканчивается)))
Снова будут грабить этот мудрый нарИд))))
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Гривну придется опускать до 27 , как и заложено в бюджете.
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Ну все... Гривня в піке... Таможня і Налогова знову у симбіоз... От і відповідь про поновлення Насірова. Чоловік згодився...
Все як пише Закон про Державну службу...
У разі поновлення на роботі по рішенню суду особи яка раніше займала дану посаду трудові відносини з діючим керівником припиняються...
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опаньки, вот какая злая гривна, взяла и ударила по промышленности, ну хоть не с подтижка и не во время перекура надеюсь.
хороните своии сбережения в гривнах и к вам придёт сюпраиз.
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О! Дивлюся в його чесну особу - і вірю! Дайте йому 2400 годинників, тобто 100 днів, щоб він міцно віслюк у своєму кріслі - і тоді всі борошна України закінчаться і нам посміхнеться частка!

(якщо виживемо)
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хочу порадоваться вместе с Вами!!! я в аху....каком радостном кураже!!!
Абонплата за воду в Днепре: опубликованы тарифы

https://nashemisto.dp.ua/2020/03/04/abonplata-za-vodu-v-dnepre-opublikovany-tarify/
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****... "Безудержное виселье" (друге сліво без помилки). Боюся запитати, чи це вже покращання, чи далі буде?
...
Ось ще "оптимістична" новина:
В Днепре на ж/д вокзале оборудовали изолятор для пассажиров: что случилось
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напомнило... приходит импотент-пессимист к урологу-оптимисту:
- доктор, вот, не стоИт...
- зато висит как!!!
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Ну кому оно втирает?) Шестерка ахметовская переживает, что его ржавый папик недополучил прибылей...
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То погода виновата что экономика не росла, теперь вот гривна виновата...
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Падение промышленного производства, укрепление гривны связаны с отраслями, где есть возврат НДС, т.е. теми, которые не оказывают влияния на госбюджет, т.е. на жизнь подавляющего большинства украинцев.
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Еще не успели назначить, как месседж - включаем печатный станок, а то Ахметову не удобно что раз за 30 лет ваши зарплаты выросли в долларах. Поэтому вместо удара по производителям (почемуто в ЕС не жалуются) будем бить по вам классическим обнищанием на 10%. Отлично, классическая премьерская шмыгля с инфляцией 15%, прощайте кредиты и зарплаты. Проститутка олигархическая.
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Да, все главные статьи затрат зависят от курса доллара и доходы важнее расходов.

Люблю я этих инфантильных совков "ну и шо шо в европпе зп в 5 раз выше, вон у них
коммуналка дороже на сто баксов". готов обнять и погладить по голове, тяжело им живется без мозгов. Тебе с пенсией инвалида мозгового труда сложно понять, но кроме буряка и морковки есть другие траты.
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Прикольно. Бо долар подешевшав, а ціни в магазинах навпаки- полізли вгору.
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Що б він ні розповідав, новий прем'єр буде виконувати програму, яку йому написали у Ахмєтова.
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Нонешний обвал гривны это еще заслуга Гончарука или уже Шмыгаля ? Аль может как всегда это Порошенко ? Зеленский понятное дело здесь ни причем .
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Твій радісний портрет, коли тебе обізвали галімою галабаротькою Зміцнення гривні не позначилося на добробуті українців, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 7397Зміцнення гривні не позначилося на добробуті українців, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 1281
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Зеленский (отвечает): почему не сидит ахметов...
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Шо оно несёт? Падает доход предприятий и это не отражается на зарплате. А типа отражается на прибыли ахметки- хозяина Шмыгаля. Зміцнення гривні не позначилося на добробуті українців, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 243
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Украинцы должны видеть и знать, что государство их защищает", - отметил он.
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Простите, а от чего, от кого именно гос-во собирается или уже защищает украинцев ?
Источник: https://censor.net.ua/n3179448
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не, не отразилось. просто у меня стало меньше денег да и всё. а так всё хорошо, прекрасная маркиза.
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а почему?
зелеботы жы так волалы укрепления гривны,аж до 8 грн (фиг знает почему именно 8)
-а оказывается ничего не меняется Зміцнення гривні не позначилося на добробуті українців, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 576
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С первых слов новый премьер сразу же попал пальцем в жо*у. Видно профисионала сразу. по приоритетам. Наголосовали зебуины.
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Ну, якщо починає свою діяльність з брехні, то чекати від нього нема чого.
А якщо він на цьому не розуміється, то ця ноша йому, також, не під силу.
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Уже методички про то как плохо что гривна укрепилась - срочно переписываются наоборот, про то как плохо что гривна упадет?
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Доллар по 30?

А Зеленский это знает?


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Ще не так давно зелена-сопля хвалилась, що зарплата росте по курсу доляра, а тепер ахметовска-пiдстiлка каже навпаки, що мiцний бакс, капец як погано для рижика.Так кому вiрити... а беня?
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Зато укрепление доллара отобразится на благосостоянии Ахметова и других олигархов.
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Само лучше когда стабильная валюта.
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