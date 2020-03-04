 Выплаты министрам и членам набсоветов нужно сократить, - Шмыгаль

Об этом он заявил на внеочередном заседании Рады, передает Цензор.НЕТ.

"Мы должны пересмотреть бюджет на 2020 год, особенно в части увеличения выплат и пенсий для простых украинцев. Есть расходы, которые мы должны сократить - это касается и зарплат, и премий чиновников, в том числе министров нового правительства, членов ряда набсоветов и других чиновников", - подчеркнул он.

Отметим, перед этим о необходимости пересмотра зарплат членам набсоветов госкомпаний говорил президент Владимир Зеленский.

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