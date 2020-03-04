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 Политика Украины
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 Выплаты министрам и членам набсоветов нужно сократить, - Шмыгаль

Кандидат в премьер-министры Украины Денис Шмыгаль заявил, что зарплаты министрам и членам наблюдательных советов госкомпаний нужно сократить.

Об этом он заявил на внеочередном заседании Рады, передает Цензор.НЕТ.

"Мы должны пересмотреть бюджет на 2020 год, особенно в части увеличения выплат и пенсий для простых украинцев. Есть расходы, которые мы должны сократить - это касается и зарплат, и премий чиновников, в том числе министров нового правительства, членов ряда набсоветов и других чиновников", - подчеркнул он.

Отметим, перед этим о необходимости пересмотра зарплат членам набсоветов госкомпаний говорил президент Владимир Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Бюджет на 2020 год следует пересмотреть, - Шмыгаль

Источник: https://censor.net.ua/n3179443
 
 
 Топ комментарии
 
Да что министры и набсоветы, это копейки, нужно урезать заоблачные зарплаты и пенсии судей и армии чинуш. Вот на этом можно реально миллиарды найти на повышение минимальных пенсий и зарплат бюджетников.
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Это он хочет Коболева с Витренко пустить помиру???
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походу ещё лучше зели заливает
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правильно! Уволить нахрен всех пендосов-гейропейцев из Набсоветов - в том числе Нафтогаза, назначить туда бенино-ахметкиных корешей на мизерные зарплаты и позволить им красть как при Овоще!
ТакЪ поднимем Украинушку скален уррряяяяя!!!
*зебилы плачут от радости
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Это он хочет Коболева с Витренко пустить помиру???
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Хочет корешей Ахмета туда пристроить. Они сами освободят место если им не платить
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Это Зебил номер 2,говорит то,чего хотят слышать 73%,министрам ничего,людям все,увеличение пенсий зп,только с чего эти деньги они будут брать
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Те Воровали , - Жить не давали , - Эти Не воровали , и жить То же не давали .Макаку поставить , ничего не изменится.
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Да что министры и набсоветы, это копейки, нужно урезать заоблачные зарплаты и пенсии судей и армии чинуш. Вот на этом можно реально миллиарды найти на повышение минимальных пенсий и зарплат бюджетников.
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